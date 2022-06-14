 وفاة حكم كرة قدم بعد اعتداء المشجعين واللاعبين عليه | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.06.2022

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رياضة

وفاة حكم كرة قدم بعد اعتداء المشجعين واللاعبين عليه

كان خوسيه أرنولدو أمايا يحكم مباريات الأحياء والمدارس والدوري في السلفادور منذ أكثر من 20 عامًا. وتم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لاعتداء جسدي خلال مباراة نهاية الأسبوع الماضي، لتعلن وفاته بعد ذلك.

صورة رمزية للشرطة في السلفادور

لم تدل الشرطة في السلفادور حتى الآن بأية تفاصيل حول الحادث وتبحث عن الجناة. (صورة رمزية للشرطة في السلفادور)

أعلن الاتحاد السلفادوري لكرة القدم أن الحكم خوسيه أرنولدو أمايا (63 عاما) توفي متأثرا بالجراح التي أصيب بها إثر هجوم من المشجعين واللاعبين عليه خلال مباراة بالعاصمة سان سلفادور.

وأوضح الاتحاد في بيانه: "كاتحاد، نشجب وندين أي أعمال عنف في الأحداث الرياضية... اللجنة التنفيذية بالاتحاد تشاطر عائلة أمايا حزنها".

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كان أمايا يحكم مباريات الأحياء والمدارس والدوري في السلفادور منذ أكثر من 20 عامًا. وتم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لاعتداء جسدي خلال مباراة نهاية الأسبوع الماضي. وتوفي الحكم هناك متأثرا بجراحه. ولم تدل الشرطة حتى الآن بأية تفاصيل حول الحادث وتبحث عن الجناة.

ص.ش/خ.س (د ب أ، س ي د)

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    الكاتب: زمن البدري


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