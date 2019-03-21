وفاة عشرات الأشخاص إثر غرق عبارة في نهر دجلة

أعلن مسؤول في وزارة الداخلية العراقية وفاة 45 شخصاً على الأقل اليوم الخميس (21 آذار/ مارس 2019) إثر غرق عبارة تقل عائلات وسط نهر دجلة في مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق شمال البلاد.

وأوضح المسؤول لفرانس برس "انتشلت فرق الدفاع المدني 45 شخصا توفوا إثر غرق عبارة تقل عائلات وأطفال إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل" للمشاركة في احتفالات عيد النوروز" الذي يصادف اليوم.

بيد أن مصدرا مسؤولا في الدفاع المدني أعلن أن حصيلة غرق العبارة في الموصل ارتفعت إلى 54 قتيلا و28 مفقودا.

أ.ح/ع.خ (أ ف ب، د ب أ، رويترز)