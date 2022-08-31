وفاة هانز مودورف آخر رئيس وزراء لألمانيا الشرقية سابقا

توفي هانز مودروف، آخر رئيس وزراء لألمانيا الشرقية سابقا، عن 95 عاما، حسبما أعلن حزب "اليسار" الألماني اليوم السبت (11 شباط/فبراير 2023).
وكان هانز مودروف رئيساً لـ "حزب الوحدة الاشتراكية" (الحزب الشيوعي الألماني) في ألمانيا الشرقية سابقا لفترة طويلة، وتم ترقيته إلى منصب رئيس الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1989، حينما سقطت ألمانيا الشرقية في حالة من الفوضى وتم إجراء الاستعدادات لإعادة توحيدها مع ألمانيا الغربية. وترك مودروف منصبه في نيسان/أبريل 1990.
وواصل مودروف نشاطه السياسي بعد الوحدة في البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاغ) والبرلمان الأوروبي.
ووُلد السياسي اليساري، الذي كان يُشار إليه ذات مرة باسم "غورباتشوف جمهورية ألمانيا الديمقراطية" لدعمه سياسات الزعيم السوفياتي الراحل ميخائيل غورباتشوف الخاصة بالانفتاح والشفافية، في 27 كانون الثاني/يناير 1928.
وبعد الوحدة استمر مودروف في دفاعه عن النظام السابق في ألمانيا الشرقية، عندما تخلى الكثير من رفاقه عن خطهم السياسي. ولم يصف مودروف "جمهورية ألمانيا الديمقراطية" بأنها "نظام ظالم". وقال ذات مرة إن جمهورية ألمانيا الديمقراطية "لم تكن فردوساً ولا جحيماً". وقبل أربع سنوات قال في مقابلة صحفية: "لقد أحببنا وعشنا في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، وبعد عام 1990 (بعد إعادة توحيد ألمانيا) أيضاً".
خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)
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من "نقطة شارلي" إلى "جبل الشيطان".. أوكار الجواسيس في برلين
نقطة تفتيش شارلي
بين شرق برلين وغربها كان يوجد ثمانية معابر حدودية والأشهر بينها هي نقطة "تفتيش شارلي" (Checkpoint Charlie ) في شارع فريدريش الذي سُجلت فيه محاولات هروب مثيرة. فبعد تشييد الجدار كانت الدبابات الأمريكية تقف أمام نظيراتها السوفياتية ـ والعالم كاد ينزلق نحو حرب عالمية ثالثة. وهنا كان يتم تبادل الجواسيس الذين كُشف أمرهم.
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من "نقطة شارلي" إلى "جبل الشيطان".. أوكار الجواسيس في برلين
جسرالجواسيس
فوق جسر غلينيكر، وهو معبر حدودي بين شطري برلين كان يتم تبادل الجواسيس السوفيات والغربيين المعتقلين. وهذا ما جلب للقنطرة أو القنطرة لقب "جسر الجواسيس". الموقع ألهم المخرج ستيفن شبيلبيرغ لعمل فيلم Bridge of Spies عام 2015.
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من "نقطة شارلي" إلى "جبل الشيطان".. أوكار الجواسيس في برلين
متحف ستازي
وزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية المسماة اختصارا "شتازي" كانت في برلين ليشتنبيرغ في مكاتب وزارة المالية. واليوم ما يزال مركز التجسس السابق مفتوحا في أمام الزوار. وتحفة المتحف الرئيسية تتمثل في مكاتب العمل التابعة لإيريش ميلكه آخر وزير لأمن الدولة في ألمانيا الشرقية والتي توجد بها هذه الهواتف القديمة.
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من "نقطة شارلي" إلى "جبل الشيطان".. أوكار الجواسيس في برلين
ملجأ ماريينفيلد
الكثير من الأشخاص الذين فروا من ألمانيا الشرقية وجدوا ملجأ في مركز اللاجئين ماريينفيلد في برلين الغربية. ومع مر الزمن احتضن المركز نحو 1،3 مليون لاجئ. والقادمون إلى المركز خضعوا لاستجوابات أجهزة الاستخبارات التابعة للحلفاء الذين كانوا يدونون المعلومات عن ألمانيا الشرقية والاتحاد السوفياتي.
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من "نقطة شارلي" إلى "جبل الشيطان".. أوكار الجواسيس في برلين
مركز تنصت فوق "جبل الشيطان"
في الخمسينات تم تشييد مركز تنصت فوق جبل الشيطان (Teufelsberg) الذي على ارتفاع 120 مترا على أنقاض الحرب العالمية الثانية من أجل التجسس على الشرق. واليوم لم تبق سوى أطلال تُستخدم كشاشة عرض. وتُنظم جولات وتظاهرات مختلفة وبطاقات دخول الرواق يصل سعرها إلى ثمانية يورو.
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من "نقطة شارلي" إلى "جبل الشيطان".. أوكار الجواسيس في برلين
نفق التجسس في متحف الحلفاء
متحف الحلفاء في حي تسيليندورف كان في المنطقة التي تقع تحت سيطرة القوات الأمريكية. ويمكن حاليا الدخول إليه بالمجان وهو يحكي عن زمن الحرب الباردة من وجهة نظر الحلفاء الغربيين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وأحد المواقع المثيرة هو نفق التجسس الذي بناه الأمريكيون والانجليز للتنصت على الاتصالات السوفياتية.
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من "نقطة شارلي" إلى "جبل الشيطان".. أوكار الجواسيس في برلين
متحف الجاسوسية الألماني
متحف الجاسوسية التفاعلي يوجد بالقرب من ساحة بوتسدام حيث كان جدار برلين يقسم المدينة إلى شطرين، وهو يعرض سلسلة من أجهزة التجسس المثيرة التي استخدمت على مر القرون وحتى الماضي القريب.
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من "نقطة شارلي" إلى "جبل الشيطان".. أوكار الجواسيس في برلين
مقر جهاز الاستخبارات الألمانية
واليوم أيضا توجد أنشطة تجسس. وفي عام 2019 تم تشييد المركز الرئيسي جهاز الاستخبارات الألمانية (BND) في وسط برلين. وهنا يعمل نحو 3000 موظف يجمعون معلومات اقتصادية وسياسية وعسكرية. وواحد من أولئك الموظفين تم اعتقاله مؤخرا للاشتباه في تجسسه لحساب موسكو. (بنيامين ريستلر/م.م)