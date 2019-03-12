وفاة عباسي مدني مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية

توفي الزعيم التاريخي للجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية عباسي مدني اليوم الأربعاء (24 نيسان/أبريل 2019) في الدوحة حيث كان يعيش في المنفى عن عمر ناهز 88 عاما، بحسب ما قال علي بلحاج، المسؤول السابق في الجبهة والمقرب من مدني ونائبه. وقال بلحاج إنه تبلغ بالوفاة من عائلة مدني، مشيرا إلى أنه "توفي في مستشفى في الدوحة بعد مرض عضال".

وولد مدني في 28 فبراير/شباط 1931 في سيدي عقبة قرب ولاية بسكرة (جنوب شرق الجزائر)، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1988 أعلن تأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ برفقة علي بلحاج وآخرين.

وكان مدني دعا إلى النضال المسلح بعد أن ابطل الجيش الجزائري في 1992 نتيجة الانتخابات التي فازت بها آنذاك الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وتلت ذلك حرب أهلية دامية عرفت بـ "العشرية السوداء".

وأدخله الجيش السجن رفقة مجموعة من قيادات الحزب مثل نائبه علي بلحاج. وفي 15 يوليو/تموز 1997 وبعد سنوات قضاها داخل السجن، أطلقت السلطات الجزائرية سراحه مع الرجل الثالث في الجبهة عبد القادر حشاني (اغتيل لاحقا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1999).

ومن ثم وضع مدني تحت الإقامة الجبرية وغادر بلاده عام 2003 للعلاج في ماليزيا ثم استقر في قطر.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب)