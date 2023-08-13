 وفد ديني نيجيري: انقلابيو النيجر منفتحون على الحوار | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.08.2023

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وفد ديني نيجيري: انقلابيو النيجر منفتحون على الحوار

أعلن وفد الوساطة الديني النيجيري، في اليوم التالي من زيارته إلى نيامي، أنّ الانقلابيين منفتحون على الحوار. ونقل الوفد عن قائد الانقلاب قوله "إنّ بابه فتوح للبحث في المسار الدبلوماسي والسلام" من أجل حل الأزمة في النيجر.

قائد الانقلابيين الجنرال عبد الرحمن تياني

قائد الانقلابيين الجنرال عبد الرحمن تياني أبلغ الوفد النيجيري أنّ "بابه فتوح للبحث في المسار الدبلوماسي والسلام" .

قال عدد من علماء الدين الإسلامي الكبار من نيجيريا اليوم الأحد (13 آب/ أغسطس 2023) إنهم أجروا محادثات مع زعماء الانقلاب العسكري في دولة النيجر والذين أبدوا انفتاحهم على حل الأزمة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عبر الحلول الدبلوماسية وليس بالصراع.

مختارات

انقلاب النيجر يثير مخاوف كبيرة من خلق نظام عسكري مرتبط بروسيا في منطقة الساحل. مصالح موسكو كبيرة للغاية خصوصا تنحية فرنسا وأمريكا. لكن هل هناك أدلة على تدخلها؟

أرجأت "الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" (إيكواس) اجتماعاً مهماً كان مقرراً السبت حول نشر قوة تدخل لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، وتسرب أن الاجتماع تم تأجيله "لأسباب فنية" من دون الكشف عن موعد جديد.

وقال الشيخ بالا لاو في بيان إنّ قائد الانقلابيين الجنرال عبد الرحمن تياني أبلغه "أنّ بابه مفتوح للبحث في مسار الدبلوماسية والسلام من أجل حلّ" الأزمة.

ويقوم الوفد الديني بهذه الوساطة بموافقة رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولّى حالياً الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

في غضون ذلك ذكرت مصادر إعلامية أن "إيكواس" تعتزم إرسال فريق وسطاء للتشاور مع الانقلابيين. وذكرت إذاعة "فويس أوف نيجيريا" اليوم الأحد، ومقرها نيجيريا أن نواب الكتلة الاقتصادية اتفقوا على تشكيل فريق من الوسطاء خلال جلسة استثنائية أمس السبت.

ورفض حكام النيجر الجدد حتى الآن استقبال الوفود الرسمية لإيكواس.

ووافقت إيكواس على تفعيل "قوة الاحتياط" لديها تمهيداً لنشرها في النيجر لإعادة النظام الدستوري، من دون الكشف عن جدول زمني محدد للتدخل، لكنّها ألغت السبت اجتماعاً طارئاً حول الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم.

وفي موضوع ذي صلة قام وفد من المجموعة العسكرية الانقلابية في النيجر بزيارة غينيا بهدف "تعزيز الدعم لمواجهة التحديات المقبلة"، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي الغيني.

واستقبل الرئيس الغيني الكولونيل مامادي دومبويا في كوناكري الوفد النيجري برئاسة الجنرال موسى سالاو بارمو، حسبما أفاد التلفزيون مساء السبت. ويرأس دومبويا بدوره نظاماً منبثقاً عن انقلاب نُفّذ في أيلول/سبتمبر 2021. 

وفي بيان صادر في نهاية تموز/يوليو، أعربت غينيا "عن عدم موافقتها على عقوبات تدعو إليها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، (ضد نيامي) وبينها التدخل العسكري"، داعية المجموعة "إلى إعادة النظر في مواقفها".

كذلك أعربت كل من مالي وبوركينا فاسو اللتين يقودهما عسكريون أيضاً، عن تضامنهما مع نيامي.

ويحتجز أعضاء في الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني ، بازوم (63 عاماً) وعائلته منذ 26 تموز/يوليو في مقر إقامته في القصر الرئاسي.

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • Niger | Wasserversorgung in Niamey

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    فقر مدقع

    النيجر هي واحدة من أفقر دول العالم حيث تحتل المرتبة السابعة بين أفقر دول العالم. تعدادها سكانها يبلغ أكثر من 25 مليون نسمة، فيما يقبع قرابة نصف السكان تحت خط الفقر، بما في أكثر من 10 ملايين شخص يعيشون في فقر مدقع.

  • Niger Flüchtlinge auf ihrem Weg in Richtung Norden

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    عبء اللاجئين

    بسبب النزاعات التي تعصف بدول الساحل الإفريقي، تعاني النيجر من تداعيات الصراعات، ليس فقط في الشق الأمني وإنما أيضا في التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين. وفقا لبيانات الأمم المتحدة، تستضيف النيجر 255 ألف لاجئ فروا من بوركينا فاسو ومالي ونيجيريا، فيما أعادت الجزائر آلاف اللاجئين بموجب اتفاقية تعاون أمني تم توقيعها في أكتوبر/ كانون الأول عام 2021.

  • Flüchtlinge im Tschad

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    العيش في كنف المساعدات

    40 بالمئة من ميزانية النيجر تأتي من المساعدات الخارجية. فقد خصصت بروكسل 503 ملايين يورو بين عامي 2021 و2024 لاستخدامها في التعليم والحوكمة والنمو المستدام، مع تخصيص 70 مليون يورو العام الماضي لدعم جيش النيجر. وأعلنت فرنسا عن حزمة مساعدات قيمتها 131.6 مليون دولار للنيجر، فيما قدمت واشنطن مساعدات بقيمة 233 مليون دولار. وأعلنت ألمانيا في 2021 عن حزمة مساعدات لمدة عامين بقيمة 131 مليون دولار.

  • Niger Uranabbau

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    ثروات طبيعية ضخمة

    تزخر النيجر بثروات طبيعية هائلة في مقدمتها اليورانيوم. تمتلك النيجر سادس أكبر احتياطي من اليورانيوم على مستوى العالم، حيث تعد أوروبا المستفيد الأكبر. إذ تلبي النيجر ربع حاجة بلدان التكتل من اليورانيوم المستخدم لإنتاج الطاقة. ولا تقتصر ثروات النيجر الطبيعية على اليورانيوم بل تزخر أيضا بالذهب، حيث بلغت صادراتها منه 2.7 مليار دولار عام 2021، فضلا عن أنه يوجد بها خام الحديد والقصدير والفوسفات والنفط.

  • Niger Uranabbau in Arlit

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    ركيزة اقتصادية

    بفضل ما تمتلكه النيجر من يورانيوم وذهب ونفط، باتت ثرواتها الطبيعية الضخمة ركيزة اقتصاد البلاد، حيث قدرت الحكومة بأنها تشكل نحو 40 في المئة من صادراتها، فيما يساهم قطاع المعادن بنسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

  • Riesen-Rappenantilope

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    ثروة حيوانية وزراعية

    تمتلك النيجر ثروة حيوانية وزراعية ضخمة. ووفق بيانات البنك الدولي يمثل القطاع الحيواني نحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعتمد أكثر من 80 في المئة من سكانها على الزراعة. بيد أن هناك تناقضا في القطاع الزراعي بين شمال وجنوب البلاد. إذ تعاني المناطق الشمالية من جفاف وتصحر فيما تسقط في المناطق الجنوبية أمطار وفيرة.

  • Niger Wahlen Wähler

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    واحة للاستقرار والديمقراطية

    لسنوات طويلة، ظلت النيجر واحة الاستقرار وآخر معاقله في منطقة الساحل، التي تعصف بدولها اضطرابات وأزمات سياسية خانقة. فقبل عامين، شهدت البلاد انتقالا ديمقراطيا ناجحا للسلطة رغم محاولة انقلاب فاشلة حاولت إرباك المشهد الديمقراطي، وهو تطور على عكس ما حصل في دول الجوار، لا سيما مالي وبوركينا فاسو التي شهدت في السنوات الأخيرة أربعة انقلابات.

  • Niger Angriff auf das Hauptquartier von PNDS in Niamey

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    تاريخ حافل بالانقلابات

    ورغم تمتعها بمسار ديمقراطي نسبي، إلا أن تاريخ النيجر حافل بالانقلابات منذ استقلالها عام 1960. فقد وقع أول الانقلابات العسكرية عام 1974 حين أطاح الجيش بحكومة تولت زمام الأمور في البلاد منذ الاستقلال. وفي عام 1996 وقع انقلاب آخر قاده الجيش ضد رئيس البلاد مهمان عثمان، بيد أن انقلاب عام 1999 كان الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

  • Niger, Niamey | Kundgebung von Anhänger der Putschisten

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    انقلاب قلب الموازين

    في السادس والعشرين من يوليو / تموز الماضي، أعلنت قوات من الحرس الجمهوري استيلاءها على السلطة واعتقال الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي رفض قبول ذلك. وفي بيان متلفز، أعلن الانقلابيون تشكيل ما يُعرف بـ " المجلس الوطني لحماية الوطن".

  • Niger | General Tchiani übernimmt Macht nach Putsch gegen Präsident Bazoum

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    عبد الرحمن تياني.. رجل الظل

    بات الجنرال عبد الرحمن تياني الرجل القوي الجديد في النيجر بعد الانقلاب. ينحدر الجنرال تياني من قبائل الهوسا التي تشكل غالبية سكان النيجر. انضم إلى الجيش عام 1984 حيث خدم في عدة بعثات للأمم المتحدة في ساحل العاج والكونغو ودارفور بالسودان. شغل منصب قائد الحرس الرئاسي عام 2011. وبحسب السلطات، فإن تياني أحبط عدة محاولات للانقلاب بين عامي 2021 و2022.

  • Niger 's Innenminister Mohamed Bazoum

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    محمد بازوم.. الرئيس السجين

    ينحدر الرئيس بازوم من أصول عربية، فهو ينتمي إلى قبائل "عرب ديفا" الذين يمثلون نسبة 0.3 بالمئة من السكان. في الثاني من أبريل/ نيسان 2021، أدى محمد بازوم اليمين الدستورية رئيسا للنيجر حيث كان أول رئيس مدني منتخب يتسلم السلطة سِلميا من رئيس مدني منتخب. وقبل الرئاسة، شغل بازوم مناصب وزراية، فضلا عن دوره في "حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية" الحاكم. ومنذ الانقلاب، بات بازوم معتقلا في قصره. م.ع


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