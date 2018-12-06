وفاة وزير العمل الألماني السابق نوربرت بلوم

توفي نوربرت بلوم وزير العمل الألماني السابق عن عمر ناهز 84 عاما بحسب ما أعلنت عائلته.

وكان بلوم حليفًا وثيقاً للمستشار الألماني الأسبق هيلموت كول، كما شغل منصب رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) لأكثر من عقد من الزمان.

واتخذ بلوم موقفاً حازماً بشأن الحفاظ على أساس نظام معاش التقاعد الألماني، فيما عارض زملاؤه المشرعون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذين أرادوا رفع سن التقاعد في ألمانيا من 65 إلى 70. ولايزال الألمان يذكرون مقولته الشهيرة عام 1986 "Die Rente ist sicher": "معاش التقاعد مضمون".

وخلال التسعينات، أصبح بلوم يُعرف باسم "الضمير الاجتماعي" لمجلس الوزراء الألماني وفي عام 1995، كان مسؤولاً عن تقديم مخطط تأمين الرعاية الاجتماعية في ألمانيا، والذي يساعد اليوم ملايين الألمان.

وقال سيباستيان ستينكي عضو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي: " بالنسبة لي، كان نوربرت بلوم وما زال مثالاً للضمير الاجتماعي لحزبنا والبلاد"، وتابع: "لدينا الكثير لنشكره عليه. ارقد بسلام."

سياسي اجتماعي

ويشار إلى أن بلوم كان الوزير الوحيد الذي خدم في حكومة كول طوال 16 عامًا من منصبه، من 1982-1998، وشهدت هذه الفترة أيضًا إعادة توحيد ألمانيا وتغيرات اجتماعية كبيرة في ألمانيا.

وكتب كلاوس إرنست من حزب اليسار على تويتر: " بوفاة نوربرت بلوم خسرت ألمانيا واحداً من أبرز السياسيين الاجتماعيين. لقد ساند على وجه الخصوص منظومة التقاعد التي لطالما تعرضت لهجمات حتى من داخل حزبه، كما دافع بكل حماس عن الاشتراكيين الديمقراطيين [يسار الوسط]" ..لقد خسرنا رجلاً مستقيماً كان يتمتع بروح الدعابة".

يذكر أن بلوم كان يعاني من أزمة صحية منذ عام 2019، وقد توفي تاركاً خلفه ثلاثة أبناء وزوجته ماريتا، التي التقاها أثناء دراسته في جامعة بون.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ، أ ف ب)