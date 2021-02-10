وفاة والدة يورغن كلوب وجائحة كورونا تمنعه من حضور جنازتها

أعلنت وسائل إعلام ألمانية اليوم الأربعاء (10 شباط/فبراير 2020) وفاة إليزابيث كلوب، والدة مدرب نادي ليفربول الإنجليزي عن عمر ناهز 81 عاما.

بلدية ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية أعلنت النبأ اليوم.

ووفقا لصحيفة "شفارتسفلدر بوته" فإن المدرب البالغ من العمر 53 عاما لن يتمكن من السفر إلى ألمانيا لحضور مراسم الدفن، بسبب "هذا التوقيت العصيب".

ونقلت الصحيفة عن كلوب قوله إنه يرغب في إقامة حفل تأبين مناسب لوالدته بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

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