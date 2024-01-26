وفد حوثيين يزور موسكو.. بكين تطلب من طهران كبح مهاجمة السفن

كشفت مصادر إيرانية عن طلب بكين من طهران المساعدة في كبح هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، فيما فرضت واشنطن ولندن عقوبات على مسؤولين في الميليشيات اليمنية، التي قام وفد منها بزيارة علنية نادرة إلى موسكو.

نقلت وكالة فرانس برس عن أربعة مصادر إيرانية ودبلوماسي إن مسؤولين صينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين المساعدة في كبح الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع طهران على السفن في البحر الأحمر وإلا فإن ضررا قد يلحق بالعلاقات التجارية مع بكين.

وذكرت المصادر الإيرانية المطلعة أن المناقشات بشأن الهجمات والتجارة بين الصين وإيران جرت خلال عدة اجتماعات عقدت مؤخرا في بكين وطهران. وحسب الوكالة أحجمت المصادر، التي لم تكشف عن هويتها، عن إعطاء أية تفاصيل أخرى حول موعد عقد الاجتماعات أو من شارك فيها.

وقال مسؤول إيراني مطلع على المحادثات تحدث إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته "بشكل أساسي، تقول الصين "إذا تضررت مصالحنا بأي شكل من الأشكال، فسيؤثر ذلك على أعمالنا مع طهران. لذلك اطلبوا من الحوثيين ضبط النفس".

وأشارت المصادر الأربعة إلى أن المسؤولين الصينيين لم يدلوا بأية تعليقات أو يوجهوا تهديدات محددة بشأن كيف يمكن أن تتأثر العلاقات التجارية مع طهران إذا تضررت مصالح بكين نتيجة هجمات الحوثيين.

عقوبات أمريكية بريطانية

وفي سياق متصل أعلنت لندن وواشنطن الخميس فرض عقوبات على أربعة مسؤولين حوثيين في اليمن تعتبران أنهم مسؤولون عن تنظيم هجمات على سفن في البحر الأحمر، ما يعوق النقل البحري في المنطقة.

وقال وزير الخارجية البريطانية ديفيد كامرون في بيان "تعزز هذه العقوبات الرسالة الواضحة التي وجهناها إلى الحوثيين في الأسابيع الأخيرة (..) سنواصل مع حلفائنا استهداف المسؤولين عن الهجمات غير المقبولة وغير الشرعية التي يشنها الحوثيون وتهدد حياة بحارة أبرياء وتؤثر في شحنات المساعدات إلى الشعب اليمني". وأفادت لندن بأنّ هدف العقوبات هو "تعطيل" قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، مؤكدة أنها "عازمة على حماية حرية الملاحة".

من جهته قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية براين نيلسون "إن الهجمات الإرهابية المستمرة للحوثيين على سفن تجارية وأطقمها المدنية تهدد سلاسل التوريد العالمية وحرية الملاحة التي تعدّ ضرورية للأمن والاستقرار والازدهار العالمي".

ومن بين المسؤولين الأربعة الذين فرضت عليهم العقوبات وزير الدفاع في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحوثيين محمد فضل عبدالنبي، بحسب ما ورد في البيان البريطاني. ويؤكد البيان أنّ العقوبات تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من دخول الأراضي البريطانية.

وفي زيارة معلنة إلى موسكو ما تحصل التقى وفد حوثي الخميس مع نائب وزير الخارجية الروسية والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، حسب ما أعلن الناطق الرسمي للحوثيين محمد عبد السلام على منصّة "إكس".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته وكالات الأنباء الروسية أن خلال اللقاء مع الحوثيين "تمّت بشدة إدانة الضربات... التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن والتي يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع على نطاق إقليمي".

تداعيات الهجمات على الملاحة

وتعوق هجمات الحوثيين حركة الملاحة في البحر الأحمر الذي تمرّ عبره 12 بالمئة من التجارة العالمية. وتسبّب ذلك في مضاعفة كلفة النقل، نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا، وهو ما يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة أسبوع تقريبًا.

الموانئ السعودية بديلا لمضيق باب المندب To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وانخفض حجم التجارة عبر قناة السويس التي تُعاني من جرّاء هجمات المتمرّدين الحوثيّين اليمنيّين في البحر الأحمر، بنسبة 42% خلال الشهرين الماضيين، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة القلقة من التداعيات على التجارة العالميّة بكاملها.

وقال يان هوفمان، المسؤول في منظّمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في مؤتمر صحافي الخميس، "نحن قلقون جدا إزاء الهجمات ضدّ الشحن البحري في البحر الأحمر (...) التي تزيد من اضطرابات التجارة المرتبطة بالجغرافيا السياسيّة والتغيّر المناخي".

ووفقا للأونكتاد، انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42% في الشهرين الماضيين بسبب هجمات الحوثيّين التي دفعت مالكي السفن إلى تعليق العبور عبر البحر الأحمر. وانخفض العدد الأسبوعي لعمليات عبور سفن الحاويات بنسبة 67% على أساس سنوي.

وشدد الخبير في أونكتاد على أن اضطرابات التجارة في البحر الأحمر تثير القلق، نظرا إلى أن "أكثر من 80%" من التجارة العالمية للسلع تتم عن طريق البحر ولأن "طُرقا مهمة أُخرى باتت تتعرض للضغط أيضا".

ع.ج.م/و.ب (رويترز، أ ف ب)