 وفاة 7000 مسن بدور الرعاية الأمريكية وترامب يستعجل إنهاء الإغلاق! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.04.2020

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أخبار

وفاة 7000 مسن بدور الرعاية الأمريكية وترامب يستعجل إنهاء الإغلاق!

فيما يدعو الرئيس الأمريكي إلى إنهاء الإغلاق والحجر وإعادة تشغيل المصانع وفق خطته الإرشادية، أشار تقرير صحفي إلى وفاة سبعة آلاف مسن في دور الرعاية التي تعد الأشد تضررا بفيروس كورنا المستجد في الولايات المتحدة.

موظفون من القطاع الصحي نيقلون جثث الموتى من أحد المراكز الصحية في نيويورك 04.04.2020

وفاة 7 آلاف مسن في دور الرعاية التي تعد الشد تضررا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

توفي سبعة آلاف شخص على الأقل في دور رعاية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بسبب مرض كوفيد19-، الناجم عن فيروس كورونا، طبقا لتقرير صادر عن صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الجمعة بالتوقيت المحلي. وطبقا للحصيلة الصادرة عن الصحيفة، التي شملت مختلف أنحاء البلاد، فقد انتشر الفيروس في أكثر من 4100 من دور الرعاية في الولايات المتحدة ومنشآت أخرى.

مختارات

ارتفعت حصيلة الوفيّات في الولايات المتحدة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ إلى أكثر من 20 ألفاً، فيما أظهرت البيانات أن عدد الإصابات حول العالم بالفيروس الفتاك تقترب من المليون و800 ألف حالة. ونصف سكان العالم يقبع في الحجر. (12.04.2020)

يستعد الأميركيون للأسوأ مع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من63 ألف شخص في العالم، كما ستتوجه الملكة إليزابيث بكلمة نادرة للبريطانيين في هذا الشأن، فيما يواصل الفيروس انتشاره في بلدان عربية وإفريقية. (05.04.2020)

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا، حيث بلغت حالات الإصابة أكثر من 706 آلاف حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات 37 ألف حالة، طبقا لأحدث أرقام صادرة عن جامعة "جونز هوبكنز"صباح اليوم السبت (18 نيسان/ أبريل 2020).

ووفقا للتقرير تعد منشآت الرعاية الأكثر تضررا بشكل خاص من الوباء، لأن المسنين والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، هم الأكثر عرضة للمخاطر، وبسبب زيادة خطورة الإصابة عندما يعيش الكثير من الأشخاص، على مقربة من بعضهم البعض.

وكانت السلطات الأمريكية قد أصدرت في وقت سابق في آذار/ مارس الماضي إجراءات إرشادية جديدة لأكثر من 15 ألف من دور الرعاية في مختلف أنحاء البلاد.  وتشمل الإجراءات الصارمة فرض قيود على غرف الطعام وإلغاء التجمعات الاجتماعية، ومطالبة الموظفين بفحص الأشخاص الذين يدخلون دور الرعاية لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالحمى، طبقا لمراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية.

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نيويورك.. بؤرة الوباء في أمريكا

غير أن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أنه لم يتم تطبيق القيود، وحتى إذا تم تطبيقها، ربما يجلب العمال المعنيون برعاية المسنين بدون قصد الفيروس لدور الرعاية.

إلى ذلك يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء الإغلاق باسرع ما يمكن وقال مرارا إنه يريد إعادة فتح الاقتصاد في أقرب وقت ممكن، وكشف يوم الخميس عن خطته "لإعادة فتح أميركا" على ثلاث مراحل تبعا لخطورة الوباء في كل ولاية.

 وقال ترامب في مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول الأزمة الصحية "استنادا إلى المعطيات الأخيرة، أصبح فريق خبرائنا متفقا على القول إنه يمكننا بدء المرحلة التالية من حربنا التي نسميها إعادة فتح أميركا".  وأضاف أن حكام الولايات الخمسين سيقررون في نهاية المطاف بشأن رفع القيود أو فرض تدابير أكثر أو اقل صرامة لاحتواء الوباء.

لكن ترامب ينوي إعادة تشغيل شركات البلاد بلا تأخير، وقال ترامب إن الولايات التي تتمتع "بصحة جيدة" يمكنها استئناف النشاط "اعتبارا من يوم غد" قبل الأول من أيار/مايو الموعد المطروح اساسا، مشيرا إلى مونتانا ووايومينغ وداكوتا الشمالية التي تبدو في وضع جيد نسبيا بالمقارنة مع نيويورك أو نيوجيرزي اللتين "تعيشان جحيما" على حد قوله.

وبدا ترامب أمس الجمعة وكأنهيقدم الدعم لمتظاهرين احتجوا على أوامر الحجر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ودعا إلى "تحرير" ثلاث ولايات أمريكية يحكمها ديمقراطيون. وكتب الملياردير الجمهوري رسائل بأحرف كبيرة على حسابه في تويتر "حرروا مينيسوتا!"، "حرروا ميشيغان!" و"حرروا فرجينيا!".

 وهذه الولايات الثلاث يحكمها ديمقراطيون أمروا السكان بالبقاء في منازلهم. لكن خرق متظاهرون هذا الأسبوع أوامر البقاء في المنزل، وخرجوا احتجاجا على الحجر في هذه الولايات ومن أجل دعوة حكامهم إلى إعادة فتح الاقتصاد.

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز, د ب أ)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


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