وفاة يوسف القرضاوي مؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اليوم الإثنين (26 سبتمبر/ أيلول 2022) وفاة رئيسه السابق ومؤسسه يوسف القرضاوي عن 96 عاما. وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه بموقع تويتر اليوم: "انتقل إلى رحمة الله الإمام يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام". وأضاف الاتحاد، الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، أن "الأمة الإسلامية فقدت عالماً محققا من علمائها المخلصين الأفاضل".

وتتّهم السلطات المصرية القرضاوي بأنّه الزعيم الروحي لجماعة الاخوان المسلمينالمحظورة في مصر منذ العام 2013 بعدما أطاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدا للجيش في تموز/يوليو من ذلك العام بالرئيس المنبثق عن الإخوان محمد مرسي.

وفي 2015، أكدت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء حكم الاعدام في حق الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في القضية المعروفة اعلاميا باسم "اقتحام السجون". وحوكم في القضية 129 متهما بينهم 27 كانوا موقوفين و102 هاربين بينهم أعضاء في حركة حماس الفلسطينية وفي حزب الله اللبناني. وقضت المحكمة غيابيا بإعدام أكثر من 90 من المتهمين الهاربين بينهم القرضاوي.

وفي العام ذاته، احالت النيابة العامة المصرية 38 اسلاميا مصريا، بينهم القرضاوي، على محكمة عسكرية، متهمة إياهم بإنشاء خلايا مسلحة قتلت ضابط شرطة. وحوكم القرضاوي غيابيا. وكان القرضاوي يترأس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، وقد وضعته السعودية ودول خليجية وعربية أخرى على لائحة لشخصيات "ارهابية". وكان تواجده في قطر أحد أسباب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة لعدة سنوات.

وكسب القرضاوي شهرته من خلال قناة "الجزيرة" القطرية حيث كان يطل للدعوة لدعم الحركات الاسلامية خصوصا اثناء فترة ما عرف بالربيع العربي.

ع.ش/ و.ب (د ب أ، أ ف ب)