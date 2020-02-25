 وفاة مبارك ـ قيادة الجيش المصري تنعي ″ابن من أبنائها″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.02.2020

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أخبار

وفاة مبارك ـ قيادة الجيش المصري تنعي "ابن من أبنائها"

أعلن التلفزيون المصري الرسمي وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن عمر ناهز 91 عاما، والذي حكم مصر لمدة 30 عاما قبل أن تطيح به احتجاجات عام 2011. وقيادة الجيش المصري تنعي وفاة "ابن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر ".

Ägypten Hosni Mubarak (picture-alliance/AP Photo/H. Koundjakjian)

 أعلن التليفزيون الرسمي المصري اليوم الثلاثاء (25 فبراير/شباط) وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 91 عاما. وأكد صهر مبارك منير ثابت، ضابط الجيش السابق، لوكالة فرانس برس وفاة مبارك. وقال ثابت إن مبارك "توفي في مستشفى (الجلاء العسكري شرق القاهرة) والرئاسة المصرية ستتولى أمور الجنازة". وفي وقت لاحق أعلنت أسرة مبارك  وفاة الرئيس الأسبق من خلال تغريدة كتبها نجله علاء مبارك.


 

وحكم مبارك مصر 30 عاما إلى أن أطيح به بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه عام 2011. وأودع مبارك السجن لسنوات بعد الانتفاضة التي أنهت حكمه، لكنه خرج من السجن في عام 2017 بعد تبرئته من معظم التهم التي وجهت إليه. وكان مبارك قد تولى منصبه بعد اغتيال سلفه الرئيس أنور السادات عام 1981.

 وفي وقت لاحق نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في مبارك، وكتب المتحدث العسكري على تويتر "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء"

 

ولد محمد حسني مبارك في الرابع من أيار/مايو 1928 في عائلة من الطبقة الريفية المتوسطة في دلتا مصر. وصعد سلم الرتب العسكرية في الجيش إلى أن اصبح قائدا للقوات الجوية ثم نائبا للرئيس في نيسان/إبريل 1975. وخلال مسيرته الطويلة، تعرض لست محاولات اغتيال جعلته يرفض رفع حالة طوارئ في البلاد على مدى توليه الحكم. وغذّى صعود نجم نجله الأصغر جمال مبارك القريب من أوساط رجال الأعمال، الشكوك بشأن عملية "توريث" للحكم، فكانت طموحات جمال مبارك السياسية بمثابة المسمار الأخير في نعش نظامه.


ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب، رويترز)

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