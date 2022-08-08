 وقف إطلاق النار في غزة والحياة تعود لشبه طبيعتها | DW الأخبار | DW | 08.08.2022

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وقف إطلاق النار في غزة والحياة تعود لشبه طبيعتها

سادت حالة من الهدوء الحذر في أعقاب سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية برعاية مصرية. وفتحت السلطات الإسرائيلية معبر كرم أبو سالم للبضائع مع جنوب غزة

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