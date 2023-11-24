وقف إطلاق النار مع بدء سريان أول هدنة بين إسرائيل وحماس

دخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي تستمر لمدة أربعة أيام حيز التنفيذ في الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة (0500 بتوقيت غرينتش) اليوم الجمعة (24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023).

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر فلسطينية لم تسمها إن تحليق الطائرات الإسرائيلية توقف صباح اليوم الجمعة في جنوب القطاع مع بدء سريان الاتفاق.

ولكن بعد دقائق فقط من سريان الهدنة، أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في قريتين بالقرب من غزة محذرا من هجمات صاروخية محتملة من القطاع. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن حماس أطلقت صواريخ في انتهاك للهدنة لكن لم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار.

وتتضمن الهدنة الإفراج عن 50 من الرهائن المحتجزين في غزة والذين سيكونون من النساء والأطفال، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا من السجون والذين أيضا هم من النساء والأطفال. وسيكون الإفراج على دفعات. وينتظر الإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن (13 امرأة وطفلا) في وقت لاحق اليوم.

وتحتجز حماس وفصائل فلسطينيّة أخرى نحو 240 رهينة في قطاع غزّة منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وهو الهجوم الذي تسبّب بمقتل 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون، حسب السلطات الإسرائيلية. كما تنص الهدنة على أنه مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيتم تمديد الهدنة ليوم آخر.

وتسمح الهدنة بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة. وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز دخول شاحنات مساعدات من مصر بعد حوالي ساعة ونصف الساعة من بدء سريان الهدنة. وذكرت مصر أنه سيتم تسليم 130 ألف لتر من الوقود وأربع شاحنات غازٍ يوميا إلى غزة مع بدء الهدنة وأن 200 شاحنة مساعدات ستدخل القطاع يوميا.



من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي استعداده لوقف إطلاق النار، لكنه هدد حركة حماس بأنّ "حتى أصغر الانتهاك سيؤدي إلى ردٍّ شديد". وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته ستبقى خلف خط وقف إطلاق النار داخل غزة، دون تقديم تفاصيل عن الموقع. وذكر المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري "ستكون هذه أياما معقدة ولا شيء مؤكد". وأضاف "السيطرة على شمال غزة هي الخطوة الأولى في حرب طويلة، ونستعد للمراحل المقبلة".

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أما حركة حماس، فقد أكدت عبر قناتها على تيليغرام أن جميع الأعمال القتالية من جانب مقاتليها ستتوقف. لكن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس وصف الهدنة لاحقا في رسالة مصورة بأنها "مؤقتة" ودعا إلى "تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل أنحاء الضفة وكل الجبهات".

وهذا أول اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل منذ اندلاع الأحداث، وفق اتفاق غير مباشر بوساطة مصرية قطرية وأمريكية ، وذلك بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من الحرب التي شنّتها إسرائيل في قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنّته الحركة وجماعات فلسطينية أخرى على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي .

وقبيل وقف إطلاق النار، استمر القتال بعنف أكبر من المعتاد، إذ قصفت المقاتلات الإسرائيلية أكثر من 300 هدفاً وخاضت القوات قتالا عنيفا حول مخيم جباليا للاجئين شمالي مدينة غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء أمس الخميس عن ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 14854 بينهم 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة.

ع.ج.م/و.ب (رويترز، د ب أ، أ ف ب)