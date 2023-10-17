 وفاة مطلق النار المفترض في هجوم بروكسل بنيران الشرطة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.10.2023

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أخبار

وفاة مطلق النار المفترض في هجوم بروكسل بنيران الشرطة

توفي المشتبه به بقتل سويديَين اثنين خلال هجوم مساء الاثنين في بروكسل، على أثر إصابته بجروح قاتلة خلال عملية إلقاء القبض عليه صباح الثلاثاء، حسبما أفاد متحدث باسم النيابة العامة الفدرالية في العاصمة البلجيكية.

اضطرّت الشرطة البلجيكية إلى إطلاق النار لاعتراض المشتبه به بقتل سويديين اثنين خلال هجوم مساء الاثنين في بروكسل.

اضطرّت الشرطة البلجيكية إلى إطلاق النار لاعتراض المشتبه به بقتل سويديين اثنين خلال هجوم مساء الاثنين في بروكسل.

تأكدت وفاة المشتبه به بقتل سويديين في بروكسيل، بعد أن أكدت وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن، في وقت سابق صباح اليوم الثلاثاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، أن الشرطة أطلقت النار وأصابت الرجل المسؤول عن مقتل سويديين اثنين بالرصاص في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الإثنين.

وقال متحدث باسم النيابة العامة، إنّ الشرطة اضطرّت إلى إطلاق النار لاعتراض المشتبه به خلال عملية نُفّذت في حي شيربيك في بروكسل.  وقُتل سويديّان في شمال بروكسل مساء الإثنين، برصاص مسلّح أطلق النار عليهما ولاذ بالفرار على دراجة نارية. ووقع الهجوم بالقرب من ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية، قبيل مباراة بين منتخبي بلجيكا والسويد ضمن التصفيات المؤهّلة لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم. وذكرت وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن أنّه تمّ العثور على السلاح المستخدم في الهجوم بالقرب من المكان حيث تمّ إلقاء القبض على المهاجم المفترض.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو في وقت سابق إن المشتبه به رجل متطرّف من أصول تونسية، يقيم في بلجيكا بشكل غير قانوني، واصفاً الهجوم بـ"الاعتداء الجبان"، داعياً مواطنيه إلى وحدة الصفّ "في مكافحة الإرهاب".
 وقال ألكسندر دي كرو خلال مؤتمر صحافي صباح الثلاثاء، إن "الإرهاب لن ينتصر أبداً"، متحدثاً عن هجوم "بسلاح حرب".

وتمّ تفعيل المركز الوطني للأزمات ورفع التهديد الإرهابي في منطقة بروكسل إلى المستوى الرابع وهو أقصى مستوى، أي "خطير للغاية"، وإلى المستوى الثالث ("خطير") في بقية أنحاء البلاد. وأعلنت السلطات أنّ المدارس الأوروبية وبعض المؤسسات ستظلّ مغلقة الثلاثاء في العاصمة البلجيكية. وذكرت وسائل إعلام بلجيكية عدة إن مطلق النار يدعى عبد السلام ل. ويبلغ 45 عاما. وقال وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن إن طالب اللجوء دين في تونس "بجرائم تتعلق بالقانون العام" لكن لم يُبلّغ عنه بوصفه يمثل خطراً إرهابياً.
 من جهته، حذر رئيس الوزراء السويدي الثلاثاء من ان السويد "مهددة أكثر من أي وقت مضى" غداة اعتداء بروكسل. وقال أولف كريستيرسون خلال مؤتمر صحافي "لم يحدث في التاريخ الحديث أن كانت السويد والمصالح السويدية مهددة أكثر مما هي اليوم" مؤكدا انه "اعتداء ارهابي استهدف سويديين".

 ووفق العناصر الأولية للتحقيق، فقد استهدف المهاجم بسلاح أوتوماتيكي هذين الشخصَين بالإضافة إلى سائق سيارة أجرة، "أصيب بجروح خطيرة ولكنه سيتمكّن من تجاوز مرحلة الخطر"، وفق رئيس الحكومة البلجيكية.
 وأدان العديد من القادة الأوروبيين الهجوم. وندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"هجوم إرهابي إسلامي"، في وقت أعلنت فيه فرنسا تعزيز ضوابطها على الحدود.

في هذه الأثناء، توقّفت المباراة بين بلجيكا والسويد بين الشوطين، واضطرّ حوالى 30 ألف متفرّج إلى الانتظار عدّة ساعات في المكان كإجراء أمني. وتمّ إخلاء الملعب تدريجياً، بينما نُقل المشجّعون السويديون بمرافقة أمنية إلى المطار للعودة إلى بلادهم.  

 وقرّرت السويد في 17 آب / أغسطس رفع مستوى التأهّب لهجوم إرهابي، معتبرة أن التهديد بشنّ هجمات "سيستمر لفترة طويلة"، بينما تدهورت صورتها بشكل كبير في العالم الاسلامي بعد عدّة عمليات تدنيس للقرآن على أراضيها. 
 من جهة أخرى، أشار فان دويس إلى أنّه "في هذه المرحلة، لا يوجد دليل يشير إلى وجود صلة محتملة بالوضع الإسرائيلي الفلسطيني".
 وكان مطلق النار المفترض يرتدي سترة برتقالية أثناء تنفيذ الهجوم بسلاح آلي، وهرب على دارجة نارية، وفق مقطع فيديو من مكان الحادث نشرته وسائل الإعلام، حيث يمكن سماع أربع طلقات نارية على الأقل.
 وكانت بلجيكا قد استُهدفت بعدد من الهجمات التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليّته عنها.

 ووقع الهجوم الأكثر دموية في 22 آذار/ مارس 2016، عندما شهدت بروكسل هجوماً انتحارياً مزدوِجاً في مطار زافينتيم وفي مترو الأنفاق وسط الحي الأوروبي، ما أسفر عن مقتل 35 شخصاً. ونفّذت هذا الهجوم خلية جهادية كانت في سوريا، وكانت وراء الهجمات التي وقعت في فرنسا (130 قتيلاً) في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

 

 

مختارات

تنطلق في بلجيكا الاثنين محاكات المتهمين في التفجيرات الانتحارية التي نفذها إسلاميون متشددون في بروكسل عام 2016 وأسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. وذلك في أكبر محاكمة تشهدها البلاد على الإطلاق.

قال مكتب المدعي العام في بروكسل إن منفذ عملية طعن شرطي حتى الموت معتقل سابق في جرائم القانون العام، وكان على لوائح الهيئة المكلفة بتحليل التهديد الإرهابي. والمشتبه به "ياسين م." يخضع للعلاج من إصابة خلال الهجوم.

ودفع الهجوم بروكسل إلى رفع مستوى التهديد، خاصة الأماكن المرتبطة بالجالية السويدية. وقال دي كرو، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء، "بالأمس، توجه ثلاثة أشخاص لحضور ما كان يفترض أن يكون حفلا كرويا رائعا، حيث لقي اثنان منهم حتفهما في هجوم إرهابي وحشي".

وأضاف رئيس الوزراء أن "الجناة استهدفوا على وجه التحديد المشجعين السويديين الذين كانوا في بروكسل لحضور مباراة كرة قدم للشياطين الحمر"، في إشارة إلى مباراة السويد وبلجيكا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 على ملعب الملك بودوان في بروكسل، والتي تم إلغاؤها بعد الشوط الأول جراء الهجوم، وكانت نتيجة المباراة 1ـ1.

 وقال دي كرو "يجب على الإرهابيين أن يدركوا أنهم لن ينجحوا أبدا في تحقيق نواياهم. ولن يتمكنوا أبدا من إخضاع مجتمعاتنا الحرة. وبكراهيتهم وعنفهم فإنهم لا يظهرون إلا عجزهم"، مضيفا أن "الإرهاب لن يهزمنا أبدا". وقال دي كرو إنه سيتم زيادة تواجد الشرطة في العاصمة البلجيكية بعد أن رفعت وحدة التنسيق لتحليل التهديدات مستوى التهديد في المدينة إلى 4، مما يعني أن التهديد خطير للغاية ووشيك.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

  • Barack Obama

    العالم يتضامن مع بروكسل بعد الثلاثاء الدامي

    الرئيس الأمريكي باراك أوباما أدان الهجمات الإرهابية بالقول: "يجب أن نقف معاً بغض النظر عن جنسيتنا أو عرقنا أو ديننا لمكافحة آفة الإرهاب. ونستطيع هزيمة من يهددون سلامة وأمن الناس في جميع أنحاء العالم وسنهزمهم".

  • Brüssel EU Gipfel Donald Tusk

    العالم يتضامن مع بروكسل بعد الثلاثاء الدامي

    قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك إن التكتل سوف يساعد "بلجيكا وأوروبا ككل على مكافحة تهديد الإرهاب الذي نواجهه جميعاً".

  • Deutschland Landtagswahlen Angela Merkel

    العالم يتضامن مع بروكسل بعد الثلاثاء الدامي

    المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عبرت عن صدمتها من هذه الهجمات الإرهابية مضيفة أن منفذيها لا يراعون قيم الإنسانية وهم أعداء لكل قيم أوروبا، لكن المجتمعات الحرة ستثبت في النهاية أنها أقوى من الإرهاب.

  • Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier NSA Untersuchungsausschuss Bundestag Berlin Deutschland

    العالم يتضامن مع بروكسل بعد الثلاثاء الدامي

    أدان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الهجمات قائلاً: "أدين هجمات بروكسل بأقصى لهجة ممكنة، إنها تستهدف قلب أوروبا وتوجه بخستها الإجرامية للناس العزل"، مؤكداً أن أوروبا "تقف في هذه الساعات العصيبة متكاتفة مع بعضها البعض، فبروكسل ليست وحدها، باستطاعة أصدقائنا البلجيك أن يراهنوا على دعمنا".

  • Frankreich Terror in Paris Ansprache Hollande

    العالم يتضامن مع بروكسل بعد الثلاثاء الدامي

    من جانبه أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أن "أوروبا كلها مستهدفة من خلال اعتداءات بروكسل، مضيفاً أن على أوروبا "اتخاذ كل الإجراءات الضرورية إزاء خطورة التهديد".

  • Symbolbild - Ahmed al-Tajib

    العالم يتضامن مع بروكسل بعد الثلاثاء الدامي

    الأزهر أدان هو الآخر الهجمات بشدة، معتبراً أنها "جرائم نكراء تخالف تعاليم الإسلام السمحة".

  • Deutschland Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel PK Rüstungsexporte

    العالم يتضامن مع بروكسل بعد الثلاثاء الدامي

    أما زيغمار غابريل نائب المستشارة الألمانية فقد عبر عن تضامنه قائلاً: "نقف بقوة إلى جانب جارتنا، وألمانيا تشاطر الشعب البلجيكي الأحزان في هذه الساعة العصيبة"، مضيفاً أن "الإرهاب لن يدفع أوروبا إلى التخلي عن قيم الإنسانية والانفتاح والحرية".

  • Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede

    العالم يتضامن مع بروكسل بعد الثلاثاء الدامي

    أدان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الهجمات قائلاً: "تؤكد الهجمات البشعة في بروكسل مجدداً أن الإرهاب لا يمكن أن يكون أسلوباً للكفاح من أجل الحرية. ويؤكد مرة أخرى الحاجة إلى كفاح مشترك ضد كل أشكال الإرهاب".

  • Tschechien Premierminister Bohuslav Sobotka

    العالم يتضامن مع بروكسل بعد الثلاثاء الدامي

    اعتبر رئيس الحكومة التشيكي بوغوسلاف سوبوتكا هذه الهجمات بمثابة "اعتداء على القيم الجوهرية للديمقراطية والحرية، معبراً عن تعازيه لأهالي الضحايا الأبرياء.

    الكاتب: عماد غانم