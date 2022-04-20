 وفيات غامضة لأوليغارشية روس وعائلاتهم في غضون 24 ساعة! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 22.04.2022

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منوعات

وفيات غامضة لأوليغارشية روس وعائلاتهم في غضون 24 ساعة!

تثير حالتان غامضتان لقتلى من الأوليغارشية الروس وأفراد من عائلاتهم تساؤلات واسعة. ورغم أن إحدى الحالتين وقعت في روسيا والأخرى في إسبانيا، إلا أن تشابه التفاصيل يثير شكوكاً حول فرضية الانتحار التي يتم ترجيحها حتى الآن.

عُثر على جثة النائب السابق لرئيس بنك غازبروم فلاديسلاف أفاييف مع جثتي زوجته وابنة له في شقته الفاخرة بموسكو

عُثر على جثة النائب السابق لرئيس بنك "غازبروم" فلاديسلاف أفاييف مع جثتي زوجته وابنة له في شقته الفاخرة بموسكو

في غضون 24 ساعة، تم العثور على جثث اثنين من الأوليغارشية الروس وأفراد من عائلاتهما في حالتين تثيران تساؤلات واسعة، خصوصاً وأن هناك تشابهاً في الملابسات، رغم أن إحدى الحادثتين وقعت في موسكو والأخرى في إسبانيا.

مختارات

بعد تتبعه طائرات مليارديرات أمريكيين مثل الرئيس التنفيذي لتسلا إيلون ماسك، ونشر تحركاتها على تويتر، بدأ طالب أمريكي بتعقب طائرات مليارديرات الروس أيضاً، وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فمن أبرز الذين يقوم بتتبعهم؟

فقد عُثر على جثة الموظف السابق في الكرملين والنائب السابق لرئيس بنك "غازبروم" فلاديسلاف أفاييف مع جثتي زوجته وابنة له في شقته الفاخرة بموسكو يوم الإثنين (18 نيسان/أبريل 2022)، حسبما نقل موقع "فوكوس" الألماني. وتشير المعلومات الأولية أن أفاييف (51 عاماً) قتل زوجته وابنته البالغة من العمر 13 عاماً بمسدس ثم انتحر. وتم العثور على الجثث بعد فشل ابنته الأخرى أناستاسيا (26 عاماً) في التواصل مع أسرتها وأعلمت السلطات بذلك.
وبالكاد مر يوم على هذه الحادثة، حتى تم العثور على جثث نائب رئيس شركة "نوفاتيك" سيرغي بروتوسينيا وزوجته وابنته البالغة من العمر 18 عاماً، لكن في بلدة يوريت دي مار بإسبانيا، بتفاصيل مشابهة لحالة أفاييف. ويقال إنه قتل زوجته وابنته ثم انتحر، بحسب موقع "ميركور" الألماني. وفي هذه الحالة أيضاً علمت السلطات عبر أحد أبنائه. إذ لم يتمكن ابنه المراهق، الذي يقال إنه كان في فرنسا وقت ارتكاب الجريمة، من الاتصال بأسرته فاتصل بالشرطة، وفقاً لـ"فوكوس".
سلسلة انتحارات أم جرائم قتل خفية؟
في حالة بروتوسينيا، تحقق الشرطة الإسبانية حالياً فيما إذا كان موت الأوليغارشي الغني الذي تبلغ ثروته 440 مليون دولار بالفعل انتحاراً أم جريمة قتل مستهدف. ورغم أن السلطات ترجح حتى الآن سيناريو الانتحار، إلا أن هناك شكوكاً حول ذلك، وفقاً لتقرير في صحيفة "البونت أفوي" الإسبانية.
وذكرت عدة وسائل إعلام إسبانية أن بروتوسينيا قتل زوجته وابنتهما بفأس أثناء نومهما، ثم شنق نفسه في حديقة المنزل، كما عثرت الشرطة على فأس ملطخ بالدماء وسكين في مسرح الجريمة، إلا أن صحيفة "البونت أفوي" قالت إنه لا السلطات لا تستبعد نظرية القتل المستهدف، خصوصاً وأنه لم يتم العثور على أي آثار للدماء على جثة بروتوسينيا رغم أنه "قتل زوجته وابنته بفأس".

وأشار موقع فوكوس إلى توتر العلاقة بين موسكو وأوليغارشية روس بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ففي خطاب ألقاه قبل بضعة أسابيع، انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوليغارشية الذين يعيشون في الخارج، وقال: "أنا لا أحكم على أولئك الذين لديهم فيلات في ميامي أو في الريفيرا الفرنسية. لكن المشكلة تكمن في أن تفكيرهم هناك وليس في روسيا". وبعد فرار عدد قليل من الأثرياء الروس إلى الخارج على متن طائرة خاصة بعد وقت قصير من بدء الحرب، تحدث بوتين عن "تطهير ذاتي" للشعب الروسي.
م.ع.ح/خ.س

  • A file photo dated November 18, 2017, shows the SY A yacht, owned by Russian billionaire Andrey Igorevich Melnichenko

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت الشراعي

    تبلغ قيمة هذا اليخت الشراعي الذي يُطلق عليها اسم "Sailing Yacht A" حوالي 530 مليون يورو لذا يعد من أغلى اليخوت الشراعية في العالم. وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة اليخت البالغ طوله 143 مترا بعد التأكد من أن ملكيته تعود إلى الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو الذي يمتلك مجموعة يوروكيم الكبرى لإنتاج الأسمدة وشركة الفحم سويك. وعلى وقع العقوبات، أعلنت الشركتان أن ميلنيشينكو قد ترك مجلس الإدارة.

  • The Lena yacht pictured in the port of Sanremo

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "لينا"

    فيما كان يرسو اليخت "لينا" في ميناء سانريمو شمال غرب إيطاليا، قررت السلطات مصادرة هذا اليخت الفخم الذي يبلغ ارتفاعه 52 مترا وتصل قيمته إلى قرابة 50 مليون يورو. وتعود ملكية اليخت إلى جينادي تيمشينكو، أحد أقطاب روسيا ورئيس اتحاد الهوكي والشخصية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. ويمتلك تيمشينكو الذي شارف على السبعين عاما حصصا في العديد من شركات النفط والغاز.

  • The Dilbar superyacht in Hamburg

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "دلبار" في هامبورغ

    هذا اليخت الفخم مزود بمهبطين للطائرات الهليكوبتر ومسبح بطول 25 مترا فيما يبلغ ارتفاعه 150 مترا. أثيرت تكهنات حول اليخت "دلبار" في ألمانيا حيث أفادت تقارير بمصادرته من قبل السلطات في هامبورغ حيث كان يرسو للإصلاح. ورسميا، امتنع بعض المسؤولين عن التعليق فيما نفى آخرون المصادرة لعدم التأكد من هوية مالك اليخت.

  • Luxury yacht Dilbar pictured in Bremen

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    نقل ملكية دلبار

    لم تنته قصة اليخت "دلبار" عند هذا الجدل إذ قِيل أن ملكيته تعود إلى أحد أثرياء روسيا وهو الملياردير أليشر عثمانوف الذي طالته عقوبات الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الناطق باسم عثمانوف قوله إن ملكية اليخت قد نُقلت إلى مؤسسة تابعة لأقارب رجل الأعمال الروسي منذ زمن بعيد.

  • Luxury yacht Eclipse

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    الهروب إلى تركيا

    يعد "إكليبس" ثاني يخت فاخر يرتبط باسم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي. وترددت الأنباء أن اليخت يرسو في منتج تركي لتفادي الإبحار في مياه الاتحاد الأوروبي خشية مصادرته. يعد إكليبس أحد أكبر اليخوت في العالم حيث يصل طوله إلى 162 مترا ويحتوي على مهبطي طائرات مروحية ويتألف من 9 طوابق ومسبح فضلا عن أنه مزود بنظام دفاعي صاروخي.

  • Mega yacht Scheherazade sails next to several smaller boats

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    "شهرزاد".. هل يملكه بوتين؟

    يبلغ طول هذا اليخت الفاخر 140 م وتصل قيمته إلى حوالي 700 مليون يورو ويعد من أكثر اليخوت شهرة في إيطاليا. قالت "نيويورك تايمز" إن الاستخبارات الأمريكية عثرت على مؤشرات أولية على ارتباط اليخت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن نفت تقارير صحافية أخرى ملكية بوتين لليخت، فيما تجرى إيطاليا تحقيقات حيال هوية المالك الحقيقي لليخت الذي يخضع حاليا للإصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا بتوسكانا. فرح بهجت/ م.ع