 وفد أوروبي يزور غزة لأول مرة منذ التصعيد الأخير مع إسرائيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.08.2022

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أخبار

وفد أوروبي يزور غزة لأول مرة منذ التصعيد الأخير مع إسرائيل

وصل وفد دبلوماسي أوروبي إلى قطاع غزة في زيارة تفقدية هي الأولى منذ جولة التوتر الأخيرة بين حركة "الجهاد الإسلامي" وإسرائيل قبل أكثر من عشرة أيام.

زيارة لوفد أوروبي إلى قطاع غزة هي الأولى منذ موجة التوتر الأخيرة

زيارة لوفد أوروبي إلى قطاع غزة هي الأولى منذ موجة التوتر الأخيرة

يقوم وفد دبلوماسي أوروبي بزيارة إلى غزة الثلاثاء (16 أغسطس / آب 2022)، يضم رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية. ووصل الوفد إلى القطاع عبر معبر حاجز بيت حانون / إيرز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، في زيارة تستمر لعدة ساعات، وذلك قبل أن يبدأ على الفور اجتماعاَ مع إدارة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إحدى مدارس الوكالة بمخيم الشاطئ للاجئين، غرب مدينة غزة.

ومن المقرر أن يوقع الوفد الأوروبي اتفاقية تعاون ودعمٍ مالي لصالح وكالة أونروا، على أن يُجري جولة تشمل منازل لاجئين فلسطينيين في المخيم، كما سيتفقد مجمّع الشفاء الطبي لمعاينة مصابين في جولة التوتر الأخيرة. وسيجتمع الوفد مع مسؤولين من وزارة الصحة في القطاع للاطلاع على احتياجات المستشفيات الحكومية في ظل النقص الحاد الذي وصل إلى أكثر من 40% من المستلزمات والمستهلكات الطبية.

ولاحقا، سيزور الوفد الأوروبي أحد المنازل التي دمرتها غارات إسرائيل في قطاع غزة في جولة التوتر الأخيرة، قبل أن يجتمع مع مسؤولي إدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. 

و.ب / ح.ز (د.ب.أ)

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