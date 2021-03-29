 وفاة مريض وإصابة خمسة آخرين في حريق بمستشفى في برلين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.04.2021

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أخبار

وفاة مريض وإصابة خمسة آخرين في حريق بمستشفى في برلين

لقي مريض حتفه فجر الجمعة إثر حريق اندلع في أحد مستشفيات العاصمة الألمانية برلين، وجرح آخرون. واحتاج رجال الإطفاء إلى ثلاث ساعات لإخماد النيران، بينما لم تتضح بعد أسباب الحريق.

حريق اندلع في مستشفى برليني تسبب في وفاة مريض وجرح آخرين

حريق اندلع في مستشفى برليني تسبب في وفاة مريض وجرح آخرين

لقي مريض حتفه في حريق نشب بأحد المستشفيات في حي تسيلندورف بالعاصمة الألمانية برلين، فجر الجمعة (الثاني من أبريل/ نيسان 2021). وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن خمسة مرضى آخرين أصيبوا في الحريق الذي اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم، من بينهم ثلاثة أصيبوا بإصابات خطيرة. ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.

وشارك في عملية الإطفاء نحو مائة رجل من قوات الإطفاء. وكتبت فرقة الإطفاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها عملت على إطفاء الحريق على مدار ثلاث ساعات تقريبا حتى الساعة 7 صباحا. 

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء إن حريقا شب فى غرفة أحد المرضى بالطابق الثانى من المستشفى، وأطلق نظام إنذار الحريق جرس الإنذار فى حوالى الساعة الرابعة صباحا. وأضاف: "كما كان هناك الكثير من الدخان"، مشيراً إلى أنه تم إخلاء جزء من المبنى.

وقال المدير التنفيذي للمستشفى فلوريان كيل إن أحد أقسام المستشفى تضرر من الحريق، مضيفا أنه تم إخلاء أقسام أخرى لأسباب تتعلق بالسلامة، وتم نقل المرضى إلى أجزاء أخرى من المبنى.

و.ب/ (د ب أ، أ ب د)

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