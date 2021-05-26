وفاة سجين سياسي بحريني جراء إصابته بكورونا

قالت وزارة الداخلية ونشطاء اليوم الأربعاء (التاسع من يونيو/ حزيران 2021) إن سجينا سياسيا بحرينيا يقضي حكما بالسجن مدى الحياة توفي بعد أن أصيب بمرض كوفيد-19 في الوقت الذي تشهد فيه المملكة زيادة كبيرة في حالات الإصابة.

وتعرضت البحرين، المتحالفة مع الغرب، لضغوط من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في السجون ومنها التكدس ونقص إجراءات الصحة العامة والافتقار للرعاية الطبية.

ومنذ انتشار المرض في سجن جاو الرئيسي في البحرين في مارس/ آذار تنظم أسر السجناء احتجاجات صغيرة تطالب فيها بإطلاق سراح ذويهم وبظروف معيشية أفضل. وحدثت مواجهة عنيفة بين الحراس والسجناء في أبريل/ نيسان عندما احتج النزلاء على أوضاعهم.

وقالت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء إن حسين بركات (48 عاما) الذي تلقى التطعيم كاملا ضد فيروس كورونا في مارس/ آذار الماضي توفي بعد إصابته بالفيروس. وأضافت أنه كان قد نقل من السجن إلى المستشفى يوم 29 مايو/ أيار.

وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره بريطانيا إن بركات كان سجينا سياسيا محتجزا في سجن جاو.

وأضاف المعهد المدافع عن حقوق الإنسان إن الحكم صدر في 2018 على بركات و53 آخرين بالسجن مدى الحياة في محاكمة جماعية شملت 138 شخصا اتهمتهم السلطات بالانضمام لخلية إرهابية. وتابع أنه جُرد كذلك من جنسيته لكنها أُعيدت إليه بعد ذلك بمرسوم ملكي.

وتطالب جمعية الوفاق المعارضة المنحلة في البحرين بإطلاق سراح سجناء الرأي منذ بدء الجائحة.

وفي ظل جائحة كورونا، أطلقت البحرين سراح بعض السجناء اعتبرت أنهم معرضون للخطر، مثل النساء الحوامل.

وارتفعت حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 لمستوى قياسي في منتصف مايو/ أيار لتصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف بعد أن ظلت عند مستوى أدنى من مئتين حتى نهاية العام الماضي. وقالت البحرين أمس الثلاثاء إنها سجلت 1279 إصابة جديدة و18 وفاة.

وقالت حكومة البحرين، التي تنفي ممارسة التعذيب في السجون، إنها عرضت التطعيم على جميع السجناء وإنها اتخذت الإجراءات المناسبة لمواجهة حالات التفشي.

ع.ش/ أ.ح (رويترز)