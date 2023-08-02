 وقفة احتجاجية في برلين للتذكير بمأساة الإيزيديين | DW الأخبار | DW | 04.08.2023

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DW الأخبار

وقفة احتجاجية في برلين للتذكير بمأساة الإيزيديين

في 3 أغسطس 2014 ، بدأت الإبادة الجماعية لليزيديين من قبل داعش. وقفة احتجاجية في برلين للتذكير بمأساتهم وبإستمرار التمييز ضدهم.

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Aug 1, 2023; Washington, DC, USA; Former President Donald Trump was indicted on four charges in the United States District Court for the District of Columbia in relation to interference in 2020 election. The indictment charged Trump with Conspiracy to Defraud the United States, Conspiracy to Obstruct an Official Proceeding, Obstruction of and attempt to Obstruct an Official Proceeding, and Conspiracy Against Rights. Mandatory Credit: picture-alliance/Andrew P. Scott-USA TODAY

توجيه أربع تهم جنائية ضد دونالد ترامب بسبب جهوده لقلب نتائح انتخابات 2020 02.08.2023

With the headquarters of the ruling party burning in the back, supporters of mutinous soldiers demonstrate in Niamey, Niger, Thursday, July 27 2023. Governing bodies in Africa condemned what they characterized as a coup attempt Wednesday against Niger's President Mohamed Bazoum, after members of the presidential guard declared they had seized power in a coup over the West African country's deteriorating security situation. (AP Photo/Fatahoulaye Hassane Midou)

فرنسا تتولى تسيير رحلات جوية لإجلاء رعايا الاتحاد الأوروبي من النيجر 02.08.2023

تقول أوكرانيا إنها استعادت أكثر من 240 كيلومترًا مربعًا إجمالاً ، لكنها لم تحقق اختراق كبير.

كيف يتقدم الهجوم المضاد في أوكرانيا؟ 01.08.2023

Titel: New Ukraine recruits face dangerous mission Bildbeschreibung: New recruits practice storming trenches. Herkunft: DW Ort: Undisclosed location in Ukraine Sendedatum: 01.08.2023 Schlagwörter: Ukraine-Krieg, Ausbildung, Training, Rekruten,

وقت تدريب قليل للمجندين الأوكرانيين قبل الدفع بهم للقتال 01.08.2023

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People stand on a front loader travelling through floodwaters after the rains and floods brought by remnants of Typhoon Doksuri, in Zhuozhou, Hebei province, China August 3, 2023. REUTERS/Tingshu Wang

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الأدرياتيكي يبتلع سواحل ألبانيا 03.08.2023

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