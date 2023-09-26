وفد سعودي في الضفة الغربية.. ووزير إسرائيلي في الرياض لأول مرة
وسط حراك دبلوماسي غير مسبوق نحو التطبيع بين السعودية وإسرائيل، وتزامنا مع زيارة وفد دبلوماسي سعودي للضفة الغربية، وصل وزير السياحة الإسرائيلي إلى السعودية في أول زيارة علنية لوزير إسرائيلي للمملكة.
صورة رمزية مركبة لأعلام السعودية وإسرائيل والسلطة وفلسطين
في وقت تسعى فيه السعودية إلى التوصل إلى اتفاق محتمل بوساطة أمريكية من شأنه إقامة علاقات ثنائية رسمية مع إسرائيل، وصل وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس إلى السعودية الثلاثاء (26 سبتمبر/ أيلول 2023)، في أول زيارة علنية إلى المملكة يقوم بها مسؤول على هذا المستوى.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد الأسبوع الماضي أن بلاده "تقترب" من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مشدّدا على "أهمية القضية الفلسطينية" بالنسبة للمملكة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من جهته في خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن بلاده على "عتبة" إقامة علاقات مع السعودية.
ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)
السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
أجواء الاحتفال بالسنة العبرية الجديدة في المغرب
في كنيس بيت إل بالدار البيضاء أحيت الطائفة اليهودية وسط حضور محدود للغاية، ذكرى السنة العبرية الجديدة. وأعلن مجلس الطائفة اليهودية أنه أطلق بشراكة مع لجنة التوزيع المشتركة لمساعدة ضحايا الزلزال بالمغرب، نداءََ لليهود في العالم وخصوصا بالولايات المتحدة لجمع التبرعات لتمويل الجمعيات الخيرية التي تساعد ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق بالأطس الكبير جنوب المغرب وخلف حوالي ثلاثة آلاف قتيل وآلاف المصابين.
السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
تضامن اليهود المغاربة مع ضحايا الزلزال
في ظل أجواء الحداد التي تعم المغرب بسبب الزلزال الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير، أحيت الطائفة اليهودية بالدار البيضاء ذكرى السنة العبرية. وقال سيرج بيرديغو الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب في تصريحات صحافية، من كنيس بيت إيل في الدار البيضاء بالمغرب، إن اليهود المغاربة يشعرون "مثل جميع المغاربة، بشرف الانتماء لهذا الشعب الذي لديه هذا الالتزام القوي بالتضامن والتسامح والصداقة والرحمة".
السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
الزلزال خلف أضرارا في حي الملاح التاريخي بمراكش
وسط أجواء حزن وتضامن بسبب الزلزال الذي ضرب المغرب السبت 9 سبتمبر/ أيلول 2023، أحيى اليهود المغاربة ذكرى السنة العبرية، وأعلن أمين عام الطائفة اليهودية في المغرب، سيرج بيرديغو أن مجلس اليهود المغاربة بالتعاون مع جمعية"حاباد" الخيرية قامت مباشرة إثر الزلزال بمبادرة تضامنية مع الضحايا عبر توزيع المساعدات للسكان بجوار حي الملاح اليهودي التاريخي في مراكش والذي تضرر جراء الزلزال.
السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
حي الملاح بمراكش قبل الزلزال
منظر من حي الملاح اليهودي التاريخي بمراكش قبل الزلزال. عام 2017 استعاد هذا الحي تسميته القديمة "الملاح" التي تشير إلى ماضيه اليهودي، بعدما سمي لسنوات بحي "السلام". وكان ذلك بمناسبة أشغال ترميم واسعة شهدها ذلك العام. واستهدفت تلك الأشغال التي قدرت كلفتها بحوالي 17,5 مليون يورو، على الخصوص تطوير إمكاناته السياحية. الصورة التقطت يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
روش هاشناه: السنة العبرية الجديدة
خلال الاحتفال الذي يستمر يومين في شهر أيلول/ سبتمبر، يتعين أن يبتعد المرء عن الشر ويفعل الخير، لأنه في روش هاشناه (بداية العام) سيحاسبه الرب. ويذكر صوت الشوفار، وهو بوق مصنوع من قرن الكبش، المؤمنين بالتأمل الداخلي، تماماً كما كان عليه الحال قبل 2000 عام.
السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
پيسَح: عيد الفطير
يذكّر الفصح بخروج اليهود من مصر. يقوم اليهود بالحج إلى حائط المبكى في القدس. خلال عيد الفصح (عيد الفطير) الذي يستمر ثمانية أيام، لا يؤكل أي شيء مخمر، لأن أسلاف اليهود لم يكن لديهم سوى الفطير عند فرارهم من مصر. تجتمع العائلة في وليمة، وهي عادة حتى بين اليهود العلمانيين. يقوم المتدينون بتنظيف جميع معدات المطبخ حتى يظل الطعام موافقا للشريعة اليهودية.
السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
شافاعوت: عيد الباكورة
وفقا للديانة اليهودية، نزل الله الوصايا العشر في جبل سيناء، وبالتالي يعتبر عيد الأسابيع يوم "إعطاء التوراة". وهو أيضاً "عيد الباكورة"، عندما تنضج أولى الحبوب وتحصد بعض الثمار في إسرائيل. في زمن الكتاب المقدس، تم تقديم رغيفين من القمح مصنوعين من دقيق المحصول الجديد في هذا اليوم في معبد القدس.
السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
لاك بعومر: احتفال بعد حداد
تعتبر الأسابيع بين عيد الفصح وعيد الأسابيع فترة حداد. وممنوع على اليهود فيها قص شعرهم أو إقامة حفلات الزفاف. ولكن في اليوم الثالث والثلاثين تقطع بشكل مؤقت فترة الحداد ويتم الاحتفاء بلاك بعومر تخليداً لذكرى شمعون بار يوحاي، الذي درس التوراة سراً في كهف خلال العصر الروماني. وحتى اليوم، يتم إشعال النيران تكريماً له في شهر أيار/ مايو.
السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
الاحتفال بعيد الفصح في كنيس الغريبة بجزيرة جربة التونسية
يُنظَّم الحج إلى كنيس الغريبة في جزيرة جربة التونسية سنويا في اليوم 33 بعد عيد الفصح اليهودي، وهو في صميم تقاليد اليهود التونسيين. وتقول لافتة معلقة داخل الكنيس ومكتوبة بأربع لغات (العربية والانكليزية والفرنسية والألمانية) "يرجع عهد هذا المقام العتيق والمقدس المعروف بالغريبة إلى عام 586 قبل الحساب الإفرنجي أي منذ خراب الهيكل الأول لسليمان تحت سلطة نبوخذ نصر، ملك بابل وقد وقع ترميمه عبر العصور".
السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
يوم كيبور: عيد الغفران
لمدة عشرة أيام يبدي اليهود الندم على خطاياهم. ومن ثم يتطهرون من الذنوب بذبح الدجاجة التي انتقلت لها ذنوبهم. وفي اليوم العاشر يتم الاحتفال بيوم كيبور بالصلاة في الكنيس طوال اليوم وبالصوم عن الأكل والشرب والامتناع عن النظافة الشخصية. في يوم الغفران، أهم عيد يهودي، يصدر الرب أحكامه على الناس.
السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
سوكوت: عيد المظلة
قبل 3000 سنة، عاش الإسرائيليون حياة العبودية تحت حكم فرعون مصر. لقد أمر الله موسى أن يقودهم إلى أرض كنعان الموعودة. يقال إن الهجرة عبر الصحراء استغرقت 40 عاماً. وفي الطريق كانوا يعيشون في "السوكوت" (الأعراش). ويستظل اليهود في الخريف بالأعراش بعد قطف الفاكهة وحصاد العنب.
السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
سمحات توراه: عيد فرحة التوراة
وينتهي عيد الأعراش بعيد "شيميني أتزيرت" وعيد "سيمحات توراة": الأول يمثل بداية فصل الشتاء، والثاني هو الاحتفال بالتوراة، الكتاب المقدس اليهودي. يتم إخراج لفائف التوراة وحملها عبر الكنيس سبع مرات في موكب بهيج ويصاحبه حلقات رقص.
السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
حانوكا: عيد الأنوار
لمدة قرنين من الزمان لم يتمكن اليهود من ممارسة شعائرهم الدينية تحت الحكم اليوناني، ولكن في عام 164 قبل الميلاد، استعاد اليهود القدس بعد تمرد. وفي فترة التمرد كان زيت الشموع في الهيكل يكفي لليلة واحدة. ولكن حدثت معجزة وبقيت الشموع مشتعلة لمدة ثمانية أيام: معجزة. ولهذا السبب تُضاء شمعة كل يوم لمدة ثمانية أيام في عيد الحانوكا.
السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
عيد المساخر: عيد الفرح والكرنفال اليهودي
لقد أراد الوزير الفارسي هامان ذات مرة إبادة جميع اليهود، كما جاء في التوراة. لكن أستير، زوجة الملك اليهودية، أنقذت شعبها. وهو من أكثر الأعياد صخباً عند اليهود. ويشجع التلمود اليهود على الشرب مع الأكل. ويلبس اليهود أزياء ملونة وتنكرية في الشوارع.
السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
تو بيشفات: عيد الشجرة
يأتي العيد في شهر كانون الثاني/يناير ويرمز لنهاية موسم الأمطار. وحسب التقاليد، في تو بيشفات، يتم تناول الفواكه التي تنمو في إسرائيل من عنب ومكسرات وتين وتمر وزيتون ورمان وحبوب. والعيد اليوم كذلك يوم لحماية البيئة في إسرائيل، حيث يقوم المواطنون بزراعة الشتلات في جميع أنحاء البلاد.
السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
السبت: يوم الراحة الأسبوعي
ويستمر السبت من غروب شمس يوم الجمعة إلى مساء السبت. العمل ممنوع؛ اليهود المتدينون يزورون الكنيس في هذا اليوم. ولا يجوز إشعال النار يوم السبت، وهذا ينطبق أيضاً على المصابيح الكهربائية والأفران. إعداد سوزان كوردس/م.س/ خ.س