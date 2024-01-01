وفاة شاب وإصابة العشرات في احتفالات رأس السنة بألمانيا

توفي شاب في ولاية ساكسونيا شرق ألمانيا في احتفالات رأس السنة، نتجية استخدامه عبوة غير مرخصة، وأصيب العشرات في برلين، بينما أشادت وزير الداخلية الألمانية بأداء الشرطة.

أعلن في ساكسونيا شرق ألمانيا، عن وفاة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا ليلة رأس السنة في بوكسبيرغ بولاية ساكسونيا، عندما انفجرت عبوة غير قانونية. كما أعلنت الشرطة في غورليتس، الاثنين، أن العبوة الناسفة انفجرت مباشرة بعد إشعال الفتيل لأسباب لا تزال غير واضحة. وأصيب الرجل الذي كان يقف بجانبه بجروح خطيرة وتوفي في موقع الحادث.

وبحسب الشرطة، فإن المتوفى اشترى العبوة الناسفة من الخارج، وحسب النتائج الأولية للتحقيق فقد استوردها إلى ألمانيا دون إذن. وأصيب أحد معارف الرجل البالغ من العمر 22 عاما بجروح طفيفة في الانفجار. وبعد الأحداث، كان لا بد من رعاية الأصدقاء والأقارب من قبل فريق تدخل في الأزمات مدرب نفسياً.

والقنابل الرصاصية هي ألعاب نارية قوية بشكل خاص يتم إطلاقها من قاذفات. ونظرًا لقوتها المتفجرة، فإن التعامل معها يقتصر في الواقع على المتخصصين المدربين فقط. وتحذر السلطات من الاستحواذ غير القانوني كل عام وتشير إلى خطر التعامل غير السليم مع مثل هذه المواد الخطرة.

خطاب تفاؤل لأولاف شولتس To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

عشرات المصابين في احتفالات السنة الجديدة

وفي برلين أعلن مستشفى "أونفالكرانكنهاوس" المتخصص في استقبال وعلاج حالات الحوادث في العاصمة الألمانية، اليوم الاثنين، تلقى نحو 22 شخصا العلاج من إصابات خطيرة بسبب الألعاب النارية خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين تعين إجراء عمليات بتر أطراف لهم.

وقال المستشفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، إنه تم علاج نحو 22 مريضا يعانون من إصابات خطيرة في العين وحروق وإصابات في اليدين والوجه ناجمة عن انفجارات .

وذكر المستشفى أنه كانت هناك "إصابات بتر مأساوية" في بعض الحالات. وأضاف المستشفى أنه زاد قدرته التشغيلية بشكل كبير ليلة رأس السنة الجديدة.

وأعلن المستشفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أمس الأحد، أن "فريقا من جراحي اليد لدينا يتأهب بالفعل للماراثون الجراحي في تلك الليلة في العديد من غرف العمليات".

وزيرة الداخلية الألمانية تثني على عمل الشرطة ليلة رأس السنة

ومن جهتها رأت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية لحزب المستشار الاشتراكي أولاف شولتس أن الانتشار الضخم لقوات الشرطة ليلة رأس السنة الجديدة يعد "نجاحًا". وأوضحت فيزر يوم الاثنين أنه "في برلين وفي مدن أخرى، تبين أن الانتشار القوي مع زيادة كبيرة في القوات والحملة الأمنية الاستباقية هي الوسيلة الصحيحة ضد أعمال الشغب والعنف". كما أثبتت مناطق حظر الألعاب النارية، التي تم فيها تنفيذ ضوابط صارمة، أنها "أداة فعالة".

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر صورة من: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

وفي الوقت نفسه، أعربت الوزيرة عن غضبها من تجدد الهجمات على خدمات الطوارئ عشية رأس السنة الجديدة ودعت إلى تبعات جنائية. وأوضحت فيزر أن "حقيقة تجدد الهجمات بالمفرقعات النارية والصواريخ وإصابة خدمات الطوارئ مرة أخرى أمر غير مقبول على الإطلاق ويجب أن تكون له عواقب جنائية واضحة على الجناة... نظام العدالة مطلوب الآن أيضًا هنا."

وأعربت الوزيرة عن شكرها للشرطة وخدمات الطوارئ وخدمات الإطفاء. وأوضحت فيزر أنهم أكدوا "أننا قادرون على بدء العام الجديد بسلام في معظم الأماكن". "إن عمليات تأمين ليلة رأس السنة الجديدة تتطلب جهدًا كبيرًا ومخاطر، لذا أتقدم بالشكر لجميع خدمات الطوارئ."

حضور مكثف للشرطة في كبريات المدن الألمانية صورة من: Paul Zinken/dpa/picture alliance

كما توصل اتحاد نقابة الشرطة الألمانية إلى نتيجة إيجابية من عملية الشرطة ليلة رأس السنة الجديدة، ودعا إلى تعلم الدروس منها في المستقبل. وأوضح راينر فيندت القيادي في نقابة الشرطة أن "عمل الشرطة سيتغير بشكل دائم". "علينا أن نتعلم التخطيط بتدخل الآلاف وليس بالمئات: سواء تعلق الأمر بالكرنفال، أو موسم حمامات السباحة الخارجية، أو أسواق عيد الميلاد، أو ليلة رأس السنة الجديدة، ما لم يكن يمثل تحديًا عملياتيًا كبيرًا، أصبح يشكل حدثًا ضخمًا للشرطة."

وحذر ويندت من الاستهانة بالمخاطر. وبمناسبة ليلة رأس السنة، أشار إلى "الاستعداد الصارخ للعنف لدى آلاف الشباب الذين كانوا يفضلون تحويل أجزاء بأكملها من المدينة إلى أنقاض لو سمحت لهم الشرطة بذلك".

ودعا القيادي النقابي السياسيين إلى "تعزيز شرطة مكافحة الشغب لدينا وتوفير أحدث الموارد التشغيلية". وشمل ذلك أيضًا تقنية الفيديو الحديثة للحفاظ على الأدلة ومعدات الحماية الشخصية الشاملة. وقال فينت إن"ألمانيا بحاجة إلى ما لا يقل عن 50 ألف ضابط شرطة إضافي، لأن مجتمعنا للأسف لم يتطور بشكل إيجابي: الحياة في ألمانيا، وخاصة في المناطق الحضرية، أصبحت أكثر انفجارا".

وبعد التحذيرات الإرهابية في كاتدرائية كولونيا، ظلت المنطقة المحيطة بالكاتدرائية هادئة عشية رأس السنة الجديدة، وفقا للشرطة. وذكر إنه لم تكن هناك في البداية عمليات كبيرة حول الكاتدرائية مساء الأحد. وألقت الشرطة الألمانية القبض على ثلاثة أشخاص آخرين من المشتبه بهم في مؤامرة يعتقد أنها كانت تستهدف الكاتدرائية الشهيرة.

وقالت شرطة كولونيا إن المشتبه بهم كانوا يعتزمون استخدام سيارة لمهاجمة الكاتدرائية التي يعود تاريخها إلى 800 عام. واحتفل الكاردينال راينر ماريا وولكي بقداس ليلة رأس السنة وسط حضور كبير تحت حماية الشرطة المشددة.

م.س/ع.غ (د ب أ، أ ف ب)