وفد ديني نيجيري: انقلابيو النيجر منفتحون على الحوار

قال عدد من علماء الدين الإسلامي الكبار من نيجيريا اليوم الأحد (13 آب/ أغسطس 2023) إنهم أجروا محادثات مع زعماء الانقلاب العسكري في دولة النيجر والذين أبدوا انفتاحهم على حل الأزمة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عبر الحلول الدبلوماسية وليس بالصراع.

وقال الشيخ بالا لاو في بيان إنّ قائد الانقلابيين الجنرال عبد الرحمن تياني أبلغه "أنّ بابه مفتوح للبحث في مسار الدبلوماسية والسلام من أجل حلّ" الأزمة.

ويقوم الوفد الديني بهذه الوساطة بموافقة رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولّى حالياً الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

في غضون ذلك ذكرت مصادر إعلامية أن "إيكواس" تعتزم إرسال فريق وسطاء للتشاور مع الانقلابيين. وذكرت إذاعة "فويس أوف نيجيريا" اليوم الأحد، ومقرها نيجيريا أن نواب الكتلة الاقتصادية اتفقوا على تشكيل فريق من الوسطاء خلال جلسة استثنائية أمس السبت.

ورفض حكام النيجر الجدد حتى الآن استقبال الوفود الرسمية لإيكواس.

ووافقت إيكواس على تفعيل "قوة الاحتياط" لديها تمهيداً لنشرها في النيجر لإعادة النظام الدستوري، من دون الكشف عن جدول زمني محدد للتدخل، لكنّها ألغت السبت اجتماعاً طارئاً حول الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم.

وفي موضوع ذي صلة قام وفد من المجموعة العسكرية الانقلابية في النيجر بزيارة غينيا بهدف "تعزيز الدعم لمواجهة التحديات المقبلة"، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي الغيني.

واستقبل الرئيس الغيني الكولونيل مامادي دومبويا في كوناكري الوفد النيجري برئاسة الجنرال موسى سالاو بارمو، حسبما أفاد التلفزيون مساء السبت. ويرأس دومبويا بدوره نظاماً منبثقاً عن انقلاب نُفّذ في أيلول/سبتمبر 2021.

وفي بيان صادر في نهاية تموز/يوليو، أعربت غينيا "عن عدم موافقتها على عقوبات تدعو إليها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، (ضد نيامي) وبينها التدخل العسكري"، داعية المجموعة "إلى إعادة النظر في مواقفها".

كذلك أعربت كل من مالي وبوركينا فاسو اللتين يقودهما عسكريون أيضاً، عن تضامنهما مع نيامي.

ويحتجز أعضاء في الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني ، بازوم (63 عاماً) وعائلته منذ 26 تموز/يوليو في مقر إقامته في القصر الرئاسي.

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)