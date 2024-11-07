وفاة مشجع تطغى على فوز بايرن ميونيخ على بنفيكا

لم يمر أكثر من ساعة على احتفال نادي بايرن ميونيخ بنصره على منافسه البرتغالي بنفيكا لشبونة حتى تلقى خبراً حزيناً عكّر صفو الفوز وهو خبر وفاة أحد مشجعي النادي الألماني، الذي أعلن الحداد والحزن.

أوقف أنصار ومشجعي نادي بايرن ميونيخ الألماني هتافاتهم خلال لعب ناديهم ضد منافسه بنفيكا لشبونة في دوري أبطال أوروبا، يوم أمس الأربعاء 6 نوفمبر/ تشرين الثاني على المدرّج الجنوبي لملعب أليانز أرينا، وذلك بعد نقل أحد المشجعين إلى المستشفى.

وخيّم الحزن على المدرج الجنوبي، وأزيلت الأعلام من على المدرجات، واستمرت المباراة وسط صمت مطبق لجماهير بايرن، في حين ترددت في الملعب هتافات مشجّعي نادي بنفيكا فقط.

بعد نصف ساعة من بدء المباراة عانى أحد المشجعين من عارض صحي أدى إلى فقدانه الوعي، وتدخّل الطاقم الطبي سريعاً وقام بعدة محاولات لإنعاشه قبل نقله إلى المستشفى ووضعه تحت أجهزة التنفس الصناعي. وبعد ساعة واحد من صافرة النهاية التي أعلنت انتهاء المباراة وفوز نادي بايرن، تلقى النادي خبر وفاة مشجعه.

وكتب النادي البافاري على موقعه الرسمي: "بعد حوالي ساعة من صافرة النهاية، تلقى النادي النبأ الحزين بوفاة مشجعه وهو في طريقه إلى المستشفى. نعلن أن نادي بايرن في حالة حداد إلى جانب عائلته وأقاربه".

ومن جانبه أشار كابتن نادي بايرن الحارس مانويل نوير والمدرب البلجيكي فنسان كومباني أنه لم يكن هناك احتفالاً بالفوز حتى في غرفة الملابس. ومن جانبه علّق اللاعب الألماني توماس مولر: "ما حدث اليوم علامة جميلة على التضامن الإنساني، ففي مثل هذه المواقف يُظهر المشجعون تعاطفهم مع بعضهم البعض ولا يضعون مسألة فوز فريقهم في المقام الأول على حساب إنسانيتهم".

ويُذكر أن بايرن قد فاز على خصمه نادي بنفيكا لشبونة بنتيجة 1-0 في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وهذا الهدف الوحيد قد سجله اللاعب الألماني جمال موسيالا ليتأهل بذلك النادي البافاري إلى الدور ال 16.

أعدته للعربية: م.د (أ.ف.ب) (د.ب.أ)