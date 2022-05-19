 وقاية الأسنان بالأكل الصحي | صحتك بين يديك | DW | 26.05.2022

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صحتك بين يديك

وقاية الأسنان بالأكل الصحي

تنظيف الأسنان وحده لا يكفي. يمكن محاربة تسوس الأسنان والتهاب اللثة بشكل أساسي من خلال اتباع نظام غذائي صحي مشابه لنظام الأشخاص في العصر الحجري.

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