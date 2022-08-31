وفاة ميخائيل غورباتشوف، الزعيم السوفيتي الذي ساعد في إنهاء الحرب الباردة وسرع من انهيار الاتحاد السوفيتي

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وفاة ميخائيل غورباتشوف، الزعيم السوفيتي الذي ساعد في إنهاء الحرب الباردة وحظي بتقدير دولي كبير ومحاربة من شيوعيين متشددين في وطنه
تلقت ألمانيا بمختلف أطيافها بحزن خبر وفاة ميخائيل غورباتشوف، الروسي الحائز على جائزة نوبل للسلام الذي يعتبرالألمان أن الفضل يعود له في إتمام الوحدة الألمانية بعدما كانت البلاد ممزقة بين غرب وشرق خلال الحرب الباردة.
قبل ثلاثة عقود، انهار الاتحاد السوفيتي وتقسم إلى خمس عشرة دولة مستقلة. فأي من الجمهوريات المؤسسة حديثاً حققت نجاحا؟ وأين توجد تبعيات جديدة لموسكو؟ وما هو الدور الذي يلعبه حلف الناتو والاتحاد الأوروبي؟
لعقود، ظل الكثير من سكان شرق ألمانيا يشعرون بالتقارب مع روسيا أكثر مقارنة بارتباطهم مع غرب ألمانيا، بيد أن المعارضة للحرب الروسية في أوكرانيا أثرت على هذا التعاطف وغيرت من نظرة كثيرين إلى العلاقة مع روسيا.
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ومعه حلف وارسو، بدأ توسع حلف الناتو شرقا في إثارة حفيظة روسيا وريثة السوفييت، التي تؤكد أن وعدا قطع بعدم التوسع شرقا. سردية يرفضها الناتو بينما يستشهد بها بوتين حتى في حربه على أوكرانيا.
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