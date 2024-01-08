وفاة "قيصر" كرة القدم الألمانية فرانز بكنباور عن 78 عاما

توفي أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بكنباور عن عمر يناهز 78 عامًا، حسبما أعلنت عائلته والاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين. ولوتار ماتيوس يعلن عن صدمته ويقول: "سأفتقده وسنفتقده جميعا".

توفي أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر" فرانز بكنباور، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990، يوم أمس الأحد، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة مساء اليوم الاثنين (الثامن من يناير/ كانون الثاني 2024) لوكالة "سيد" أحد فروع فرانس برس.

كان بكنباور صاحب حضور قوي على أرض الملعب مع منتخب ألمانيا الغربية وبايرن ميونيخ، الذي فاز معه بالكأس الأوروبية ثلاث مرات متتالية، وكان يحمل لقب القيصر، الذي عرف به في أنحاء العالم.

وانسحب بكنباور (78 عاما)، قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدربها بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات، من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.

وقالت العائلة بحسب ما نقل موقع صحيفة "بيلد": "ببالغ الحزن نعلن أن زوجي ووالدنا فرانز بيكنباور، توفي بسلام أمس الأحد، محاطًا بعائلته. نرجو أن تكون هناك قدرة على الحداد في صمت والامتناع عن طرح أي أسئلة".

وأعرب لوتار ماتيوس، عميد لاعبي العالم السابق الفائز بكأس العالم 1990 عن صدمته من وفاة بكنباور وقال بحسب ما نقلت بيلد: "وفاته خسارة لكرة القدم ولألمانيا ككل. لقد كان واحدًا من أعظم اللاعبين كلاعب ومدرب، ولكن أيضًا خارج الملعب".

وأضاف ماتيوس قائلا: "كان فرانز شخصية بارزة ليس فقط في كرة القدم، وكان يتمتع باعتراف عالمي. كل من عرفه يعرف كم كان فرانز شخصًا عظيمًا وكريمًا. لقد رحل عنا صديق جيد. سأفتقده – سنفتقده جميعًا!".

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)