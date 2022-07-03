 وفد أميركي يلتقي بممثلين لطالبان في الدوحة...ماذا بعد؟ | مسائية DW | DW | 01.08.2023

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مسائية DW

وفد أميركي يلتقي بممثلين لطالبان في الدوحة...ماذا بعد؟

قمعُ حقوق الإنسان وتراجعُ حقوق المرأة هو العنوان الرئيسي للقاءٍ جمع مسؤولين أمريكيين بممثلين عن حركة طالبان في الدوحة. ولكن ملفات البحث شملت المخدرات والاقتصاد ؟ ماذا دار في الدوحة تحديدا ؟

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An Afghan woman protester (2R) speaks with Taliban fighters during a demonstration at Shahr-e Naw in Kabul on December 16, 2021, demanding the right to education, jobs and political representation from the Taliban government. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

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