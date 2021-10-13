وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول إثر إصابته بكورونا

توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، الذي تولى مهامه في عهد الرئيس جورج بوش الابن، عن عمر ناهز 84 عاماً بسبب "مضاعفات مرتبطة بكوفيد-19"، كما أعلنت عائلته الاثنين (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021). وقالت العائلة في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد فقدنا زوجاً وأباً وجداً رائعاً ومحباً وأمريكياً عظيماً"، موضحة أنه "كان ملقحاً بالكامل".

وتوفي كولن باول في مستشفى والتر ريد الواقع في ضواحي واشنطن، حيث يعالج الرؤساء الأمريكيون عادة.

وكان باول أول أمريكي من أصول أفريقية يتولى منصب رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي، قبل أن يصبح وزيراً للخارجية في عهد الرئيس جورج بوش الابن. كما كان مدافعاً عن الحرب في العراق، وأدلى في الخامس من فبراير/ شباط عام 2003 بخطاب مطول أمام مجلس الأمن الدولي حولأسلحة الدمار الشامل التي كان يعتقد أن العراق يملكها، وهي حجج كانت وراء تبرير اجتياح البلاد.

وأقر باول لاحقاً بأن هذا الخطاب كان "وصمة" على سمعته، قائلاً: "كانت وصمة لأنني من قدم هذا العرض للعالم باسم الولايات المتحدة، وستبقى على الدوام جزءاً من حصيلة أدائي".

وأشاد جورج بوش الابن بذكرى باول، مؤكداً أنه "خدم دولته بشكل عظيم" وكان "يحظى باحترام شديد". وأضاف: "العديد من الرؤساء اعتمدوا على حكم وخبرة الجنرال باول"، مشيراً إلى أنه كان "يحظى بالاحترام الشديد في البلاد والخارج".

من جهته، وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحية "لرجل عظيم". وقال خلال زيارة إلى العاصمة الجورجية تبليسي: "لقد خسر العالم أحد أعظم رجاله"، مضيفاً: "لقد خسرت صديقاً مقرباً ومرشداً".

ولد باول في الخامس من أبريل/ نيسان عام 1937 في حي هارلم ونشأ في نيويورك حيث درس الجيولوجيا. وبدأ مسيرته العسكرية عام 1958، حيث تولى أولاً مركزاً في ألمانيا ثم أرسل الى فيتنام كمستشار عسكري للرئيس الأسبق جون كينيدي.

ع.أ.ج/ ي.أ (أ ف ب، د ب ا، رويترز)