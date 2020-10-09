 وفق طبيبه الخاص..ترامب ″لم يعد″ بإمكانه نقل فيروس كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.10.2020

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وفق طبيبه الخاص..ترامب "لم يعد" بإمكانه نقل فيروس كورونا

الطبيب الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوثق رسميا أن الأخير "لم يعد" ناقلا محتملا لعدوى كورونا. ترامب يواصل حملته الانتخابية بطريقته المعهودة ودون وضع كمامة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

لم يعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ناقلا محتملا" لعدوى فيروس كورونا المستجد المصاب به، وذلك وفق ما أعلن عنه طبيب البيت الأبيض شون كونلي في بيان رسمي صادر السبت (10 تشرين الأول/ أكتوبر).

ونشر كونلي: "هذا المساء يسعدني أن أعلن أن الرئيس... لم يعد مصدر خطر لنقل العدوى للآخرين". وأضاف طبيب ترامب الرسمي أن الرئيس يلبي أيضا معايير مراكز السيطرة على الأمراض من أجل التوقف الآمن عن العزلة.

وتابع كونلي أن الفحوصات أثناء مرضه أظهرت أيضا انخفاض تركيز الفيروس موضحا أنه "من الآن فصاعدا، سأستمر في مراقبته سريريا مع عودته إلى جدول زمني نشط".

ويأتي ذلك بعدما شارك ترامب يوم السبت في أول حدث شخصي له منذ أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وهو "يشعر بحالة رائعة" على حدّ قوله.

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ترامب "جاهز" للعودة إلى حملته الانتخابية وسط قلق الكثيرين

وخروجه العلني جاء حسب البيت الأبيض، بعد أن أعطى كونلي الضوء الأخضر للرئيس يوم الخميس للخروج من العزلة بسبب فيروس كورونا اعتبارا من يوم السبت، بعد أن ثبتت إصابته قبل 10 أيام.

ترامب كما عرفه العالم

ويوم السبت عاد ترامب إلى سابق عهده، متباهيا أمام أنصاره بإنجازاته وموجها اتهامات  لخصومه. فقد تحدث وهو يقف بمفرده ودون أن يضع كمامة، من شرفة بالبيت الأبيض في اللقاء الذي حمل عنوان "احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام" داعيا مؤيديه الذين غلب عليهم السود والمنحدرون من أصول لاتينية للمساهمة في إنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وكان مقررا أن يستأنف حملته الانتخابية بفعاليات مقررة في ولايات فلوريدا وبنسلفانيا وأيوا اعتبارا من يوم الاثنين.

وما لوحظ على ترامب أنه عانى من ضيق التنفس أحيانا، بينما لايزال الفحص الطبي الذي يطالبه به الرأي العام الأمريكي ومنافسوه الديمقراطيون غائبا، ويعود آخر تقييم أعلنه البيت الأبيض عن وضع الرئيس الصحي إلى الخميس الماضي عندما قال طبيبه الدكتور كونلي في مذكرة إن ترامب أتمّ برنامجه العلاجي واستجاب للعلاج "بدرجة جيدة للغاية"، وسمح له باستئناف أنشطته العامة.

و.ب/ م.س (د ب أ، أ ف ب)

  • USA Trump verlässt Krankenhaus (Erin Scott/Reuters)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ترامب هو ترامب

    بعد أيام من ثبوت إصابته وزوجته ميلانيا، لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (74 عاماً) لدى عودته إلى البيت الأبيض استهتاره واستخفافه بكوفيد-19، إذ نزع كمامته وحث الأمريكيين على عدم الخوف من المرض الذي جعل بلاده تعاني من أكبر رقم وفيات بالفيروس وبواقع أكثر من مائتي ألف إنسان.

  • USA | Trump grüßt Anhänger vor Militärkrankenhaus (Alex Edelman/AFP/Getty Images)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    استغلال إصابته سياسياً؟

    في أثناء وجوده في المشفى حرص ترامب على متابعة التواصل مع جمهوره عبر تويتر، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 87 مليون إنسان: خلال ساعة واحدة من صباح الاثنين (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر) غرد الرئيس الأمريكي أكثر من عشرين مرة. في بعضها حث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. كما قام بجولة في السيارة على أنصاره المتجمعين خارج المستشفى. البعض يتهم ترامب بمحاولة ترامب استغلال الأمر في حملته الانتخابية.

  • England London | Boris Johnson während Kabinettssitzung (picture-alliance/AP Photo/S. Dawson)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    بوريس جونسون

    في أواخر آذار/مارس الماضي أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاماً) بفيروس كورونا الذي أدخله المشفى لأسبوع. وقد وضع تحت المراقبة والعناية المشددة لمدة ثلاثة أيام أعطي فيها الأكسجين. وفاقت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس النصف مليون في المملكة المتحدة، وزاردت الوفيات عن 42 ألف إنسان.

  • Brasiliens Präsident Bolsonaro unterzieht sich Corona-Test (picture-alliance/dpa/E. Peres)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    جايير بولسونارو

    في تموز/يوليو أصيب الرئيس البرازيلي (65 عاماً)، الذي طالما استهتر وسخر من مرض كوفيد-19، بكورونا. وحتى بعد إصابته لم يلتزم بولسونارو بنصائح أطبائه وواصل المصافحة باليد واحتضان مناصريه. كما شخصت زوجته وولده بأنهما مصابان. تقترب إصابات كورونا في البرازيل من خمسة ملايين والوفيات من 150 ألفاً. وفي أمريكا الجنوبية أصيبت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا، أما في أمريكا الوسطى فقد أصيب رؤساء هندوراس وغواتيمالا.

  • EVP Kongress in Zagreb (picture-alliance/dpa/D. Vojinovic)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    سيلفيو برلسكوني

    في الثاني من أيلول/سبتمبر أعلن عن إصابة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (83 عاماً) بكورونا. كما أصيب اثنان من أولاده وعشيقته التي تبلغ من العمر 30 عاماً. وقضى برلسكوني إجازة في جزيرة سردينيا حيث التقى هناك فلافيو برياتوري الشخصية الشهيرة في عالم سباقات فورومولا-1 والذي يملك عددا من النوادي الليلية. وكان الأخير قد شخص بأنه مصاب بفيروس كورونا.

  • Kanada Justin und Sophie Gregoire Trudeau (Reuters/P. Doyle)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    زوجة ترودو

    شخصت زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي غريغوار ترودو بإصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا في منتصف آذار/مارس. وقد صرح زوجها، جاستن ترودو، لاحقاً أنه عزل نفسه لمنع نقل العدوى للغير. وحتى إعداد هذا الألبوم بلغ عدد الإصابات المؤكدة في كندا أكثر من 168 ألفاً وتقترب الوفيات من حاجر 10 آلاف.

  • Brüssel Brexit-Unterhändler Michel Barnier (Reuters/Y. Herman)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ميشيل بارنييه

    أصيب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، ميشيل بارنييه، بكوفيد-19 في آذار/مارس الماضي. وقد غرد المسؤول الأوروبي على تويتر: "أنا بصحة جيدة ومعنوياتي عالية"، مضيفاً أنه يتبع وفريقه التعليمات.

  • Screenshot | Russland Sotschi Treffen Putin Lukaschenko | Alexander Lukaschenko (picture-alliance/Russian Look/V. Listsyn)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ألكسندر لوكاشينكو؟

    في الثامن من تموز/يوليو وقبيل أيام من الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا أعلن الرئيس ألكسندر لوكشسينكو (66 عاماً) أنه أصيب بالفيروس وشفي منه دون أن تظهر عليه أعراض المرض. واعتبر بعض المراقبين توقيت الإعلان كجزء من حملته للانتخابات الرئاسية التي رفضت المعارضة نتائجها ونزلت للشارع للاحتجاج ضد الديكتاتور الذي يمسك بتلابيب السلطة في بلاده منذ 26 عاماً.


 

مختارات

وضعه "جيد جدا" أم "مقلق للغاية"؟ - تناقضات بشأن حالة ترامب الصحية

بينما يؤكد ترامب على تويتر أنه يشعر بأنه بخير، يقول مصدر مطلع على وضع الرئيس إن ترامب لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من فيروس كورونا. فيما أعلن طبيب البيت الأبيض أن أعراض المرض لدى الرئيس "تتقلص وتتحسن".  

بطريقة استعراضية.. ترامب يغادر المستشفى مؤقتا ويحصد انتقادات كثيرة

ظهر الرئيس دونالد ترامب وهو يضع كمامة ويلوح بيده لمؤيديه من المقعد الخلفي لمركبة سوداء وسط موكب سيارات أمام مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن. خطوة لقيت فورا موجة من الانتقادات وسط غموض بشأن الوضع الصحي للرئيس.  

"لا تخشوا كورونا".. ترامب يعلن أنه سيغادر المستشفى

اعتبر طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن أنه سيغادر المستشفى مساء الاثنين، "قد لا يكون تعافى تماما" من فيروس كورونا المستجد، لكن الحالة الصحية له أوفت بكل المعايير لمغادرة المستشفى أو تخطتها.  

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