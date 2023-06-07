وفاة رئيس الحكومة الايطالي السابق سيلفيو برلسكوني

توفى رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني اليوم (الاثنين 12 يونيو/ حزيران 2023) في مستشفى سان رفائيل عن عمر يناهز 86 عاماً، حسبما ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية.

وذكرت الصحيفة أن برلسكوني قد عاد للمستشفى الجمعة الماضي، بعدما أمضى 45 يوماً في المستشفى في وقت سابق .

وقد خرج برلسكوني من المستشفى فى مدينة ميلانو يوم 19 أيار/ مايو الماضي بعدما جرى نقله للمستفى في نيسان /أبريل الماضي بسبب التهاب رئوي. وقال الأطباء إنه تم علاجه أيضاً من سرطان الدم المزمن. وظل الزعيم السياسي وقطب الإعلام في قسم الرعاية الفائقة لما يقرب من أسبوعين.

وأسس برلسكوني -رجل الأعمال الشهير والملياردير- أكبر مؤسسة إعلامية في إيطاليا وأحدث تغييراً كبيراً في المشهد السياسي.

وحزب (إيطاليا.. إلى الأمام) الذي ينتمي له برلسكوني جزء من ائتلاف يميني حاكم تترأسه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني. وعلى الرغم أنه لم يكن له دور بشخصه في الحكومة الحالية، إلا أن من شأن وفاته أن تتسبب في هزة في المشهد السياسي الإيطالي على مدى الأشهر المقبلة.

ح.ز/ ع.ح (د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)