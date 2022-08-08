وقف إطلاق النار في غزة والحياة تعود لشبه طبيعتها

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سادت حالة من الهدوء الحذر في أعقاب سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية برعاية مصرية. وفتحت السلطات الإسرائيلية معبر كرم أبو سالم للبضائع مع جنوب غزة
فتحت إسرائيل مجدداً المعابر الحدودية مع غزة بعد صمود الهدنة التي توسطت فيها مصر إثر قصف دامٍ تبادلته تل أبيب مع حركة "الجهاد الإسلامي" المدعومة من إيران. وادعى كل طرف أنه فاز في المعركة وحقق أهدافه.
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه "البالغ" من التصعيد الأخير في إسرائيل وغزة، مؤكدًا على ضرورة حماية المدنيين ومنع نشوب نزاع أوسع، بينما دعت بريطانيا إلى "نهاية سريعة للعنف". وأعلنت إسرائيل عزمها شن غارات في غزة لمدة أسبوع.
بعد دخول هدنة هشة بين إسرائيل و"حركة الجهاد الإسلامي" في غزة حيز التنفيذ، رحبت الأمم المتحدة وواشنطن بالهدنة ودعتا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، كما أعربتا عن أسفهما للخسائر في الأرواح والإصابات، وشكرتا مصر على وساطتها.
أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" قبولها بهدنة إثر وساطة قادتها القاهرة، وكذلك أكدت إسرائيل رسمياً. ويأتي الاتفاق بعد تصعيد شنت خلاله إسرائيل عشرات الغارات داخل غزة فيما أطلقت "الجهاد" مئات الصواريخ على إسرائيل من القطاع.
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