وفاة هانز مودورف آخر رئيس وزراء لألمانيا الشرقية سابقا

توفي هانز مودروف، آخر رئيس وزراء لألمانيا الشرقية سابقا، عن 95 عاما، حسبما أعلن حزب "اليسار" الألماني اليوم السبت (11 شباط/فبراير 2023).

وكان هانز مودروف رئيساً لـ "حزب الوحدة الاشتراكية" (الحزب الشيوعي الألماني) في ألمانيا الشرقية سابقا لفترة طويلة، وتم ترقيته إلى منصب رئيس الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1989، حينما سقطت ألمانيا الشرقية في حالة من الفوضى وتم إجراء الاستعدادات لإعادة توحيدها مع ألمانيا الغربية. وترك مودروف منصبه في نيسان/أبريل 1990.

وواصل مودروف نشاطه السياسي بعد الوحدة في البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاغ) والبرلمان الأوروبي.

ووُلد السياسي اليساري، الذي كان يُشار إليه ذات مرة باسم "غورباتشوف جمهورية ألمانيا الديمقراطية" لدعمه سياسات الزعيم السوفياتي الراحل ميخائيل غورباتشوف الخاصة بالانفتاح والشفافية، في 27 كانون الثاني/يناير 1928.

وبعد الوحدة استمر مودروف في دفاعه عن النظام السابق في ألمانيا الشرقية، عندما تخلى الكثير من رفاقه عن خطهم السياسي. ولم يصف مودروف "جمهورية ألمانيا الديمقراطية" بأنها "نظام ظالم". وقال ذات مرة إن جمهورية ألمانيا الديمقراطية "لم تكن فردوساً ولا جحيماً". وقبل أربع سنوات قال في مقابلة صحفية: "لقد أحببنا وعشنا في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، وبعد عام 1990 (بعد إعادة توحيد ألمانيا) أيضاً".

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)