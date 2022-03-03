 وفد أوروبي رفيع في كييف.. وحزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.04.2022

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أخبار

وفد أوروبي رفيع في كييف.. وحزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

تزامنا مع زيارة وفد أوروبي رفيع لأوكرانيا، تبنى الاتحاد الأوروبي خامس حزمة عقوبات على روسيا منذ غزوها أوكرانيا، كما كشف التكتل عن حجم الأصول والموجودات الروسية والبيلاروسية المجمدة في وعدد الأشخاص المشمولين بالعقوبات.

لستخراج جثث القتلى في بوتشا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يزران بلدة بوتشا شمال شرق كييف التي أصبحت رمزا لفظاعات الحرب في أوكرانيا.

 

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى كييف اليوم الجمعة (الثامن من إبريل/نيشان 2022) لتقديم الدعم للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي  وطمأنته فيما يتعلق بمسعاه لحصول بلاده على عضوية الاتحاد.

وقالت فو دير لاين للصحفيين إن أهم رسالة ستنقلها إلى زيلينسكي هي أنه سيكون أمام أوكرانيا "طريق إلى الاتحاد الأوروبي". وأكدت أثناء رحلتها بالقطار من بولندا إلى كييف، إنها "تريد منح الأوكرانيين الأمل"، وطلبت من مجلس الاتحاد الأوروبي "المضي قدما في أقرب وقت ممكن" في النظر في طلب عضوية أوكرانيا في التكتل، والذي سيقدم إلى المجلس هذا الصيف، حسب المسؤولة الأوروبية.

وتعهدت فون دير لاين بدعم كييف "لتخرج من الحرب دولة ديمقراطية" وهو ما قالت إن الاتحاد الأوروبي سيساعد في تحقيقه إلى جانب الدول المانحة الأخرى.

من ناحيته الممثل الأعلى السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل سيوفر نحو 5ر7 مليون يورو (15ر8 مليون دولار) للمساعدة في التحقيق الذي تجريه السلطات الأوكرانية بشأن ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب محتملة في بلدة بوتشا ومدن أخرى. وأعرب بوريل عن ثقته في أن دول الاتحاد الأوروبي ستوافق قريبا على مقترحه بتزويد أوكرانيا بنحو 500 مليون يورو لدعم الجيش الأوكراني في القتال ضد الجيش الروسي. وحال موافقة الاتحاد الأوروبي على هذا المقترح، فستكون أوكرانيا قد حصلت حتى الآن على مساعدات مالية من التكتل تقدر بنحو 5ر1 مليار يورو.

 وزار الوفد الأوروبي بلدة بوتشا شمال شرق كييف التي أصبحت رمزا لفظاعات الحرب في أوكرانيا وزار  مواقع المقابر الجماعية التي عثر عليها في بوتشا  بعد انسحاب القوات الروسية  حيث استهدف هجوم صاروخي صباح الجمعة محطة القطارات في كراماتورسك فيما كان المئات متجمعين على أمل إجلائهم خوفا من هجوم روسي.

وقتل خمسون شخصا بينهم خمسة أطفال في الهجوم الصاروخي الذي استهدف محطة القطارات في كراماتورسك في شرق أوكرانيا من حيث كانت تجري عمليات إجلاء مدنيين، على ما أعلن حاكم المنطقة.  وينفي الكرملين ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب بإعدام مدنيين في بلدة بوتشا ويقو إن ذلك هو "تزوير شنيع" الهدف منه  تشويه سمعة الجيش الروسي.
 

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سكان بلدة بوتشا يصفون الفظائع تحت الاحتلال الروسي


 

حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

وتبنى الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة رسميا خامس  حزمه من العقوبات على روسيا منذ غزو أوكرانيا  يوم 24 فبراير شباط، شملت حظر واردات الفحم والخشب والكيماويات ومنتجات أخرى. وتمنع الإجراءات أيضا الكثير من السفن والشاحنات الروسية من دخول الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من تقويض التجارة، كما ستحظر جميع المعاملات مع أربعة بنوك روسية من بينها في.تي.بي.

مختارات

برلمانيون وضباط عسكريون رفيعو المستوى وصحافيون بارزون وصناعيون ومموّلون من الصف الأول. يواجه مئات الروس الأغنياء تجميد أصولهم مصحوبا أحيانا بحظر إقامة في عدد من دول العالم. فمن يكون هؤلاء؟ وأين ينشطون؟

وسيسري الحظر على واردات الفحم كاملا ابتداء من الأسبوع الثاني من أغسطس آب. ولن يتم توقيع عقود جديدة ابتداء من اليوم عندما تُنشر العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وتقدر المفوضية الأوروبية  المبالغ التي ستخسرها روسيا  نتيجة حظر واردات الفحم وحدها بثمانية مليارات يورو في السنة، وهي ضعف ما صرحت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الثلاثاء.

كما فرض التكتل حظرا على تصدير عدد من المنتجات إلى روسيا من بينها وقود الطائرات وأجهزة الكمبيوتر الكمية وأشباه الموصلات المتقدمة والإلكترونيات المتطورة والبرمجيات والآلات الدقيقة ومعدات النقل، وتبلغ قيمتها الإجمالية عشرة مليارات يورو في السنة.

وفي سياق متصل كشفت المفوضية اليوم أن دول الاتحاد الأوروبي جمّدت حتى الآن ما لا يقل عن 29,5 مليار يورو من الأصول والموجودات الروسية والبيلاروسية في إطار العقوبات المفروضة على خلفية هجوم موسكو على أوكرانيا، مشيرة إلى أن تقييم الأصول والموجودات المجمدة "لا يزال جاريا".

وقالت المفوضية إن 217 شخصا آخرين أضيفوا إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في إطار حزمة العقوبات الجديدة، وهو ما يعني  تجميد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي كما سيحظر عليهم السفر في التكتل . وبذلك يقترب عدد الأشخاص الذين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليهم إلى 900 منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تصفه موسكو بأنه "عملية خاصة" لنزع سلاح جارتها واستئصال النازية فيها.

ع.ج.م/ع.أ.ج (رويترز، أ ف ب)

  • A file photo dated November 18, 2017, shows the SY A yacht, owned by Russian billionaire Andrey Igorevich Melnichenko

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت الشراعي

    تبلغ قيمة هذا اليخت الشراعي الذي يُطلق عليها اسم "Sailing Yacht A" حوالي 530 مليون يورو لذا يعد من أغلى اليخوت الشراعية في العالم. وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة اليخت البالغ طوله 143 مترا بعد التأكد من أن ملكيته تعود إلى الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو الذي يمتلك مجموعة يوروكيم الكبرى لإنتاج الأسمدة وشركة الفحم سويك. وعلى وقع العقوبات، أعلنت الشركتان أن ميلنيشينكو قد ترك مجلس الإدارة.

  • The Lena yacht pictured in the port of Sanremo

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "لينا"

    فيما كان يرسو اليخت "لينا" في ميناء سانريمو شمال غرب إيطاليا، قررت السلطات مصادرة هذا اليخت الفخم الذي يبلغ ارتفاعه 52 مترا وتصل قيمته إلى قرابة 50 مليون يورو. وتعود ملكية اليخت إلى جينادي تيمشينكو، أحد أقطاب روسيا ورئيس اتحاد الهوكي والشخصية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. ويمتلك تيمشينكو الذي شارف على السبعين عاما حصصا في العديد من شركات النفط والغاز.

  • The Dilbar superyacht in Hamburg

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "دلبار" في هامبورغ

    هذا اليخت الفخم مزود بمهبطين للطائرات الهليكوبتر ومسبح بطول 25 مترا فيما يبلغ ارتفاعه 150 مترا. أثيرت تكهنات حول اليخت "دلبار" في ألمانيا حيث أفادت تقارير بمصادرته من قبل السلطات في هامبورغ حيث كان يرسو للإصلاح. ورسميا، امتنع بعض المسؤولين عن التعليق فيما نفى آخرون المصادرة لعدم التأكد من هوية مالك اليخت.

  • Luxury yacht Dilbar pictured in Bremen

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    نقل ملكية دلبار

    لم تنته قصة اليخت "دلبار" عند هذا الجدل إذ قِيل أن ملكيته تعود إلى أحد أثرياء روسيا وهو الملياردير أليشر عثمانوف الذي طالته عقوبات الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الناطق باسم عثمانوف قوله إن ملكية اليخت قد نُقلت إلى مؤسسة تابعة لأقارب رجل الأعمال الروسي منذ زمن بعيد.

  • Luxury yacht Eclipse

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    الهروب إلى تركيا

    يعد "إكليبس" ثاني يخت فاخر يرتبط باسم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي. وترددت الأنباء أن اليخت يرسو في منتج تركي لتفادي الإبحار في مياه الاتحاد الأوروبي خشية مصادرته. يعد إكليبس أحد أكبر اليخوت في العالم حيث يصل طوله إلى 162 مترا ويحتوي على مهبطي طائرات مروحية ويتألف من 9 طوابق ومسبح فضلا عن أنه مزود بنظام دفاعي صاروخي.

  • Mega yacht Scheherazade sails next to several smaller boats

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    "شهرزاد".. هل يملكه بوتين؟

    يبلغ طول هذا اليخت الفاخر 140 م وتصل قيمته إلى حوالي 700 مليون يورو ويعد من أكثر اليخوت شهرة في إيطاليا. قالت "نيويورك تايمز" إن الاستخبارات الأمريكية عثرت على مؤشرات أولية على ارتباط اليخت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن نفت تقارير صحافية أخرى ملكية بوتين لليخت، فيما تجرى إيطاليا تحقيقات حيال هوية المالك الحقيقي لليخت الذي يخضع حاليا للإصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا بتوسكانا. فرح بهجت/ م.ع


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