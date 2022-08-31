وفاة ميخائيل غورباتشوف، الزعيم السوفيتي الذي ساعد في إنهاء الحرب الباردة وسرع من انهيار الاتحاد السوفيتي

ما أسباب تعاطف كثيرين في شرق ألمانيا مع روسيا؟

لعقود، ظل الكثير من سكان شرق ألمانيا يشعرون بالتقارب مع روسيا أكثر مقارنة بارتباطهم مع غرب ألمانيا، بيد أن المعارضة للحرب الروسية في أوكرانيا أثرت على هذا التعاطف وغيرت من نظرة كثيرين إلى العلاقة مع روسيا.