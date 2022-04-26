 وفاة رضيع في مركز لاجئين في هولندا تكشف هشاشة نظام الاستقبال | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 02.09.2022

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ثقافة ومجتمع

وفاة رضيع في مركز لاجئين في هولندا تكشف هشاشة نظام الاستقبال

قضى رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر في صالة رياضية شرق هولندا، مخصصة لاستقبال طالبي اللجوء. الواقعة المأساوية أعادت فتح النقاش في البلاد حول عمليات استقبال وإيواء طالبي اللجوء.

Irak | Jesiden im Flüchtlingslager Chamishko

خيام أمام مركز تير أبيل لاستقبال طالبي اللجوء شرقي هولندا، حيث يضطر أكثر من 700 مهاجر للمبيت في العراء نتيجة عدم وجود مراكز استقبال كافية

في صالة رياضية في تير أبيل شرقي هولندا تستضيف مهاجرين، توفي رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر في ظروف مازالت غير واضحة حتى الآن. السلطات المحلية باشرت بالتحقيق بالموضوع، دون الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية، سواء لناحية اسم أو جنس أو جنسية الرضيع، أو تلميحات إلى سبب الوفاة الحقيقي.

مختارات

وزارة العدل الهولندية أعلنت في بيان مساء الأربعاء 24 آب/أغسطس "في الوقت الحالي لا يعرف الكثير عن أسباب وفاة الطفل، لكن الإسعافات الأولية التي قدمت له لم تعده إلى الحياة".

ولم تبرز تطورات جديدة حول وفاة الرضيع في مركز الاستقبال الهولندي في تير أبيل حتى الآن، لكن الجديد في الملف هو إخلاء السلطات للمئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الذين كانوا يقيمون خارج المركز في العراء، نتيجة عدم وجود أماكن إضافية لهم في الداخل، وعجز السلطات عن تأمين مراكز إيواء لهم.

وتأتي هذه المأساة في ظل اضطراب يسود نظام الاستقبال الهولندي منذ عام، تحديدا  بسبب نقص المنشآت المخصصة لاستقبال واستيعاب طالبي اللجوء  القادمين بمعظمهم من سوريا وأفغانستان ودول أفريقية، التي وفقا لمراقبين بدأت بالظهور بعد توافد اللاجئين الأوكرانيين على البلاد.

بالعودة لمركز تير أبيل لاستقبال طالبي اللجوء، وهو المركز الرئيسي الخاص بهذه العملية في البلاد. عند تجهيزه، كان من المقرر أن يستوعب ألفي شخص كحد أقصى، لكن منذ عدة أسابيع، يواجه المركز صعوبات كبيرة متعلقة بارتفاع أعداد طالبي اللجوء الذين من المفترض أن يستفيدوا من خدماته.

في الأيام القليلة الماضية، وصل المئات من الهاجرين إلى أبواب تير أبيل أملا بالحصول على مكان للمبيت. لكن بسبب الاكتظاظ لم يتمكنوا من ذلك، ما أدى إلى بقاء أكثر من 700 شخص في الشارع، قبالة المركز، ينامون في خيام في ظروف إنسانية صعبة للغاية.

"موريا" في هولندا

ناشطون نشروا صورا وفيديوهات من أمام تير أبيل أظهرت فداحة الموقف هناك. مراحيض عمومية معطلة ومغطاة بالفضلات، النفايات منتشرة بين الخيام... الصور أحدثت ردود فعل غاضبة،  ما استدعى تدخل السلطات لاحقا لزيادة الخدمات المحيطة بالمركز،  والتي من المفترض أن يستفيد منها المقيمون خارجه.

أمام هذا الواقع، أعلنت أطباء بلا حدود الخميس 25 آب/أغسطس عن بدئها العمل في موقع "المخيم"، الذي قارنته بمخيم موريا اليوناني الشهير من حيث الظروف الحياتية والخدماتية.

وسائل إعلام محلية أوردت أن بين هؤلاء المهاجرين "نساء حوامل وأطفال وأشخاص مصابون بأمراض مزمنة مثل السكري". وأضافت أن فرق أطباء بلا حدود تحدثت "مع أشخاص لم يتمكنوا من الاستحمام منذ قرابة الأسبوع، بعضهم بات يعاني من أمراض جلدية بسبب انعدام النظافة...".

إضافة إلى المنظمة الإنسانية الدولية، تتواجد فرق تابعة للصليب الأحمر بالقرب من المخيم، حيث تم إنشاء عيادة متنقلة مطلع الشهر الجاري لمعالجة الجروح والالتهابات الجلدية. رئيسة الصليب الأحمر الهولندي هيلين فان دن بيرغ، وخلال مقابلة على إذاعة محلية، رحبت بالدور الذي تلعبه أطباء بلا حدود، لكنها في المقابل حثت السلطات على إيجاد الحلول السريعة والمستدامة قبل فصل الأمطار، حيث لن تتمكن خيام طالبي اللجوء من الصمود.

انتقادات للحكومة

بدوره، وردا على ذلك الوضع أمام تير أبيل، أطلق مجلس اللاجئين الهولندي سلسلة إجراءات موجهة ضد الحكومة والوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء،  من بينها دعاوى قضائية بهذا الخصوص.

وعلى موقعه على الإنترنت، نشر المجلس بيانا صحفيا بشأن الظروف المعيشية التي يمر بها المهاجرون والمطالب الواجب تحقيقها خلال فترة زمنية محددة. البيان طالب بحصول المهاجرين "على مياه الشرب ليلا ونهارا والحصول على الرعاية الصحية اللازمة ودرجة معينة من الخصوصية بفضل غرفة مغلقة للعائلات أو مجموعات تصل إلى ستة أشخاص، وإمكانية استخدام جميع طالبي اللجوء للحمامات والمراحيض، وتأمين ما يكفي من وجبات الطعام للجميع...".

وأعاد المجلس أسباب الأزمة الحالية التي "كان من الممكن تفاديها" إلى "خيارات سياسية"، مؤكدا أنه "بسبب تقليص دائرة الهجرة والتجنيس وإغلاق عدة مراكز استقبال، بات نظام اللجوء مأزوما منذ سنوات".

في نهاية تموز/يوليو الماضي، أعلن وزير الدولة الهولندي لشؤون اللجوء إريك فان دير بورغ، عن خطط لإيواء المهاجرين على متن سفن سياحية. المقترح كان متعلقا بثلاث سفن كبيرة ترسو في موانئ محددة، تصبح هي مراكز استقبال لطالبي اللجوء.

هذا المخطط تعرض لانتقادات حادة من أطراف متعددة، منها مفوضية اللاجئين التي قالت إن من شأن وضع هؤلاء على متن السفن، "سيصبحون خارج المجتمع، وبالتالي مقيدي الحركة"، ويمكن أن ينجم عن ذلك الكثير من الأزمات غير المسبوقة.

مهاجر نيوز 2022

  • A member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    إنقاذ في عرض البحر

    هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    لا أمل

    يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    الحياة في حقيبة سفر

    يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.

  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    أحدث أزمة

    تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    قسوة العيش بلا مستقبل

    لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

    ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.

  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع


 

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