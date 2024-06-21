وفيات الحجاج: إقالة وزير تونسي والأردن يصدر مذكرات توقيف

بعد تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة من عدة جنسيات في موسم الحج، أغلبهم لا يحملون تصاريح رسمية، بدأت دول تتخذ إجراءات ضد المتسببين في "الكارثة". فأقالت تونس وزير الشؤون الدينية وأصدر الأردن مذكرات توقيف، وشكلت مصر خلية أزمة.

أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة (21 يونيو/ حزيران 2024)، وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي، وفقا لبيان لرئاسة الجمهورية. وكان الشائبي قد أعلن اليوم الجمعة،عن تسجيل 49 حالة وفاة في صفوف الحجيج التونسيين بالبقاع المقدسة. وقال الوزير إن 44 تونسيا من بين الذين أدوا فريضة الحج عبر تأشيرات سياحية، توفوا حتى اليوم بينما سجلت البعثة الرسمية تسجيل خمس حالات وفاة.

وأشار الوزير في تصريحاته للإذاعة الوطنية التونسية لدى وصول أولى رحلات عودة الحجيج اليوم، إلى عدة عوامل أدت الى ارتفاع عدد الوفيات، من بينها ارتفاع كبير لدرجات الحرارة التي تجاوزت 50 درجة بجانب وجود حالات من المرضى وكبار السن.

وانتقدت وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبروه "سوء إدارة" السلطات التونسية لبعثة الحجيج خلال هذا الموسم.

الأردن: مذكرات توقيف لمشتبه بهم

وفي عمّان، أعلنت السلطات الأردنية اليوم الجمعة أن عدد الحجاج الأردنيين المتوفين إثر التعرض لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة ارتفع إلى 75، بينما تم توقيف عدد من منظمي رحلات الحج غير النظامية.

وعدد الحجاج الأردنيين هذا العام ثمانية آلاف.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين إن تحريات الجهات الأمنية وجدت أن "عدداً من هؤلاء المواطنين (الحجاج) تعرضوا للتغرير من قبل ضعاف النفوس وبعض المكاتب". وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أنه تمت "إحالة الأمر إلى النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها الموسعة المكملة لتحقيقات الأجهزة الأمنية، والتي أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من المشتبه بهم تمّ توقيف بعض منهم بالفعل".

مصر تشكل "خلية أزمة"

وأمس الخميس أشارت تقارير إلى تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة من عدة جنسيات، في موسم الحج هذا العام، أغلبهم لا يحملون تصاريح رسمية. وتوفي 658 مصرياخلال الحج وشكلوا بذلك أكثر من نصف المتوفين هذا العام بعد إبلاغ نحو عشر دول تمتد من السنغال إلى إندونيسيا حتى الجمعة عن أكثر من 1000 وفاة، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وفاة الحجاج هل بسبب كثرة الاعداد ام سوء التنظيم؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وشكلت مصر "خلية أزمة" أمس الخميس للتحقيق. وقال بيان لرئاسة الجمهورية الخميس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "أشار إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن".

وقالت الحكومة إنه تأكد وفاة 28 حاجا مصريا من 50752 مسجلين رسميا. وأضافت الحكومة أن الشركات التي سهلت سفر الحجاج غير المسجلين ستخضع للتحقيق والعقاب.

وتُصدر السعودية كل عام تصاريح رسمية من خلال نظام الحصص المخصصة لمختلف البلدان والتي يتم توزيعها على الأفراد عن طريق القرعة. ولكن تكاليف رحلة الحج الرسمية الباهظة تدفع من لا يستطيعون الحصول على التصريح الرسمي للجوء إلى الطريق غير الرسمي من أجل توفير بضعة آلاف من الدولارات.

ص.ش/ف.ي (د ب أ، أ ف ب، رويترز)