وفد أميركي يلتقي بممثلين لطالبان في الدوحة...ماذا بعد؟

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قمعُ حقوق الإنسان وتراجعُ حقوق المرأة هو العنوان الرئيسي للقاءٍ جمع مسؤولين أمريكيين بممثلين عن حركة طالبان في الدوحة. ولكن ملفات البحث شملت المخدرات والاقتصاد ؟ ماذا دار في الدوحة تحديدا ؟
تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الاثنين المقبل جولة خليجية تشمل الرياض والدوحة. وستدور المباحثات حول الأزمات في الشرق الأوسط والطاقة وحقوق الإنسان. ولن ترتدي الوزيرة "الحجاب ولا العباءة".
كشف تقرير أوروبي صدر مؤخراً عن نمو وتنوع سوق المخدرات في الاتحاد الأوروبي ما يزيد من المخاطر على الصحة العامة. كيف وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه؟ وما خطط التكتل الأوروبي للتصدي لهذا الخطر الداهم؟
قالت منظمات صحفية أفغانية إن حركة طالبان أغلقت موقعي راديو آزادي وصوت أمريكا في أفغانستان واصفة الخطوة بأنها انتهاك لقانون الإعلام في البلاد، فيما تتهم طالبان تلك المنافذ الإعلامية بانتهاك المبادئ الصحفية.
تمضي حركة طالبان قدما في النيل من مكاسب المرأة الأفغانية وانتهاك حقوقها وفرض مزيد من القيود الصارمة عليها. ما يشكل تهديدا للمكاسب التي حصلت عليها المرأة الأفغانية بشق الأنفس، خلال العقدين الماضيين.
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