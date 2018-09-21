وفاة رئيس فيتنام "تران داي كوانج" عن 62 عاما

توفي الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج صباح اليوم (الجمعة 21 سبتمبر/ أيلول 2018) عن عمر يناهز 62 عاما بعد إصابته "بمرض خطير"، حسبما أعلنت الحكومة. وقالت الحكومة إن كوانج توفي في مستشفى 108 العسكري، دون تحديد طبيعة مرضه. ولطالما أشيع أن كوانج يعاني من حالة صحية سيئة، على الرغم من أن الطبيعة السرية للسياسة الفيتنامية جعلت وضعه الصحي سرا في طي الكتمان. وأدى غياب كوانج بشكل غير مبرر لمدة شهر في آب / أغسطس 2017 إلى زيادة التكهنات بأنه كان يتلقى علاجًا طبيًا لمرض لم يتم الكشف عنه.

وكان كوانج قد قام برحلات متكررة غير رسمية إلى اليابان في السنوات الاخيرة من حياته، حيث يعتقد أنه كان يتلقى علاجا طبيا مكثفا. وشوهد الرئيس الفيتنامي الراحل آخر مرة بشكل علني يوم الأربعاء الماضي، خلال استقبال وفد صيني وكان من المقرر أن يتوجه إلى نيويورك الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

وولد كوانج عام 1956، وتدرج في صفوف وزارة الأمن العام الفيتنامية، وهي وكالة أمنية استلهمت بشكل كبير من جهاز الاستخبارات السوفييتي (كي.جي.بي)، خلال السبعينيات والثمانينيات. وتم تعيينه وزيراً للأمن العام في عام 2011، مما جعله المسؤول الأعلى لإنفاذ القانون بحكم الواقع في فيتنام. وأصبح رئيسًا للدولة، وهو دور شرفي بشكل رئيسي، في أعقاب مؤتمر الحزب الشيوعي لعام 2016، وكان يعمل تحت قيادة الأمين العام للحزب نجوين فو ترونج، الرئيس الفعلي للحكومة.

وخلال فترة توليه هذا المنصب، استقبل الرئيس الامريكي السابق، باراك أوباما والحالي دونالد ترامب. وبموجب القوانين الحكومية، سيحل نائب الرئيس، دانج تي نجوك تينه محل كوانج، حتى تصوت الجمعية الوطنية لاختيار رئيس جديد في جلستها التي تعقد في تشرين أول/أكتوبر المقبل.

ح.ز/ س.ك (د.ب.أ / رويترز)