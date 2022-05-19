وقاية الأسنان بالأكل الصحي

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تنظيف الأسنان وحده لا يكفي. يمكن محاربة تسوس الأسنان والتهاب اللثة بشكل أساسي من خلال اتباع نظام غذائي صحي مشابه لنظام الأشخاص في العصر الحجري.
ينظف الناس عادةً أسنانهم يومياً باستخدام معاجين أسنان لحمايتها من التسوس وعواقبه. ويحتوي معجون الأسنان على الفلورايد الذي يعمل على دعم مينا الأسنان وكذلك منع تسوسها، فهل هنالك عواقب صحية لابتلاع هذه المادة.
يعاني كل شخص تقريباً من تسوس الأسنان، وفيه تهاجم البكتيريا الموجودة في اللويحة السنية مينا الأسنان. فكيف يمكن التعرف على التسوس وما هي طرق علاجه؟ وهل هناك لقاح للوقاية منه؟
بياض الأسنان معيار جمالي يسعى له الكثيرون، وقد تكلفك الأسنان الصفراء ثقتك ورغبتك في الابتسام وقد يتملك الاحباط أولئك الذين يبذلون جهداً دون نتائج تذكر. فما هي أهم الأسباب غير المألوفة لاصفرار الأسنان؟ وكيف يمكن تجنبها؟
من المعروف أن مضغ العلكة له إيجابيات عديدة، منها حماية الأسنان من التسوس والتخلص من الأوساخ العالقة بها كما تساعد على تسهيل الهضم. غير أن للعلكة مخاطر صحية كثيرة أيضا، قد لا تكون معلومة للكثير من الناس، فما هي؟
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