وفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري

عُثر على الممثل ماثيو بيري الذي أدّى شخصية تشاندلر بينغ في مسلسل "فريندز"، ميتاً داخل منزله عن عمر يناهز 54 عاماً، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية السبت. وأفادت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" بأنّ مساعد الممثل عثر عليه ميتاً داخل حوض الجاكوزي في منزله بلوس أنجليس. وتلقّى بيري إسعافات أولية ومحاولات لإنعاش قلبه لكنّها لم تنجح.

وقال ناطق باسم شرطة لوس أنجليس لوكالة فرانس برس إنّ عناصر الشرطة تدخّلوا عند الساعة 16,10 (23,10 بتوقيت غرينتش) من دون التأكد من اسم الشخص المتوفى. ولم تجد الشرطة أي دليل يشير إلى احتمال وقوع جريمة في المكان، على ما نقلت الصحيفة وموقع "تي ام زي" المتخصص عن مصادر أُبقيت هويتها طيّ الكتمان.

وأبدت استوديوهات "وارنر براذزر" التي أنتجت المسلسل الشهير "صدمةً" عقب تلقيها نبأ وفاة بيري. وكتب الاستوديو في بيان "لقد كان بيري بمثابة هدية فعلية لنا جميعاً. تعازينا لعائلته وأحبائه وجميع معجبيه".

واشتُهر بيري بشخصية تشاندلر بينغ الفكاهية في مسلسل "فريندز" الذي حظي بشعبية كبيرة وعرضت قناة "ان بي سي" بين 1994 و2004 مواسمه العشرة التي تضمّنت 230 حلقة.

وكان الممثل قد عانى لسنوات من إدمان على مسكنات الألم والكحول، ولجأ مرات كثيرة إلى مراكز لإعادة التأهيل. وخلال أحدث ظهور له عبر التلفزيون، فاجأ بيري الجمهور باعترافه بأنه كانت يعاني قلقاً كبيراً "كل ليلة" خلال فترة تصوير مسلسل "فريندز".

وفي مذكراته التي نشرت العام الفائت، أقرّ بيري بأنه خضع لـ65 جلسة إعادة تأهيل ليتخلّص من إدمانه على المخدرات، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار لهذا الغرض. وذكر موقع "تي ام زي" أنه لم يُعثر على أي مخدرات في مكان وفاة الممثل السبت.

وبالإضافة إلى "فريندز"، أدى بيري دور البطولة في أفلام مثل "فولز راش إن" و"ذي هول ناين ياردز". وهو خضع للكثير من العمليات الجراحية المرتبطة بمشاكل إدمان المخدرات، بينها عملية في القولون استمرت سبع ساعات عام 2018، حتى أنه ذهب إلى حد القول "كان يُفترض أن أكون ميتاً".

إلى جانب جنيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات لوبلان، وديفيد شويمر، صنع ماثيو بيري نجاح هذا المسلسل التلفزيوني الذي يعشقه الملايين خصوصاً من جيل الشباب في الولايات المتحدة والعالم. ويروي المسلسل الكوميدي مغامرات مجموعة من الأصدقاء - رايتشل، مونيكا، فيبي، جوي، روس وتشاندلر - في نيويورك، تتخللها علاقات رومانسية بينهم، بما في ذلك بين مونيكا وتشاندلر.

وفي المراحل الأخيرة من المسلسل، كان كلّ من الأبطال الستة يتقاضى حوالي مليون دولار عن كل حلقة. وأفادت مجلة "فراييتي" حتى أنهم طلبوا تقاضي 2,5 مليون دولار لكل منهم لتصوير حلقة لمّ الشمل التي عُرضت عام 2021. وخلال هذه الحلقة، أثار ماثيو بيري مخاوف معجبيه بسبب التلعثم الواضح في الكلام.

عانى ماثيو بيري لسنوات من إدمان على مسكنات الألم والكحول، ولجأ مرات كثيرة إلى مراكز لإعادة التأهيل

ماثيو بيري مولود في ولاية ماساتشوستس في شمال شرق الولايات المتحدة عام 1969، لوالدين من كندا والولايات المتحدة. وقد نشأ بين مونتريال ولوس أنجليس. والدته صحافية كندية عملت لدى رئيس الوزراء الأسبق بيار ترودو، بينما والده ممثل.

وقد حقق مسلسل "فريندز" نجاحاً جماهيرياً كبيراً وترك بصمته على جيل من المشاهدين. وقد سمح عرضه عبر "نتفليكس" بجذب جمهور جديد، ما يؤكد الشعبية التي يتمتع بها المسلسل الكوميدي، رغم التراجع في شعبية هذا النوع من الأعمال بحسب محللين.

وبدأت رسائل النعي في هوليوود تتدفق على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نبأ الوفاة. فقد وصفت الممثلة مينا سورفينو، التي أدت دور البطولة مع بيري في الفيلم التلفزيوني "بارالل لايفز" "Parallel Lives" عام 1994، الممثل الراحل بأنه "صاحب روح رقيقة ومضطربة".

وأدى ماثيو بيري أدواراً صغيرة قبل أن يكون آخر الممثلين الذين اختيروا للمشاركة في مسلسل "فريندز"، حيث أبهرت شخصيته المتابعين بروح الدعابة اللاذعة لديها والموهبة الساخرة وافتقارها إلى الثقة بالنفس.

ولم يتزوج بيري في حياته، كما أنه لم يفز بأي من جوائز إيمي، جوائز التلفزيون الأمريكية المرموقة، على الرغم من ترشيحه لها خمس مرات.

ع.غ/ و.ب (آ ف ب، د ب أ)