وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الشهير بيير كاردان

توفي مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان، صاحب التصاميم الاستشرافية وأحد الأسماء الطليعية في عالم الألبسة الجاهزة، الثلاثاء (29 كانون الأول/ديسمبر 2020) عن 98 عاماً على ما أعلنت عائلته لوكالة فرانس برس. وفارق المصمم المولود لمهاجرين إيطاليين ورجل الأعمال المعروف عالمياً، الحياة صباح الثلاثاء في المستشفى الأميركي في منطقة نويي غرب العاصمة الفرنسية.
كما أعلنت أكاديمية الفنون الفرنسية اليوم الثلاثاء الوفاة في تغريدة على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أسرته القول إن كاردان توفى في مستشفى بغرب باريس.
وأحدث كاردان انقلاباً في عالم الأزياء والموضة في الستينات والسبعينات بما أدخله من لمسات عصرية، كما اشتهر أيضاً بما أدخله من طفرة على عالم الموضة بنجاحه في جعل اسمه علامة تجارية بارزة لها وزنها.
وكتبت أسرته في بيان "إنه يوم حزين للغاية لعائلتنا جميعا، بيار كاردان رحل. لقد عبر المصمم الكبير القرن تاركاً لفرنسا والعالم إرثاً فنياً فريداً لم يقتصر على الموضة". وأضافت العائلة "جميعنا فخورون بطموحه العنيد والجرأة التي أظهرها طيلة حياته. لقد كان رجلاً معاصراً متعدد المواهب وصاحب طاقة لا تنضب، وقد نجح في وقت مبكر جداً في التماشي مع موجات عولمة الأصول والتبادلات".
وسبق بيار كاردان كثيرين في فتح "زاوية" لتصاميمه داخل متجر كبير وتقديم عروض أزياء رجالية. كما اعتمد على نطاق واسع نظاماً للتراخيص كان يوفر له قدرة على الانتشار في أنحاء العالم، واضعاً اسمه على منتجات متنوعة تشمل ربطات العنق والسجائر والعطور والمياه المعدنية.
كما أظهر المصمم الفرنسي قدرات استشرافية، إذ كان من أوائل المتجهين شرقاً نحو آسيا حيث كان يحظى بشهرة كبيرة. وهو قصد سنة 1957 اليابان في أوج مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية، كذلك نظّم عروض أزياء في الصين بدءاً من 1979.
خ.س/و.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)
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عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة
هربت أدوت أكيش، عارضة الأزياء السودانية الأسترالية، من بلدها السودان قبل الحرب الأهلية إلى أستراليا مع عائلتها، حيث أُكتشفت موهبتها وجمالها المميز في مخيم للاجئين. وقالت أكيش، التي أصبحت مؤخراً الوجه الجديد لأشهر الماركات العالمية (شانيل)، " من النادر جداً أن يتم اختيار صاحبات البشرة الداكنة للترويج للعطور".
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عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة
والأمر مشابه بالنسبة لعارضة الأزياء نيخور باول، التي هربت مع عائلتها من السودان بسبب الحرب الأهلية إلى الولايات المتحدة. لتجد نفسها تتألق في عالم الموضة على غلاف أشهر مجلات الأزياء (إيل في عام 2015)، غير أنها تشتكي من العنصرية.
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عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة
شهدت منصات الموضة في ربيع 2018 الكثير من التنوع الملفت، حيث كان للعارضات صاحبات البشرة السمراء حضورا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة. حليمة عدن، التي ولدت في مخيم للاجئين في كينيا، أول عارضة أزياء تطل بالحجاب على "فوغ أرابيا" في يونيو 2017.
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عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة
نصحها سائق سيارة أجرة في نيويورك بتبييض بشرتها، فقامت عارضة الأزياء نياكيم غاتويش، التي هربت إلى الولايات المتحدة في سن الخامسة عشرة، بنشر تلك النصيحة العنصرية على حسابها في إنستغرام. ومنذ ذلك الحين، يتزايد عدد متابعيها دائماً، وتستمر بالنجاح. إذ أنها متعاقدة مع أشهر الشركات العالمية مثل (كالفين كلاين)، و(لوريال).
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عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة
أنوك ياي الوجه الجديد لـ(إستي لودر)، كانت أول عارضة أزياء ذات بشرة سوداء تفتتح عرض (برادا) للأزياء في العشرين سنة الماضية. ولدت أنوك في مصر، وانتقلت في الثالثة من عمرها مع عائلتها إلى الولايات المتحدة، حيث لعبت الصدفة دورها باكتشافها، ليتحول الحلم إلى حقيقة.
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عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة
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عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة
لم يقتصر عمل الأسطورة واريس ديري على تحولها من فتاة ريفية من الصومال إلى عالم الأزياء والشهرة في لندن. فقد جعلها كفاحها ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان) أيقونة في جميع أنحاء العالم. اكتشفها مصور أزياء في عام 1987 في لندن، لتنطلق إلى الشهرة العالمية. كما تحولت سيرتها الذاتية إلى فيلم "زهرة الصحراء"، الذي يتحدث عن المعاناة، والحياة القاسية، التي عاشتها في الصومال.
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عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة
لم يكتشف المصور الإنكليزي تيرين دونوفان واريس ديري فقط، بل ناعومي كامبل أيضاً. إذ ظهرت صور العارضتين في تقويم (بيريلي) في عام 1987. وبعد مرور عام، أصبحت كامبل أول عارضة ذات بشرة سوداء تشغل غلاف مجلة "فوغ" الفرنسية. أستريد برانغ/ ريم ضوا.