وقت تدريب قليل للمجندين الأوكرانيين قبل الدفع بهم للقتال

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يُصاب الجنود أو يُقتلون كل يوم في الحرب في أوكرانيا. لذا يجب استبدالهم بسرعة بمجندين جدد ، لكن لا يوجد وقت كاف لتدريبهم. الصراع ليس فقط مع العدو وإنما أيضا مع الوقت.
سافر عشرات المتطرفين من ألمانيا إلى جبهات القتال منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية، استناداً إلى رد وزارة الداخلية الألمانية على استفسار منها.
وصفت وزارة الخارجية الروسية مقتل صحافي روسي في قصف أوكراني بأنه "جريمة نكراء" مع سبق الإصرار، وحملت الغرب "المسؤولية" إلى جانب كييف، متوعدة بالرد على المسؤولين عن هذا الهجوم. فيما أصيب مصور من فريق DW بحادث منفصل.
استبعدت الحكومة الألمانية على لسان وزيرة خارجيتها أي إمكانية لمفاوضات مع روسيا بشأن أوكرانيا في المدى المنظور، يأتي ذلك في وقت كشفت فيه كل من أوكرانيا وبولندا أن مقاتلين من مجموعة فاغنر وصلوا فعلا إلى بيلاروسيا.
ما هي المجموعات القتالية الخاصة وقوات المرتزقة التي يعتقد أن أثرياء وشركات حكومية روسية شكلتها ومولتها لتحارب في أوكرانيا؟ ماذا يُعرف عن تلك القوات ولماذا تشجع وزارة الدفاع والكرملين تشكيلها؟
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