 وفاة صاحب صورة ″قبلة ميدان التايمز″ | عالم المنوعات | DW | 19.02.2019

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منوعات

وفاة صاحب صورة "قبلة ميدان التايمز"

في خبر حزين أعلن "المركز الأمريكي للمحاربين القدامى" عن وفاة البحار الأمريكي جورج ميندونسا صاحب صورة القبلة الشهيرة في ميدان التايمز بنيويورك أثناء الاحتفال بخبر استسلام اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية.

Kissing Sailor Küssender Soldat Times Square Kriegsende 1945 (picture-alliance/akg-images/V. Jorgensen)

في صورة شهيرة ارتبطت لدى العديد من الأجيال بأولى لحظات إعلان نهاية الحرب العالمية الثانية بكل فظائعها وجروحها لاح بحار أمريكي وهو يقبّل ممرضة في ميدان التايمز بنيويورك أثناء احتفالهما بانتهاء الحرب. واليوم بعد نحو 74 عاماً عليها أكد "المركز الأمريكي للمحاربين القدامى" في خبر حزين وفاة البحار السابق جورج ميندونسا.

وأفاد المركز الأمريكي بوفاة ميندونسا عن عمر ناهز 95 عاماً. وكان المصور ألفريد أيزنشتيدت قد التقط الصورة الشهيرة في 14 آب/ أغسطس من عام 1945، بمجرد أن وصل خبر استسلام اليابان، إلى الولايات المتحدة. خبر أعقبه بشكل مباشر تدفق آلاف الأشخاص إلى الشوارع من أجل الاحتفال.

وأصبحت الصورة التي ظهرت بها أيضا الممرضة غريتا تسيمر فريدمان واحدة من أشهر الصور في ذلك الوقت رغم عدم التعرف على صاحبيها لسنوات. وظهرت الصورة على غلاف مجلة "لايف" بالأبيض والأسود. يُذكر أن الممرضة فريدمان كانت قد توفيت عام 2016 عن عمر ناهز 92 عاماً.

وادعى الكثير من البحارة أنهم كانوا أبطال صورة القبلة الشهيرة هذه، وتطلب الأمر اللجوء إلى تكنلوجيا الكومبيوتر للتعرف على هوية البحار، إذ أكد برنامج للتعرف على الوجوه أن البحار الظاهر في الصورة هو ميندونسا وليس غيره.

وكان ميندونسا قد قال لمركز المحاربين القدامى في مقابلة أجريت معه عام 2015: "لم أكن أعرف من الذي أمسكت بها، ولكنني كنت أعلم أنها (الممرضة) ترتدي الزي". وأوضح ميندونسا إنه في ذلك الوقت كان في وطنه، لأنه كان في إجازة بعد مشاركته في القتال بالمحيط الهادئ، وكان من المتوقع أن يعود للخدمة في اليوم التالي عندما وصل نبأ انتهاء الحرب.

ع.غ/ ط.أ (د ب أ، آ ف ب)

  • Ansicht der Überreste des am 11. Juni 2013 geborgenen deutschen Bombers vom Typ Dornier DO 17 (Foto: Getty Images)

    بقايا الحرب العالمية الثانية

    عودة من أعماق البحر

    بقيت هذه المقاتلة الألمانية من فترة الحرب العالمية الثانية ما يزيد على 70 سنة في قاع بحر المانش قبل سحبها مؤخرا. وقد تقرر عرضها في متحف. ولا تزال بقايا هذه الحرب البشعة موجودة في جميع أنحاء أوربا. كما أن بعضها خطير جدا حتى يومنا هذا.

  • Bei der Sprengung einer Weltkriegsbombe steigt in der Ostsee eine Wasserfontäne auf (Foto: dpa)

    بقايا الحرب العالمية الثانية

    أخطار على قاع البحر

    لا يزال عدد كبير من القنابل في مياه بحري البلطيق والشمال بشكل خاص. لا يتم العثور عليها في حالات كثيرة إلا عن طريق الصدفة. ويُعتبر تفجيرها في مياه البحر أفضل أسلوب لدرء أخطارها. وكما هو الحال هنا أثناء تفجير قنبلة أمام جزيرة روغن الألمانية، يؤدي التفجير إلى نشوء نافورات ضخمة.

  • Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes bergen Weltkriegsbombe (Foto: dpa)

    بقايا الحرب العالمية الثانية

    خطورة القنابل التي لم تنفجر

    يعثر عمال البناء في المدن الألمانية أيضا على قنابل يتم إلقاؤها فوقها ولم تنفجر. ورغم مرور عقود على إنتاجها، فإنها لم نفقد قوة انفجارها. ولذلك من الضروري اتخاذ إجراءات أمنية شاملة قبل إحضارها ونزع فتائلها، كما هو الحال هنا في مدينة فرانكفورت على نهر الماين.

  • Zerstörte Häuser nach einer Bombensprengung in Viersen (Foto: dpa)

    بقايا الحرب العالمية الثانية

    الأضرار من تبعات التفجيرات

    شهدت مدينة فيرزن الألمانية عام 2012 تفجير قنبلة من فترة الحرب العالمية الثانية. يبدو أن الخبراء استهانوا بقوة انفجارها، إذ أن التفجير أدى إلى حدوث أضرار بعدد من البيوت، وأصبح اثنان منها غير صالحين للسكن. وقد تم إجلاء 8000 شخص من بيوتهم قبل القيام بعميلة التفجير.

  • Alte Geschützstellung in der Normandie (Foto: fhmedien_de)

    بقايا الحرب العالمية الثانية

    مواقع عسكرية متروكة

    تبدو المواقع الحربية الألمانية على طول الشواطئ الأطلسية الفرنسية صالحة للاستخدام حتى يومنا هذا. انتظر الجيش الألماني هنا إنزال القوات المتحالفة، ففي السادس من حزيران/يونيو عام 1944 بدأت في النورماندي عملية إنزال 156 ألف جندي أمريكي وكندي وبريطاني.

  • Zerstörter Turm der Gedächniskirche in Berlin (Foto: Getty Images)

    بقايا الحرب العالمية الثانية

    أنقاض كنصب تذكارية

    توجد في مراكز العديد من المدن الألمانية أنقاض مبان دُمرت في الحرب ولم تتم إعادة بنائها. تذكّر هذه الأنقاض كنصب تذكارية بويلات الحرب. ومن بين هذه النصب ابرج كنيسة ذكرى القيصر فيلهلم في برلين.

  • Ruinen von St. Nikolai, Hamburg (Foto: Wikipedia/Zairon)

    بقايا الحرب العالمية الثانية

    خرائب الحرب لتخليد ذكرى الضحايا

    تم في مدينة هامبورغ إهداء خرائب كنيسة سانت نيكولاي لتخليد ذكرى ضحايا الحرب وضحايا عنف النظام النازي في الفترة بين عام 1933 وعام 1945. وقد أقرت حكومة ولاية هامبورغ بعد الحرب عدم إعادة بناء الكنيسة وفتح متحف وثائقي في أقبيتها بدلا من ذلك.

  • Skulptur im zum Museum umgebauten Hochbunker in Berlin-Mitte (Foto: dpa)

    بقايا الحرب العالمية الثانية

    أعمال فنية في ملجأ

    من المستحيل تقريبا تدمير الملاجئ الحربية حتى باستخدام أقوى المواد الناسفة. ولهذا السبب لا يزال العديد من هذه الملاجئ في المدن الألمانية. يُستخدم الملجأ في وسط برلين كمتحف تُعرض فيه أعمال فنية معاصرة. لجأ السكان إليه خلال الحرب لحماية أنفسهم من الغارات الجوية.

  • Gräberfeld auf dem Ehrenfriedhof Vossenack in der Gemeinde Hürtgenwald in der Eifel (Foto: dpa)

    بقايا الحرب العالمية الثانية

    تكريم ذكرى الجنود القتلى

    تشكل أيضا قبور الجنود الذين قُتلوا في الحرب العالمية الثانية نصبا تذكارية تذكر بويلات هذه الحرب. يتم حتى يومنا هذا العثور على الهياكل العظمية لجنود قتلى في ميادين القتال السابقة. يتم إحضارها لدفنها في مقابر خاصة بالجنود. توجد في هذه المقبرة في فوسيناك الواقعة بمنطقة أيفل الجبلية قبور أكثر من ألفي ألماني قتيل.

    الكاتب: ماركوس لوتيكه/ أخيم زيغيلو


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