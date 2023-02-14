وقت تدريب قليل للمجندين الأوكرانيين قبل الدفع بهم للقتال

برلين تستبعد إمكانية مفاوضات مع بوتين في المستقبل المنظور

استبعدت الحكومة الألمانية على لسان وزيرة خارجيتها أي إمكانية لمفاوضات مع روسيا بشأن أوكرانيا في المدى المنظور، يأتي ذلك في وقت كشفت فيه كل من أوكرانيا وبولندا أن مقاتلين من مجموعة فاغنر وصلوا فعلا إلى بيلاروسيا.