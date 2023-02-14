 وقت تدريب قليل للمجندين الأوكرانيين قبل الدفع بهم للقتال | DW الأخبار | DW | 01.08.2023

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DW الأخبار

وقت تدريب قليل للمجندين الأوكرانيين قبل الدفع بهم للقتال

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