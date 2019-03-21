 وفاة عشرات الأشخاص إثر غرق عبارة في نهر دجلة | أخبار | DW | 21.03.2019

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أخبار

وفاة عشرات الأشخاص إثر غرق عبارة في نهر دجلة

لاتزال المعلومات شحيحة عن غرق عبارة في نهر دجلة، كما تضاربت المعلومات حول عدد الضحايا. ففي حين أعلن مسؤول في وزارة الداخلية عن وفاة 45 شخصا غرقا، أكد مصدر في الدفاع المدني أن عددهم ارتفع إلى 51 شخصا.

Irak - Fischer auf dem Tigris (picture-alliance/NurPhoto/S. Backhaus)

أعلن مسؤول في وزارة الداخلية العراقية وفاة 45 شخصاً على الأقل اليوم الخميس (21 آذار/ مارس 2019) إثر غرق عبارة  تقل عائلات وسط نهر دجلة في مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق شمال البلاد.

وأوضح المسؤول لفرانس برس "انتشلت فرق الدفاع المدني 45  شخصا توفوا إثر غرق عبارة تقل عائلات وأطفال إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل" للمشاركة في احتفالات عيد النوروز"  الذي يصادف اليوم.

بيد أن مصدرا مسؤولا في الدفاع المدني أعلن أن حصيلة غرق العبارة في الموصل ارتفعت إلى 54 قتيلا و28 مفقودا.

 

أ.ح/ع.خ (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Geese walk across dry, cracked land next to a shallow river. A canoe is on the river and basic structures can be seen in the distance (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    أرض عطشى

    منطقة الأهوار في جنوب العراق هي منطقة رطبة نادرة وسط بحر من الصحاري المحيطة وتغذيها مياه نهريّ دجلة والفرات. وبسبب الموقع الجغرافي، فإن الجفاف غالباً ما يكون مشكلة في العراق إلا أن نقص الأمطار والتناحر السياسي وإقامة السدود في مناطق المنبع بتركيا فاقم من الوضع وجعله أكثر خطورة من أي وقت آخر.

  • A small herd of buffalo look for food in the dry grass surrounding a narrow and shallow strip of water. An empty canoe is lying in the stream (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    شح الغذاء

    تواجه الجواميس صعوبات متزايدة في بحثها اليومي عن الماء والغذاء الكافي وسط مناطق الأهوار التي عمّها الجفاف قرب بلدة الجبايش. وترتفع درجة الحرارة في تلك المنطقة صيفاً إلى أكثر من 50 درجة مئوية. وكإحدى تداعيات التغيير المناخي. فإن الجفاف يعصف بتلك المنطقة ما أدى إلى زيادة رقعة التصحر وقلة الأراضي الخصبة.

  • A canoe-shaped boat travels down a stretch of water. A man is standing at the end of the boat holding an oar, while a woman sits in the middle of the boat (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    تنوع ثقافي

    تشتهر مناطق الأهوار بالتنوع الثقافي، إذ ينحدر عرب الأهوار أو "المعدان" باللهجة العراقية من مختلف القبائل. وعلى مر العصور، شكّل عرب الأهوار تنوعاً ثقافياً فريداً اعتمد في الأساس على التنوع البيئي للمناطق التي يقطنوها. وكانت الزراعة وتربية الأبقار والجواميس والصيد مصادر عيش عرب الأهوار لقرون عدة.

  • A woman pours a long, white stream a milk into a bucket (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    دعم الاقتصاد المحلي

    تقوم العراقية أم حسن بصناعة "القيمر" من حليب الجاموس في بيتها بهدف بيعه، وهو ما يمثل حلقة في سلسلة الاقتصاد المحلي في مناطق أهوار العراق. فالألبان تُنقل من بيوت مربي الجواميس على متن قوارب لكن وفي ظل قلة أماكن الرعي الجيدة أصاب الجواميس الهزال وقل ما تنتجه من ألبان.

  • A traditional canoe-like boat sits on the dry and cracked marshland (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    أرض مسمّمة

    قارب بدائي يجد مكاناً له على وسط الأهوار التي ضربها الجفاف. ويعتقد كثيرون أن تلك المنطقة هي "جنة عدن" التي ذكرت في التوارة. وتمتد الأهوار على مساحة تزيد عن 15 ألف كيلومتر مربع. وخلال انتفاضات 1991 قام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين بتجفيف الأهوار وتسمًيمها ما دفع العديد من الأهالي إلى العيش في مناطق مكتظة وسط معاناة كبيرة.

  • The corpose of a water buffalo lies on the dry earth of the marshes (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    ضحية الجفاف

    بقايا جاموسة نافقة ملقاة بعيدا عن مياه الأهوار. ومنذ عهد السومريين عمد سكان الأهوار على تربية الجواميس. وخلال الحقبة السومرية تطورت الزراعة والري وتربية الحيوانات ما أدى إلى وجود حضارة كانت من بين الأسباب التي دفعت إلى إطلاق اسم "مهد الحضارة" على بلاد الرافدين.

  • Three children sort through their catch of fish on the banks of the marsh (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    شح الأسماك

    هبة وزينت وحسن ينظرون إلى حصيلة صيدهم من الأسماك. وأدى انخفاض مستوى المياه إلى تراجع كميات الأسماك. في الماضي كان يستخدم عرب الأهوار أدوات بدائية كـ "الفالة" لصيد الأسماك بسبب وفرتها لكن الآن ومع قلة الأسماك يلجأ البعض إلى أساليب غير قانونية كالصيد بالكهرباء لذا اختفت أنواع عديدة من الأسماك.

  • A boy stares at the camera and puts his hand on the back of a large, black water buffalo (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    البحث عن مرعى

    صبي من عرب الأهوار يضع يده على إحدى الجواميس التي يرعاها إذ يمتلك عائلته قرابة 15 رأس جاموس لكنها فقدت العديد من الجواميس بسبب قلة الغذاء والأمراض. في الماضي كانت الجواميس تخرج إلى المراعي عند شروق الشمس وتعود عند الغروب والآن لا تمتد فترات الرعي لأكثر من الظهيرة لتعود الجواميس وهي ما تزال جائعة.


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