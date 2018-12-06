وفاة وزير العمل الألماني السابق نوربرت بلوم

توفي نوربرت بلوم وزير العمل الألماني السابق عن عمر ناهز 84 عاما بحسب ما أعلنت عائلته.
وكان بلوم حليفًا وثيقاً للمستشار الألماني الأسبق هيلموت كول، كما شغل منصب رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) لأكثر من عقد من الزمان.
واتخذ بلوم موقفاً حازماً بشأن الحفاظ على أساس نظام معاش التقاعد الألماني، فيما عارض زملاؤه المشرعون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذين أرادوا رفع سن التقاعد في ألمانيا من 65 إلى 70. ولايزال الألمان يذكرون مقولته الشهيرة عام 1986 "Die Rente ist sicher": "معاش التقاعد مضمون".
وخلال التسعينات، أصبح بلوم يُعرف باسم "الضمير الاجتماعي" لمجلس الوزراء الألماني وفي عام 1995، كان مسؤولاً عن تقديم مخطط تأمين الرعاية الاجتماعية في ألمانيا، والذي يساعد اليوم ملايين الألمان.
وقال سيباستيان ستينكي عضو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي: " بالنسبة لي، كان نوربرت بلوم وما زال مثالاً للضمير الاجتماعي لحزبنا والبلاد"، وتابع: "لدينا الكثير لنشكره عليه. ارقد بسلام."
سياسي اجتماعي
ويشار إلى أن بلوم كان الوزير الوحيد الذي خدم في حكومة كول طوال 16 عامًا من منصبه، من 1982-1998، وشهدت هذه الفترة أيضًا إعادة توحيد ألمانيا وتغيرات اجتماعية كبيرة في ألمانيا.
وكتب كلاوس إرنست من حزب اليسار على تويتر: " بوفاة نوربرت بلوم خسرت ألمانيا واحداً من أبرز السياسيين الاجتماعيين. لقد ساند على وجه الخصوص منظومة التقاعد التي لطالما تعرضت لهجمات حتى من داخل حزبه، كما دافع بكل حماس عن الاشتراكيين الديمقراطيين [يسار الوسط]" ..لقد خسرنا رجلاً مستقيماً كان يتمتع بروح الدعابة".
يذكر أن بلوم كان يعاني من أزمة صحية منذ عام 2019، وقد توفي تاركاً خلفه ثلاثة أبناء وزوجته ماريتا، التي التقاها أثناء دراسته في جامعة بون.
ع.ح./ع.ش. (د ب أ، أ ف ب)
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
المرحلة الجنينية والولادة
تعود جذور "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" إلى عهد الثورة الديمقراطية الشعبية عام 1848. وكانت الفترة بين 1863 و1869 المرحلة الجينية لتأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي عام 1875 جاء تأسيس الحزب عن طريق اندماج "الجمعية العامة لعمال ألمانيا" ADAV التي أسسها فرديناند لاسال، و"حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي" SPDA والذي أسسه كل من أوغست بيبيل وفيلهلم ليبكنشت.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
الانشقاق
انشق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1920 جناح، بزعامة كل من روزا لكسمبورغ وكارل ليبكنشت. واحتج المنشقون على تأييد الحزب لمشاركة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
الحظر
بعد أن كان الحزب قد أعلن تبنيه الفكر الماركسي بشكل صريح عام 1891، تم حظره رسمياً عام 1933 بعد صعود النازيين للسلطة. وتعرض نشطاؤه وأعضاؤه للسجن والتعذيب. وفي عام 1945 تمت إعادة تأسيس الحزب من جديد.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
بعد الحرب - عقدان في المعارضة
بعد الحرب العالمية الثانية تخلى الحزب نهائياً عن الفكر الماركسي، وظل منذ عام 1949 في صفوف المعارضة البرلمانية وذلك حتى عام 1966.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
المشاركة في أول ائتلاف حكومي
في عام 1966 شارك الحزب الاشتراكي الديموقراطي في أول ائتلاف حكومي كبير مع التحالف المسيحي ("الحزب المسيحي الديمقراطي" وشقيقه "الحزب المسيحي الاجتماعي" البافاري). شغل قائد الحزب الاشتراكي آنذاك فيلي برانت منصب وزير الخارجية في تلك الحكومة.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
الفوز الكبير..وتشكيل حكومة
بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات عام 1969، وصل مرشحه فيلي برانت لمنصب مستشار ألمانيا، في الحكومة، التي تشكلت بالائتلاف مع "الحزب الديمقراطي الحر" (الليبرالي). استمرت الحكومة إلى عام 1982، لكن بعد فضيحة تورط مساعد بارز لبرانت في التجسسس لصالح ألمانيا الشرقية، استقال برانت من منصبه عام 1974.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
حكومة هيلموت شميت
بدأ هيلموت شميت مشواره السياسي بالتحاقه بالحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1946. ثم تمكن بعد ذلك من الوصول إلى البرلمان الاتحادي الألماني عام 1953 ممثلاً للحزب الاشتراكي. في عام 1974 انتخب هيلموت شميت مستشاراً لألمانيا خلفاً للمستشارالسابق فيلي برانت.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
سحب الثقة
بعد سحب الثقة من هيلموت شميت عام 1982 عاد الحزب مجدداً إلى صفوف المعارضة وامتدت هذه الفترة حتى عام 1998.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
حكومة غيرهارد شرويدر
حصد الاشتراكيون الديمقراطيون عام 1998 حوالي 40.9 في المائة من الأصوات في الانتخابات. وتمكنوا بذلك من دخول البرلمان بقوة أكبرهذه المرة. وشكل الحزب بقيادة زعيمه غيرهارد شرودر ائتلافاً حكومياً مع حزب الخضر امتد لثماني سنوات.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
المشاركة في حكومة ميركل
حل الحزب الاشتراكي الديموقراطي في المرتبة الثانية في الانتخابات العامة عام 2005. وشارك الحزب، الذي كان يتزعمه فرانك فالتر شتاينماير، في حكومة الائتلاف الكبير مع التحالف المسيحي بقيادة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
إلى المعارضة درّ!
تكبد الحزب الاشتراكي الديموقراطي هزيمة كبيرة في انتخابات عام 2009، ما جعله يعود أدراجه من جديد للجلوس على مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
انتخابات 2013 ومع ميركل من جديد
في شهر مايو/ أيار عام 2013 احتفل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمرور 150 عاماً على تأسيسه، وفي السنة نفسها شارك الحزب بعد انتخابات التشريعية العامة في تشكيل حكومة ائتلاف كبير مع انغيلا ميركل.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
هزيمة كبرى في 2017
مني الحزب الاشتراكي الديموقراطي للمرة الرابعة بالهزيمة في انتخابات 2017 أمام المستشارة ميركل. ولم ينجح المرشح مارتن شولتس، زعيم الحزب من تحقيق الفوز لحزبه وعاد به إلى مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
مشاورات لتشكيل حكومة جديدة
أبدى رئيس الحزب مارتن شولتس استعداد حزبه للحوار من أجل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة في ألمانيا. وقال شولتس عقب لقائه مع فرانك-فالتر شتاينماير إنه إذا آلت المحادثات المرتقبة إلى مشاركة الحزب بأي صورة في تشكيل حكومة، فإن الحزب سيحيل قرار المشاركة لأعضائه. إعداد: إيمان ملوك