وفد عسكري أمريكي يتفقد مواقع الأكراد بشمال شرق سوريا

أفادت وكالة فرانس برس أن وفداً عسكرياً أمريكياً تفقد السبت (الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) مواقع للمقاتلين الأكراد قرب القامشلي في شمال شرق سوريا، وذلك رغم إعلان واشنطن سحب قواتها من هذه المنطقة. وشوهدت أربع مدرعات ترفع العلم الأمريكي تدخل مركز قيادة قوات سوريا الديمقراطية في القامشلي، الذي طُليت بوابته بألوان علم وحدات حماية الشعب الكردية، إضافة إلى مركز لوحدات حماية الشعب وموقع لقوات الأمن الكردية (الأسايش) في القامشلي.

تأتي الزيارة المفاجئة بعد يومين من تسيير القوات الأمريكية دورية من قاعدتها في مدينة رميلان في محافظة الحسكة وصولاً إلى بلدة القحطانية، يرافقها عناصر من قوات سوريا الديمقراطية. وهذه الدورية هي الأولى منذ قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية المنتشرة في شمال سوريا.

وأوضح مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية رفض كشف هويته أن القوات الأمريكية بحثت مسألة الحفاظ على وجود عسكري لها في القامشلي، وذلك بعد مشاركته في اجتماع بين الأمريكيين والمقاتلين الأكراد. وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن الأمريكيين "يريدون إقامة قاعدة عسكرية في القامشلي".

من جهته، رفض متحدث باسم التحالف الدولي التعليق على زيارة السبت، مكرراً الموقف الرسمي لواشنطن، وقال لفرانس برس إن "التحالف يواصل سحب قواته من شمال سوريا"، متحدثاً عن إعادة انتشار في محافظة دير الزور شرق البلاد.

ح.ع.ح/ ي.أ (أ.ف.ب)