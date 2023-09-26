 وفد سعودي في الضفة الغربية.. ووزير إسرائيلي في الرياض لأول مرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.09.2023

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أخبار

وفد سعودي في الضفة الغربية.. ووزير إسرائيلي في الرياض لأول مرة

وسط حراك دبلوماسي غير مسبوق نحو التطبيع بين السعودية وإسرائيل، وتزامنا مع زيارة وفد دبلوماسي سعودي للضفة الغربية، وصل وزير السياحة الإسرائيلي إلى السعودية في أول زيارة علنية لوزير إسرائيلي للمملكة.

صورة رمزية مركبة لأعلام السعودية وإسرائيل والسلطة وفلسطين

صورة رمزية مركبة لأعلام السعودية وإسرائيل والسلطة وفلسطين

في وقت تسعى فيه السعودية إلى التوصل إلى اتفاق محتمل بوساطة أمريكية من شأنه إقامة علاقات ثنائية رسمية مع إسرائيل، وصل وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس إلى السعودية الثلاثاء (26 سبتمبر/ أيلول 2023)، في أول زيارة علنية إلى المملكة يقوم بها مسؤول على هذا المستوى.

مختارات

وقال مكتب وزير السياحة الإسرائيلي إن الوزير حاييم كاتس سافر إلى السعودية لحضور مؤتمر للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، مضيفا أنها أول زيارة عامة يقوم بها عضو في مجلس الوزراء الإسرائيلي للمملكة.

والزيارة تستغرق يومين ولم تؤكد الحكومة السعودية الزيارة حتى الآن.

وقال كاتس في بيان "سأعمل على إقامة تعاون لتعزيز السياحة والعلاقات الخارجية لإسرائيل".

وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية في بيان إن "كاتس هو أول وزير إسرائيلي يترأس وفدا رسميا إلى السعودية"، مشيرة إلى أنه سيشارك في حدث لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في الرياض.

وبحسب مكتب الوزير من المقرر أن يعقد اجتماعات مع "نظرائه" دون تحديد الدول التي ستشارك في هذه اللقاءات.

 

وتأتي زيارة كاتس التاريخية إلى الرياض، والتي تستمر ليومين، بالتزامن مع تواجد السفير السعودي غير المقيم في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وتعتبر زيارة نايف السديري إلى رام الله والتي تستمر ليومين أيضا الأولى منذ اتفاق أوسلو للسلام في العام 1993 بين الفلسطينيين وإسرائيل.

والتقى السديري في رام الله الرئيس عباس الذي تسلم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة، ووزير الخارجية رياض المالكي ومسؤولين آخرين.

ومنذ أشهر، يتكاثر الحديث عن تطبيع محتمل بين السعودية وإسرائيل التي توصلت في العام 2020 إلى تطبيع علاقاتها مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب فيما عرف بـ " اتفاقات أبراهام " بوساطة الولايات المتحدة.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد الأسبوع الماضي أن بلاده "تقترب" من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مشدّدا على "أهمية القضية الفلسطينية" بالنسبة للمملكة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من جهته في خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن بلاده على "عتبة" إقامة علاقات مع السعودية.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

  • Marokko Juden Bet-El Synagoge Casablanca

    السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

    أجواء الاحتفال بالسنة العبرية الجديدة في المغرب

    في كنيس بيت إل بالدار البيضاء أحيت الطائفة اليهودية وسط حضور محدود للغاية، ذكرى السنة العبرية الجديدة. وأعلن مجلس الطائفة اليهودية أنه أطلق بشراكة مع لجنة التوزيع المشتركة لمساعدة ضحايا الزلزال بالمغرب، نداءََ لليهود في العالم وخصوصا بالولايات المتحدة لجمع التبرعات لتمويل الجمعيات الخيرية التي تساعد ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق بالأطس الكبير جنوب المغرب وخلف حوالي ثلاثة آلاف قتيل وآلاف المصابين.

  • Marokko Serge Berdugo, der Vorsitzende des jüdischen Gemeinderats in Marokko

    السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

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  • Marokko Erdbeben-Schäden im Jüdischen Viertel in Marrakesch

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    الزلزال خلف أضرارا في حي الملاح التاريخي بمراكش

    وسط أجواء حزن وتضامن بسبب الزلزال الذي ضرب المغرب السبت 9 سبتمبر/ أيلول 2023، أحيى اليهود المغاربة ذكرى السنة العبرية، وأعلن أمين عام الطائفة اليهودية في المغرب، سيرج بيرديغو أن مجلس اليهود المغاربة بالتعاون مع جمعية"حاباد" الخيرية قامت مباشرة إثر الزلزال بمبادرة تضامنية مع الضحايا عبر توزيع المساعدات للسكان بجوار حي الملاح اليهودي التاريخي في مراكش والذي تضرر جراء الزلزال.

  • Marokko Juden Jüdisches Viertel Mellah Marrakesch

    السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

    حي الملاح بمراكش قبل الزلزال

    منظر من حي الملاح اليهودي التاريخي بمراكش قبل الزلزال. عام 2017 استعاد هذا الحي تسميته القديمة "الملاح" التي تشير إلى ماضيه اليهودي، بعدما سمي لسنوات بحي "السلام". وكان ذلك بمناسبة أشغال ترميم واسعة شهدها ذلك العام. واستهدفت تلك الأشغال التي قدرت كلفتها بحوالي 17,5 مليون يورو، على الخصوص تطوير إمكاناته السياحية. الصورة التقطت يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

  • Ein alter Mann bläst vor der Klagemauer in Jerusalem ein Schofar, das Horn eines Widders.

    السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

    روش هاشناه: السنة العبرية الجديدة

    خلال الاحتفال الذي يستمر يومين في شهر أيلول/ سبتمبر، يتعين أن يبتعد المرء عن الشر ويفعل الخير، لأنه في روش هاشناه (بداية العام) سيحاسبه الرب. ويذكر صوت الشوفار، وهو بوق مصنوع من قرن الكبش، المؤمنين بالتأمل الداخلي، تماماً كما كان عليه الحال قبل 2000 عام.

  • Juden stehen vor der Klagemauer, eine Tora wird hochgehalten.

    السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

    پيسَح: عيد الفطير

    يذكّر الفصح بخروج اليهود من مصر. يقوم اليهود بالحج إلى حائط المبكى في القدس. خلال عيد الفصح (عيد الفطير) الذي يستمر ثمانية أيام، لا يؤكل أي شيء مخمر، لأن أسلاف اليهود لم يكن لديهم سوى الفطير عند فرارهم من مصر. تجتمع العائلة في وليمة، وهي عادة حتى بين اليهود العلمانيين. يقوم المتدينون بتنظيف جميع معدات المطبخ حتى يظل الطعام موافقا للشريعة اليهودية.

  • Ein samaritanischer Priester hält eine Torarolle hoch, um ihn herum stehen Männer in weißen Gewändern mit roten Kopfbedeckungen

    السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

    شافاعوت: عيد الباكورة

    وفقا للديانة اليهودية، نزل الله الوصايا العشر في جبل سيناء، وبالتالي يعتبر عيد الأسابيع يوم "إعطاء التوراة". وهو أيضاً "عيد الباكورة"، عندما تنضج أولى الحبوب وتحصد بعض الثمار في إسرائيل. في زمن الكتاب المقدس، تم تقديم رغيفين من القمح مصنوعين من دقيق المحصول الجديد في هذا اليوم في معبد القدس.

  • Mehrere Kinder stehen um ein Lagerfeuer.

    السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

    لاك بعومر: احتفال بعد حداد

    تعتبر الأسابيع بين عيد الفصح وعيد الأسابيع فترة حداد. وممنوع على اليهود فيها قص شعرهم أو إقامة حفلات الزفاف. ولكن في اليوم الثالث والثلاثين تقطع بشكل مؤقت فترة الحداد ويتم الاحتفاء بلاك بعومر تخليداً لذكرى شمعون بار يوحاي، الذي درس التوراة سراً في كهف خلال العصر الروماني. وحتى اليوم، يتم إشعال النيران تكريماً له في شهر أيار/ مايو.

  • Tunesien Ghriba Synagoge

    السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

    الاحتفال بعيد الفصح في كنيس الغريبة بجزيرة جربة التونسية

    يُنظَّم الحج إلى كنيس الغريبة في جزيرة جربة التونسية سنويا في اليوم 33 بعد عيد الفصح اليهودي، وهو في صميم تقاليد اليهود التونسيين. وتقول لافتة معلقة داخل الكنيس ومكتوبة بأربع لغات (العربية والانكليزية والفرنسية والألمانية) "يرجع عهد هذا المقام العتيق والمقدس المعروف بالغريبة إلى عام 586 قبل الحساب الإفرنجي أي منذ خراب الهيكل الأول لسليمان تحت سلطة نبوخذ نصر، ملك بابل وقد وقع ترميمه عبر العصور".

  • Ein orthodoxer Jude hält ein Huhn über den Kopf einer Frau.

    السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

    يوم كيبور: عيد الغفران

    لمدة عشرة أيام يبدي اليهود الندم على خطاياهم. ومن ثم يتطهرون من الذنوب بذبح الدجاجة التي انتقلت لها ذنوبهم. وفي اليوم العاشر يتم الاحتفال بيوم كيبور بالصلاة في الكنيس طوال اليوم وبالصوم عن الأكل والشرب والامتناع عن النظافة الشخصية. في يوم الغفران، أهم عيد يهودي، يصدر الرب أحكامه على الناس.

  • Zwei Rabbiner errichten eine Hütte

    السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

    سوكوت: عيد المظلة

    قبل 3000 سنة، عاش الإسرائيليون حياة العبودية تحت حكم فرعون مصر. لقد أمر الله موسى أن يقودهم إلى أرض كنعان الموعودة. يقال إن الهجرة عبر الصحراء استغرقت 40 عاماً. وفي الطريق كانوا يعيشون في "السوكوت" (الأعراش). ويستظل اليهود في الخريف بالأعراش بعد قطف الفاكهة وحصاد العنب.

  • Ein Rabbiner in weißer Kleidung trägt die Torarolle, er ist von schwarz gekleideten othodoxen Juden umringt

    السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

    سمحات توراه: عيد فرحة التوراة

    وينتهي عيد الأعراش بعيد "شيميني أتزيرت" وعيد "سيمحات توراة": الأول يمثل بداية فصل الشتاء، والثاني هو الاحتفال بالتوراة، الكتاب المقدس اليهودي. يتم إخراج لفائف التوراة وحملها عبر الكنيس سبع مرات في موكب بهيج ويصاحبه حلقات رقص.

  • Ein orthodoxer Jude entzündet in einer Synagoge einen Leuchter.

    السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

    حانوكا: عيد الأنوار

    لمدة قرنين من الزمان لم يتمكن اليهود من ممارسة شعائرهم الدينية تحت الحكم اليوناني، ولكن في عام 164 قبل الميلاد، استعاد اليهود القدس بعد تمرد. وفي فترة التمرد كان زيت الشموع في الهيكل يكفي لليلة واحدة. ولكن حدثت معجزة وبقيت الشموع مشتعلة لمدة ثمانية أيام: معجزة. ولهذا السبب تُضاء شمعة كل يوم لمدة ثمانية أيام في عيد الحانوكا.

  • Ein verkleideter Junge im farbenfrohen Kostum steht zwischen betenden Juden in orthodoxer Kleidung

    السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

    عيد المساخر: عيد الفرح والكرنفال اليهودي

    لقد أراد الوزير الفارسي هامان ذات مرة إبادة جميع اليهود، كما جاء في التوراة. لكن أستير، زوجة الملك اليهودية، أنقذت شعبها. وهو من أكثر الأعياد صخباً عند اليهود. ويشجع التلمود اليهود على الشرب مع الأكل. ويلبس اليهود أزياء ملونة وتنكرية في الشوارع.

  • Orthodoxe Juden sitzen am Tisch, vor ihnen Platten mit Früchten

    السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

    تو بيشفات: عيد الشجرة

    يأتي العيد في شهر كانون الثاني/يناير ويرمز لنهاية موسم الأمطار. وحسب التقاليد، في تو بيشفات، يتم تناول الفواكه التي تنمو في إسرائيل من عنب ومكسرات وتين وتمر وزيتون ورمان وحبوب. والعيد اليوم كذلك يوم لحماية البيئة في إسرائيل، حيث يقوم المواطنون بزراعة الشتلات في جميع أنحاء البلاد.

  • Zwei Kinder und eine Frau strecken ihre Hände einer Kerze entgegen.

    السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

    السبت: يوم الراحة الأسبوعي

    ويستمر السبت من غروب شمس يوم الجمعة إلى مساء السبت. العمل ممنوع؛ اليهود المتدينون يزورون الكنيس في هذا اليوم. ولا يجوز إشعال النار يوم السبت، وهذا ينطبق أيضاً على المصابيح الكهربائية والأفران. إعداد سوزان كوردس/م.س/ خ.س


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