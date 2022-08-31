 وفاة ميخائيل غورباتشوف، الزعيم السوفيتي الذي ساعد في إنهاء الحرب الباردة وسرع من انهيار الاتحاد السوفيتي | DW الأخبار | DW | 31.08.2022

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وفاة ميخائيل غورباتشوف، الزعيم السوفيتي الذي ساعد في إنهاء الحرب الباردة وسرع من انهيار الاتحاد السوفيتي

وفاة ميخائيل غورباتشوف، الزعيم السوفيتي الذي ساعد في إنهاء الحرب الباردة وحظي بتقدير دولي كبير ومحاربة من شيوعيين متشددين في وطنه

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