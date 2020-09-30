وفاة طفلة أمريكية نتيجة مضاعفات إصابتها بالقمل

تنظر محكمة أمريكية في قضية بارزة تتعلق بإساءة معاملة الأطفال بعد وفاة الطفلة كيتلين فوزفياك (12 عاما) في آواخر أغسطس/ آب الماضي.

وتوجه المحكمة تهمة سوء معاملتها لوالديها كاثرين هورتون وجوي يوزفياك، حسبما ذكر موقع "إن تي فاو" الألماني نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الفتاة الأمريكية توفيت متأثرة بنوبة قلبية نجمت عن معاناتها لمدة سنوات من فقر الدم.

وبحسب قضاة المحكمة في ولاية جورجيا، فإن إصابة الطفلة المتوفاة بفقر الدم جاء نتيجة لتعرضها للدغات القمل لمدة ثلاث سنوات. وقال المحققون في تقريرهم إن كيتلين وقت وفاتها كانت تعاني من أسوأ إصابة بالقمل على الإطلاق شاهدوها في مكتب التحقيقات. ويعتقد المحققون أن "لدغات القمل المتواصلة جعلت مستوى الحديد يقل في الدم، وهوما تسبب لها في فقر الدم على الأرجح".

وجاء في تقرير المحققين أن الفتاة كانت تعاني من "آلام جسدية شديدة بسبب الإهمال". بيد أن نتائج التشريح الكامل لم تظهر بعد، فيما أكدت المحكمة أن هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات ضد الوالدين. وفي جلسة استماع بالمحكمة، اعترفت أم الطفلة المتوفاة أن ابنتها استحمت آخر مرة قبل حوالي أسبوع ونصف من وفاتها، حسبما نقل موقع "ار تي ال RTL" الألماني.

ع.ش/ أ.ح