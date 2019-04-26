 وفد من مسلمي ألمانيا في سريلانكا بحثا عن تحالف إسلامي مسيحي ضد التطرف | سياسة واقتصاد | DW | 10.05.2019

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سياسة واقتصاد

وفد من مسلمي ألمانيا في سريلانكا بحثا عن تحالف إسلامي مسيحي ضد التطرف

بعد مرور أسبوعين على الاعتداءات الدموية في سريلانكا سافر ممثلون عن المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا إلى سريلانكا ضمن زيارة تضامنية. الأمين العام للمجلس يوضح في حوا مع DW لأبعاد الزيارة مبرزا أولوية الحوار بين الأديان.

Sri Lanka Terrorismus l Vertreter des Zentralrats der Muslime zu Besuch in Colombo bei Buddhisten (privat)

DW: السيد اليزيدي، زرتم ثلاث كنائس ضربتها في أحد الفصح اعتداءات إرهابية أدت إلى وفاة عدد كبير من المسيحيين. ما هي انطباعاتك؟

اليزيدي: شاهدنا لاسيما في كولومبو كيف تتقدم إعادة البناء للكنائس. وتحدثنا إلى مؤمنين وقساوسة في عين المكان. وكان بالنسبة إلينا، المجلس المركزي للمسلمين، مهما جدا ليس فقط شجب موجة الاعتداءات للأسابيع والشهور الماضية، بل تقديم جواب مقبول. والجواب لا يمكن أن يعني إلا اللقاء. مزيد من اللقاءات والحوار والتكافل. هؤلاء الأعداء للإنسانية يحاولون التفريق بين المجتمع. هم يريدون إثارة نعرات الفرقة بين الأديان، ووجب علينا مواجهة هذا الأمر. وزيارة الضحايا هي إشارة تضامن وأخوة ورحمة.

ماذا أثار مشاعركم؟

في عين المكان الألم الكبير. والصدمة التي ماتزال على وجوه الناس. كان يوجد تعايش جيد في سريلانكا بين المجموعات الدينية المختلفة. واعتداء دموي لا مثيل له انتزع الناس من هذا التعايش الودي. وهذا مازلنا نشعر به. والناس يشعرون بعدم الأمان والخوف. وبالتالي فإنه من المهم أن أخذنا على عاتقنا هذا الطريق الطويل للدخول في حوار للتعبير عن الاحترام والصداقة لأولئك الناس.

كيف قوبلت زيارتكم التضامنية من قبل ممثلي الكنائس؟

الحديث مع رجال الدين كشف لنا عن الشكوك الكبيرة وكذلك الخوف. لكننا شعرنا بالامتنان لدى الشركاء وممثلي الكنائس. الامتنان والسرور بهذه المبادرة للمجلس المركزي للمسلمين. إنه من المهم أكثر من ذي قبل تقوية جسور الحوار.

بعد نهاية ذلك الأسبوع صدرت تقارير عن حصول مواجهات عنيفة بين مسلمين ومسيحيين بمدينة نيغومبو أدت في عيد الفصح إلى أكثر من مائة قتيل. هل تخشى على المدى الطويل حصول توترات بين الأديان في عين المكان؟

نعم للأسف التوترات موجودة. ويوجد في كل المجموعات متطرفون يستغلون هذه الأحداث لنشر مزيد من الكراهية والعنف داخل المجتمع. وهذا لا يمكن مجابهته إلا بتحالف المجموعات الدينية لجميع الناس العقلاء. والإيجابي إلى حد الآن هو صدور دعوات من السياسة وكذلك ممثلي الديانات المختلفة للاعتدال والعمل المشترك ضد الكراهية والعنف والإرهاب. بؤر التوتر موجودة في كل مكان.

Sri Lanka Terrorismus l Vertreter des Zentralrats der Muslime zu Besuch in Colombo (privat)

ممثلون عن المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا في سريلانكا

كيف يتعامل المسلمون في عين المكان مع الوضع؟

ركزنا على تأكيد الجوانب المشتركة. فالمسلمون أنفسهم خائفون، لأنه يوجد غضب في الشارع. فنحن مثلا طُلب منا عدم ارتداء ملابس إسلامية احتياطا من حدوث أعمال انتقامية. وحاليا قلما يتم الذهاب إلى المساجد في كولومبو ومدن أخرى. فصلوات الجمعة الأخيرة كانت أقل جمهورا. والآن نحن في شهر رمضان حيث نُظمت في السنوات الأخيرة فعاليات مسائية كبيرة للإفطار، وهذا تم تقييده لأسباب أمنية خوفا من أن تجلب هذه الفعاليات اهتمام المتطرفين وتحدث أعمال عنف جديدة.

ما هو انطباعك: ما هي أهمية هذا النوع من التضامن مثل الزيارة التي قمتم بها؟

هذا النوع من الزيارة له مفعوله في الوعي العام وكذلك كإشارة داخل المجموعات المختلفة. سفرنا من شأنه إصدار إشارة إلى الداخل والخارج مفادها أن حياة كل شخص ذات قيمة ولا يمكن بأي حال قبول العنف. فالكارهون والإرهابيون والمقسمون يجب أن يلاحظوا بأنهم سيتسببون في أفعال مضادة. والحب والاحترام والتسامح هي سلاح العقلاء. وهذا يجب أن يتجذر عبر كل الحدود انطلاقا من الدين.

رحلتكم جاءت في رمضان. ما معناها بالنسبة إليكم؟

رمضان هو شهر الرحمة والتدبر. هو الشهر الذي يلتقي فيه الناس مع بعضهم البعض أكثر من الشهور الباقية ويخدمون الآخر. ولذلك نحن سافرنا في بداية هذا الشهر إلى سريلانكا. ونحن نريد تصحيح الصورة التي تدعي أن الصوم يجلب عدم الإنتاج وقليل من الحركة. فالعكس هو الصحيح. فرمضان هو أيضا شهر العطاء والتعايش. ومجرى رحلتنا إلى حد الآن يبين أن بركة رمضان ستقود سفرنا إلى النجاح.

 

أجرى اللقاء: كريستوف شتراك

+ عبد الصمد اليزيدي (43 عاما)، أمين عام المجلس المركزي للمسلمين، وخبير العلوم الإسلامية عبد المالك هباوي من مجلس الفقهاء موجودين حتى الجمعة في سريلانكا.

  • Sri Lanka: Feuerwehrauto steht nach der Explosion vor dem Shangri-La Hotel in Colombo (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    أكبر هجوم منذ عقد

    الدمار الذي تعرضت له واجهة فندق شانجريلا الفخم بكولومبو، عاصمة سريلانكا، الأحد (21 أبريل/ نيسان 2019) ناتج عن انفجار قنبلة. حتى هنا يوجه الإرهاب ضربة من جديد في عيد الفصح. ووفقًا للشرطة فقد أسفرت سلسلة تفجيرات الأحد في ستة أماكن مختلفة عن مقتل حوالي 290 شخصًا وجرح نحو 500 آخرين. وهذا هو أكبر هجوم في سريلانكا منذ عام 2009.

  • Zerstörte Fassade des Shangri-la-Hotels in Colombo (Sri Lanka) (picture-alliance/AA/C. Karunarathne)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    الهجوم على شريان اقتصادي

    في سريلانكا، نمت السياحة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة - والآن تحدث لها انتكاسة. يحتوي شانجريلا على أكثر من 500 غرفة وجناح بالإضافة إلى 41 شقة. ونسبة إشغال طبيعية للفندق لم تعد ممكنة الآن بداية. وبالإضافة إلى فندق شانجريلا ذي الـ 5 نجوم، تأثرت أيضًا فنادق سينامون غراند وكينغزبري في كولومبو وفندق صغير في إحدى ضواحي العاصمة.

  • Polizisten suchen nach Spuren in den Trümmern der Shangri-La-Fassade (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    التحقيقات في مكان الحادث

    تحت أنقاض واجهة شانغريلا تبحث الشرطة عن آثار تقود لمعرفة الجناة. سريلانكا والمعروفة أيضا "بدمعة الهند" لها تاريخ مليء بالعنف. ولكن بعد انتهاء الحرب الأهلية في عام 2009، بدأ الوضع الأمني يتحسن باستمرار. وبعد هجمات عيد الفصح يوم الأحد، شددت وزارة الخارجية الألمانية تعليمات السفر الخاصة بها للدولة الواقعة في جنوب آسيا مرة أخرى.

  • Sri Lanka Explosion in Sankt-Antonius-Kirche in Colombo (picture-alliance/AA/C. Karunarathne)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    كنيسة القديس أنتوني

    استهدف المهاجمون أيضًا ثلاث كنائس، حيث كان المسيحيون يحتفلون بعيد الفصح. وكانت كنيسة القديس أنتوني في حي كوتشسيكاد بكولومبو هدفًا للهجوم.

  • Zerstörte Marien-Staue in der Sankt-Antonius-Kirche in Colombo (Sri Lanka) (Reuters/D. Liyanawatte)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    انفجار أثناء الصلاة

    تمثال مريم العذراء لم ينجو من الانفجار ايضا ويظهر مدى قوة التفجير، حيث انشطر إلى نصفين.

  • Ein Krankenwagen im Einsatz vor der Sankt-Antonius-Kirche (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    من هم الجناة؟

    سيارة إسعاف أمام كنيسة القديس أنتوني. لم يعلن أحد على الفور المسؤولية عن تلك الهجمات. لكن في الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير عن وجود صراعات بين المتطرفين الإسلاميين والبوذيين، الذين يشكلون غالبية السكان. وقال متحدث باسم الحكومة يوم الاثنين (22 نيسان/ابريل) "إنها على قناعة تامة بأن جماعة "التوحيد الوطني" المتطرفة هي التي نفذت الهجمات".

  • Sicherheitskräfte vor der Saknt-Antonius-Kirche in Colombo (Reuters/D. Kiyanawatte)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    احتياطات أمنية

    بعد الهجوم، تم تعزيز الاحتياطات الأمنية في جميع أنحاء البلاد - هنا مجموعة من قوات الأمن في أحد أماكن الهجوم في كولومبو. كما فرض حظر تجول ليلي. وحجبت الحكومة أيضا الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والسبب هو: يجب ألا يكون هناك انتشار للشائعات والأخبار الكاذبة.

  • Krankenwagen vor der Sankt-Antonius-Kirche in Colombo (Sri Lanka) (Reuters/D. Liyanawatte)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    "مشاهد فظيعة"

    أصيب أكثر من 500 شخص في سلسلة الهجمات ويجري علاجهم في المستشفيات. من "المشاهد الرهيبة"، حسبما ذكر الوزير هارشا دي سيلفا: كانت إحدى الكنائس التي استهدفتها التفجيرات ممتلئة بأشلاء أجساد المصلين. وقال رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغى إن الهجمات "تهدف بوضوح إلى زعزعة استقرار البلاد".

  • Drei Priester auf dem Weg in die abgesperrte Sankt-Antonius-Kirche (Reuters/D. Liyanawatte)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    العالم يدين الجريمة ويعزي "دمعة الهند" بدمعة

    ثلاثة كهنة في طريقهم إلى كنيسة القديس أنتوني التي تم إغلاقها. وقد تمت إدانة الهجمات في جميع أنحاء العالم، وجاءت عبارات التعازي من حكومات بينها ألمانيا والهند ونيوزيلندا. كما تذكر البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، ضحايا الهجمات. وندد ممثلو الديانات الأخرى بالأفعال. إعداد: آشوك كومار/ أرند ريكمان/ ص.ش


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