وفاة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات

توفيت السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في مستشفى في القاهرة في وقت مبكر صباح الجمعة عن عمر ناهز 88 عاماً بعد صراع قصير مع المرض.

وقالت رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان اليوم (9 يوليو/تموز 2021)، إن "السيدة جيهان السادات قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

والسيدة جيهان السادات، كانتأول سيدة أولى في تاريخ الجمهورية المصرية التي تخرج إلى دائرة العمل العام، وعملت محاضرة جامعية في جامعة القاهرة سابقًا، وأستاذ زائر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية، وكان لها مبادرات اجتماعية ومشاريع إنمائية، منها تأسيس جمعية «الوفاء والأمل».

ع.ح./ع.ش. (د ب أ)