وفاة مراهقة إيرانية تردد أنها أصيبت في مواجهة مع شرطة الأخلاق

توفيت فتاة إيرانية تبلغ من العمر 16 عاماً من العمر بعد مواجهة، على ما يبدو، مع شرطة الأخلاق بالبلاد. وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) بأن الطالبة أرميتا جيراوند توفيت، اليوم السبت (28 تشرين الأول/أكتوبر)، في مستشفى في العاصمة طهران. وأًعلن قبل أسبوعين عن وفاة الفتاة دماغياً.

وكان الحادث أثار حالة من الغضب داخل إيران وخارجها، وذلك لأنه يذكّر بالشابة الإيرانية الكردية جينا مهسا أميني التي احتجزتها شرطة الأخلاق في خريف 2022 على خلفية مزاعم بارتداء حجاب غير مناسب. ودخلت أميني في غيبوبة، ثم توفيت. وأثارت وفاتها العام الماضي، أقوى احتجاجات شهدتها إيران خلال عقود.

ووفقاً لتقارير نشطاء حقوق الإنسان، قام حراس بإيقاف جيراوند في محطة مترو أنفاق قبل نحو شهر، لعدم ارتداء حجاب.

ونفت وسائل الإعلام الرسمية ارتكاب شرطة الأخلاق أي عنف، وقالت إن الفتاة فقدت توازنها بسبب انخفاض ضغط الدم واصطدمت رأسها بحافة القطار، ثم حملها أصدقاؤها من عربة المترو واتصلوا بخدمات الطوارئ، وفقاً لتقارير رسمية.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية مقطع فيديو قصيراً من محطة المترو قالت إنه يظهر الحادث. وأظهرت اللقطات مجموعة من النساء يرتدين الحجاب يدخلن عربة مترو ويحملن شخصاً فاقداً للوعي بعد بضع ثوان.

وتتحدر الفتاة المتوفاة المقيمة في طهران، من مدينة كرمنشاه في غرب إيران التي تقطنها غالبية من السكان الأكراد.

خ.س/ف.ي (د ب أ)