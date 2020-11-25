 وفيات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 3000 خلال 24 ساعة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.12.2020

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وفيات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 3000 خلال 24 ساعة

في حصيلة يومية مهولة، اقترب عدد الوفيات جراء فيروس كورونا من الثلاثة آلاف في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أظهر إحصاء أن أكثر من 64.26 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

في حصيلة يومية مهولة، اقترب عدد الوفيات جراء فيروس كورونا من الثلاثة آلاف في الولايات المتحدة الأمريكية.

في حصيلة يومية مهولة، اقترب عدد الوفيات جراء فيروس كورونا من الثلاثة آلاف في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2020) وفاة أكثر من 2700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ بداية نيسان/أبريل، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

مختارات

جائحة كورونا قلبت حياتنا رأساً على عقب: المتعافون يتملكهم الخوف من تداعيات لاحقة. الكثير من الأقارب والأحباب ليس بوسعهم توديع موتاهم. ولكن ماذا عن الجنود المعلومين في الخطوط الأمامية ضد الفيروس: الأطباء والممرضين وغيرهم؟

يسعى نشطاء اليمين المتطرّف في أوروبا والولايات المتحدة بشكل متزايد إلى بناء روابط عالمية واستغلال جائحة كوفيد-19 لاستمالة مناهضين للقاحات وأتباع نظريات المؤامرة، وفق دراسة أعدت بطلب من وزارة الخارجية الألمانية.

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة الربع مليون في وقت أعلنت نيويورك أنها ستغلق المدارس للحدِّ من ارتفاع أعداد الإصابات بينما اتّخذت احتجاجات مناهضة للقيود في أوروبا منحى عنيفاً.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الثلاثاء والساعة 20,30 من مساء الأربعاء (00,30 ت.غ الخميس) سجّلت الولايات المتّحدة 2731 حالة وفاة وأكثر من 195 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

والمرّة الأخيرة التي تخطّت فيها حصيلة الوفيات اليومية في الولايات المتحدة هذه العتبة تعود إلى بداية نيسان/أبريل حين كانت الجائحة في ذروتها. والولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة هي البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، وقد بلغت هذه الحصيلة مساء الثلاثاء 270.450 حالة وفاة.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

والولايات المتّحدة هي كذلك الدولة الأولى في العالم من حيث أعداد المصابين بالفيروس إذ بلغت حصيلة الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 فيها لغاية مساء الأربعاء أكثر من 13,9 مليون إصابة، أي أكثر من خُمس إجمالي عدد الإصابات المسجّلة في جميع أنحاء العالم (أكثر من 63,8 مليون إصابة) منذ ظهر الفيروس الفتّاك للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019.

والخميس حطّمت الولايات المتّحدة رقماً قياسياً جديداً على صعيد عدد مرضى كوفيد-19 الذي استدعت إصابتهم إدخالهم المستشفى إذ تخطّى عدد هؤلاء عتبة المئة ألف، وفقاً لمشروع "كوفيد تراكينغ". ويتركّز قسم كبير من هذه الحالات في عدد من ولايات الغرب الأوسط، مثل إنديانا وداكوتا الجنوبية.

وأظهر إحصاء لرويترز الخميس أن أكثر من 64.26 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و492676 وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

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