وفاة صاحب صورة "قبلة ميدان التايمز"

في صورة شهيرة ارتبطت لدى العديد من الأجيال بأولى لحظات إعلان نهاية الحرب العالمية الثانية بكل فظائعها وجروحها لاح بحار أمريكي وهو يقبّل ممرضة في ميدان التايمز بنيويورك أثناء احتفالهما بانتهاء الحرب. واليوم بعد نحو 74 عاماً عليها أكد "المركز الأمريكي للمحاربين القدامى" في خبر حزين وفاة البحار السابق جورج ميندونسا.

وأفاد المركز الأمريكي بوفاة ميندونسا عن عمر ناهز 95 عاماً. وكان المصور ألفريد أيزنشتيدت قد التقط الصورة الشهيرة في 14 آب/ أغسطس من عام 1945، بمجرد أن وصل خبر استسلام اليابان، إلى الولايات المتحدة. خبر أعقبه بشكل مباشر تدفق آلاف الأشخاص إلى الشوارع من أجل الاحتفال.

وأصبحت الصورة التي ظهرت بها أيضا الممرضة غريتا تسيمر فريدمان واحدة من أشهر الصور في ذلك الوقت رغم عدم التعرف على صاحبيها لسنوات. وظهرت الصورة على غلاف مجلة "لايف" بالأبيض والأسود. يُذكر أن الممرضة فريدمان كانت قد توفيت عام 2016 عن عمر ناهز 92 عاماً.

وادعى الكثير من البحارة أنهم كانوا أبطال صورة القبلة الشهيرة هذه، وتطلب الأمر اللجوء إلى تكنلوجيا الكومبيوتر للتعرف على هوية البحار، إذ أكد برنامج للتعرف على الوجوه أن البحار الظاهر في الصورة هو ميندونسا وليس غيره.

وكان ميندونسا قد قال لمركز المحاربين القدامى في مقابلة أجريت معه عام 2015: "لم أكن أعرف من الذي أمسكت بها، ولكنني كنت أعلم أنها (الممرضة) ترتدي الزي". وأوضح ميندونسا إنه في ذلك الوقت كان في وطنه، لأنه كان في إجازة بعد مشاركته في القتال بالمحيط الهادئ، وكان من المتوقع أن يعود للخدمة في اليوم التالي عندما وصل نبأ انتهاء الحرب.

ع.غ/ ط.أ (د ب أ، آ ف ب)