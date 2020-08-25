وفد إسرائيلي يضم مساعدي ترامب إلى الإمارات لتدعيم اتفاق التطبيع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن وفداً إسرائيلياً سيتوجه إلى أبوظبي يوم الاثنين القادم برفقة كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات بشأن تدعيم اتفاق التطبيع مع الإمارات. وسيكون الاجتماع رفيع المستوى الأول بين الأطراف الثلاثة منذ أن أعلن ترامب التوصل لاتفاق بوساطة أمريكية في 13 أغسطس/ آب 2020.

ولا يزال الاتفاق بانتظار مفاوضات تتعلق بتفاصيل مثل فتح السفارات وروابط التجارة والسفر قبل توقيعه رسمياً. وقال نتانياهو في بيان إن المستشار الكبير بالبيت الأبيض جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش ومسؤولين أمريكيين آخرين سيسافرون مع الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه مئير بن شبات مستشار الأمن القومي لنتانياهو.

وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية مشاركة كوشنر وأوبراين وبيركوفيتش وقال إن الممثل الأمريكي الخاص بإيران بريان هوك سيكون أيضاً معهم على متن الطائرة. وقالت قناة (كان) التلفزيونية الإسرائيلية إن الوفد سيتوجه مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي على متن طائرة إسرائيلية، في أول رحلة تجارية على الإطلاق بين البلدين.

مشاهدة الفيديو 01:41 شارك بومبيو يبدأ جولة في الشرق الأوسط إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3hRFM بومبيو ـ جولة شرق أوسطية لدفع عجلة التطبيع

وكان بومبيو قد أجرى في المنامة الأربعاء محادثات ضمن جولة إقليمية تهدف إلى الحث على إقامة علاقات مع إسرائيل في أعقاب اتفاق التطبيع مع الإمارات الذي رعته واشنطن وندّد به الفلسطينيون. واجتمع الوزير الأميركي مع ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في ثالث محطة في جولته التي قادته إلى إسرائيل والسودان.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بتويتر: "اجتمعت اليوم مع ولي عهد البحرين (...) وناقشنا أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني السيء في المنطقة".

وكان بومبيو قال في مستهل جولته الاثنين إنه متفائل بإمكانية أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات التي أصبحت في 13 آب/أغسطس أول بلد خليجي يعلن عن الاتفاق على تطبيع علاقاته مع إسرائيل.



لكنه قوبل الثلاثاء برفض من السودان حيث قالت الحكومة إنها لا تملك "تفويضاً" لإقامة علاقات مع إسرائيل خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط الرئيس السابق عمر بشير ومن المفترض أن تستمر حتى عام 2022.

وكانت البحرين التي استقبلت العام الماضي صحافيين إسرائيليين في إطار اجتماع لإعلان الجانب الاقتصادي من خطة سلام أمريكية، أول دولة خليجية ترحب بالاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.

ويجمع العداء لإيران البحرين وإسرائيل إلى جانب دول عربية أخرى على رأسها السعودية، الجارة الكبيرة للمنامة التي تتهم الجمهورية الإسلامية بإثارة اضطرابات على أراضيها عبر جماعات شيعية.

ع.ش/ ع.غ (رويترز، أ ف ب)