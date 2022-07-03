وفد أميركي يلتقي بممثلين لطالبان في الدوحة...ماذا بعد؟

طالبان تنتهك حقوق المرأة وتطيح بمكاسب الماضي

تمضي حركة طالبان قدما في النيل من مكاسب المرأة الأفغانية وانتهاك حقوقها وفرض مزيد من القيود الصارمة عليها. ما يشكل تهديدا للمكاسب التي حصلت عليها المرأة الأفغانية بشق الأنفس، خلال العقدين الماضيين.