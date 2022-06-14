وفاة حكم كرة قدم بعد اعتداء المشجعين واللاعبين عليه

أعلن الاتحاد السلفادوري لكرة القدم أن الحكم خوسيه أرنولدو أمايا (63 عاما) توفي متأثرا بالجراح التي أصيب بها إثر هجوم من المشجعين واللاعبين عليه خلال مباراة بالعاصمة سان سلفادور.
وأوضح الاتحاد في بيانه: "كاتحاد، نشجب وندين أي أعمال عنف في الأحداث الرياضية... اللجنة التنفيذية بالاتحاد تشاطر عائلة أمايا حزنها".
اقرأ أيضا: سابقة في الدوري الألماني - حكام يوقفون مباريات عند وقت الإفطار
كان أمايا يحكم مباريات الأحياء والمدارس والدوري في السلفادور منذ أكثر من 20 عامًا. وتم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لاعتداء جسدي خلال مباراة نهاية الأسبوع الماضي. وتوفي الحكم هناك متأثرا بجراحه. ولم تدل الشرطة حتى الآن بأية تفاصيل حول الحادث وتبحث عن الجناة.
ص.ش/خ.س (د ب أ، س ي د)
-
أشهر الأخطاء التحكيمية في نهائيات كأس العالم
ضربة جزاء غير صحيحة للبرازيل
سقطة المهاجم البرازيلي المتعمدة داخل منطقة الجزاء في مباراة الافتتاح، احتسبها الحكم ضربة جزاء فترجمها رقصة السامبا إلى هدف غيّر مجرى الأحداث في مباراة البرازيل أمام كرواتيا، والتي فاز فيها أصحاب الأرض بـثلاثة أهداف مقابل هدف. أما الحكم الياباني يوتشي نيشيمورا فقد تمّ إيقافه من قبل الفيفا.
-
أشهر الأخطاء التحكيمية في نهائيات كأس العالم
حرمان المكسيك من هدفين صحيحين
سجل مهاجم المكسيك جيوفاني دوس سانتوس هدفين في الشوط الأول من المباراة التي جمعت المنتخبين المكسيكي والكاميروني في مونديال البرازيل، لكن الحكم الكولومبي ويلمار رولدن ألغاهما بداعي التسلل. وأكدت الإعادة التلفزيونية أن الهدفين صحيحين. رغم ذلك، ولحسن الحظ فازت المكسيك في المباراة بهدف يتيم.
-
أشهر الأخطاء التحكيمية في نهائيات كأس العالم
هدف "العناية الإلهية" لمارادونا
سجل الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا هدفا بيده في مرمى انكلترا في دور الثمانية بمونديال 1986. مارادونا اعترف بذلك بشكل غير مباشر بعد أكثر من عشرين عاما، حين قال إنه كان مستحيلا تسجيل هدف في مرمى الحارس بيتر شيلتون العملاق بضربة رأسية.
-
أشهر الأخطاء التحكيمية في نهائيات كأس العالم
هدف ويمبلي
هدف ويمبلي قد يكون أشهر هدف غير مشروع في تاريخ كرة القدم. وهو الهدف الذي سجل في المباراة النهائية لمونديال 1966 التي جمعت بين ألمانيا وانكلترا. في الدقيقة 101 سدد اللاعب الانكليزي هورست كرة قوية اترتطمت بعارضة المرمى الألماني لتسقط أرضا دون أن تتجاوز خط المرمى، لكن الحكم السويسري احتسبها هدفا. ومكن هذا الخطأ انكلترا بالفوز بلقب البطولة.
-
أشهر الأخطاء التحكيمية في نهائيات كأس العالم
هدف رد الاعتبار
بعد مرور ما يقارب ربع قرن على هدف ويمبلي تكرر المشهد في مونديال جنوب أفريقيا ولكن هذه المرة لصالح ألمانيا، إذ لم يحتسب الحكم هدفا صحيحا لانكلترا دخل المرمى الألماني في مباراة التي جمعت المنتخبين في دور ثمن النهائي التي انتهت بفوز ألمانيا (4-1).
-
أشهر الأخطاء التحكيمية في نهائيات كأس العالم
طرد فولير وريكارد الشهير
في دور الثمانية في مونديال إيطاليا 1990 بصق لاعب منتخب هولندا فرانك ريكارد على وجه لاعب منتخب ألمانيا رودي فولر، لكن حكم المباراة قرر طرد اللاعبين معا من المباراة رغم أن فولر لم يعتد على ريكارد.
-
أشهر الأخطاء التحكيمية في نهائيات كأس العالم
ثلاثة بطاقات صفراء
حصل لاعب منتخب كرواتيا جوسيب سيمونيتش على ثلاثة بطاقات صفراء في المباراة التي جمعت بين منتخب بلاده ومنتخب أستراليا في مونديال 2006. حكم المباراة الذي كان يجب عليه طرد سيمونيتش بعد البطاقة الصفراء الثانية لم ينتبه لهذا الخطأ.
-
أشهر الأخطاء التحكيمية في نهائيات كأس العالم
تيفيس يسجل من موقع تسلل
مهاجم الأرجنتين كارلوس تيفيس يسجل هدفا من موقع تسلل واضح أمام المكسيك في دور الثمانية في مونديال 2010. رغم ذلك لم تنجح اعتراضات لاعبي المكسيك إقناع حكم المباراة في التراجع عن قراره.
الكاتب: زمن البدري