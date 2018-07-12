وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية باليمن إثر هجوم حوثي بطائرة بدون طيار

توفي رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع في اليمن، اللواء محمد صالح طماح، اليوم الأحد (13 يناير/ كانون الثاني 2019)، متأثرا بجروح كان أصيب بها جراء هجوم نفذه الحوثيون بطائرة مسيرة على عرض عسكري في محافظة لحج جنوبي البلاد.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "توفى اللواء طماح بأحد مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، متأثرا بإصابته البليغة التي تعرض لها جراء القصف الحوثي". ولم يصدر أي بيان عن السلطات اليمنية بعد. وفي تغريدة له على تويتر نعى نجل رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اليمني والده، وأضاف قائلا" إن روحه ليست أغلى من الوطن".

وكان الحوثيون نفذوا الخميس الماضي هجوماً بطائرة بدون طيار استهدف عرضا عسكريا للجيش اليمني في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، ما أدى إلى إصابة عدد من أبرز القيادات العسكرية، ومقتل خمسة جنود.وأعقبت الواقعة إدانات محلية ودولية، و عبر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث عن قلقه من أن يؤثر ذلك على الوضع في البلاد، حيث أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عن قلقه إزاء الهجوم بواسطة طائرة من دون طيار، الذي جاء في توقيت كان يأمل فيه تحقيق مزيد من التقدم في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب.

مشاهدة الفيديو 12:03 بث مباشر الآن 12:03 دقيقة شارك هجوم بطائرة مسيرة في اليمن.. هل تنهار "تفاهمات السويد"؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3BLa3 هجوم بطائرة مسيرة في اليمن.. هل تنهار "تفاهمات السويد"؟

وكتب مكتب غريفيث في تغريدة على حسابه على موقع تويتر أنه "يحث كل أطراف الصراع على ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن المزيد من التصعيد".

وناشد غريفيث "أطراف الصراع العمل على خلق مناخ موات للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد وعن استئناف عملية السلام اليمنية".

وقاعدة العند هي أكبر قاعدة عسكرية في البلاد. وسيطر عليها المتمردون الحوثيون خلال تقدمهم في جنوب اليمن عام 2015 لبعض الوقت، لكن القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية استعادت السيطرة عليها في العام ذاته.



م.س/ ( د ب أ، أ ف ب)