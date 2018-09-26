وفاة مغربية بعد إطلاق البحرية النيران على قارب يحمل مهاجرين

أطلقت البحرية الملكية المغربية النار (الثلاثاء 25 سبتمبر/ أيلول 2018) على زورق يقل مهاجرين غير قانونيين في البحر المتوسط بعد ان رفض الاستجابة للتحذيرات ما أسفر عن مقتل شابة مغربية وإصابة ثلاثة مغربيين آخرين بجروح، بحسب السلطات المحلية.

وأوضحت السلطات أن البحرية "اضطرت" لإطلاق النار على الزورق الذي كان يقوده إسباني "رفض الامتثال" بينما كان في "المياه المغربية" قبالة مضيق فنيدق (شمال). وأكد ممثل للسلطات المحلية في إصابة أربعة مهاجرين كانوا على متن الزورق بينهم مغربية توفيت لاحقا متأثرة بجروحها.

وأضاف أن "المهاجرين كانوا مختبئين وغير مرئيين". والقتيلة شابة تبلغ من العمر 22 عاماً من مدينة تطوان في شمال المملكة، بحسب ما أعلن رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بن عيسى.

وأضاف المصدر أن الجرحى الثلاثة هم ثلاثة مغاربة، اثنان من تطوان والثالث من مدينة الحسيمة وهو "بحالة حرجة فقد بترت ذراعه" ونقل إلى العاصمة الرباط. وكان على متن الزورق بحسب المصدر نفسه "25 مهاجرا إضافة الى المهرّبين الإسبان". واعتقلت السلطات قائد الزورق وفتحت تحقيقا في الحادث.

ومنذ مطلع عام 2018 وصل الى اسبانيا أكثر من 38 الف مهاجر غير شرعي بحرا وبرا، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة. وقد أعلنت السلطات المغربية إحباط 54 الف محاولة تسلل الى الاتحاد الأوروبي منذ كانون الثاني / يناير. وشملت هذه المحاولات اكثر من سبعة آلاف مغربي حتى نهاية آب/ أغسطس 2018، وفقاً للأرقام التي أعلنها الخميس الماضي المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية.

وقال رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان محمد بن عيسى لفرانس برس الثلاثاء إنه في حين يتوجه "المئات من الشبان المغاربة الى شواطئ المنطقة محاولين العبور" قامت السلطات المغربية مؤخرا بـ"تعزيز تدابير الرقابة وإقامة الحواجز عند مداخل المدن الساحلية الشمالية".

ومنذ بداية أيلول/ سبتمبر، تبث شبكات التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو لشبان مغاربة في طريقهم إلى اسبانيا على متن قوارب مطاطية.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / رويترز)