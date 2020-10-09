وفاة والدة كلينسمان.. بائعة الخبز التي أحبها الجميع

بعد أن اشتهرت لسنوات طويلة في مدينتها بمخبزها الصغير، رحلت مارتا كلينسمان، والدة المدرب السابق لمنتخبي ألمانيا والولايات المتحدة يورغن كلينسمان،عن عالمنا عن عمر يناهز 82 عاما.

وشُيعت جنازة مارتا يوم الجمعة الماضي في مدينة شتوتغارت واقتصرت إجراءات الدفن على أفراد عائلتها، وفقا لموقع صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأنجبت مارتا أربعة أبناء، تمكن واحد منهم في أن يصبح من كبار نجوم كرة القدم في العالم. إلا أن نجاح إبنها لم يدفعها لترك عملها كبائعة خبز، وفقا لموقع "شتوتغارتر تسايتونغ".

ويصف الزبائن المخلصون للمخبز، الذي عملت فيه مارتا، والدة نجم كرة القدم بأنها ”كانت متواضعة وودودة ومنفتحة وخفيفة الظل وإيجابية وكريمة للغاية"، على حد قولهم.

عُرفت مارتا بحبها الشديد لأسرتها ولعملها، وعملت في المخبز ليلا ونهارا ونادرا ما حصلت على إجازات إلى أن بدأت علامات المرض في الظهور عليها.

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ويشعر أفراد أسرة مارتا بالراحة لتمكنهم من الإبقاء على خبر وفاتها سرا، تجنبا للتغطية الإعلامية للجنازة ليتمكن الأبناء من الحزن على رحيل أمهم ووداعها بسلام.

وقبل النجومية، عمل يورغن كلينسمان بمخبز أسرته الذي افتتحه شقيقه هورست في عام 1978.ليكون المخبز لاحقا محطا لأنظار الجميع ولأضواء وسائل الإعلام أثناء بطولة كأس العالم عام 2006، إذ سعى الجميع للحصول على خبز في حقيبة ورقية تحمل اسم كلينسمان.

وطالبت مارتا حينها بألا يتم مخاطبتها فقط باعتبارها والدة يورغن، فهي في النهاية ”أم لأربعة أبناء تفتخر بهم جميعا" على حد سواء.

د.ب/ع.ش