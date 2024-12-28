وفاة "جولييت" بطلة الفيلم الرومانسي الشهير "روميو وجولييت"

توفيت "جولييت" بطلة الفيلم الشهير "روميو وجولييت" في منزلها عن عمر 73 عاما بعد حياة مليئة بالعاطفة والحب والشغف. شاركت أوليفيا هاسي في عدد من الأفلام منها فيلم "الموت على النيل"، وفازت بجوائز عدة خلال مسيرتها الفنية.

توفيت الممثلة البريطانية الأرجنتينية أوليفيا هاسي الجمعة (27 ديسمبر/كانون الأول 2024) عن عمر 73 عاماً، وذلك وفق ما أعلنت عائلتها في بيان نشرته على حسابها الشخصي على منصة إنستغرام. وقالت عائلتها في البيان: " ببالغ الحزن نعلن وفاة أوليفيا هاسي آيسلي، التي رحلت بسلام في منزلها محاطة بأحبائها في 27 ديسمبر/ كانون الأول، كانت أوليفيا شخصاً مميزاً، لطفها وحكمتها أثّرتا في حياة كل مَن عرفها".

لعبت هاسي دور البطلة جولييت في فيلم "روميو وجولييت" للمخرج فرانكو زيفيريلي عام 1968، وكانت تبلغ من العمر حينها 15 عاماً، وفازت بجائزة "نجمة العام الجديدة" غولدن غلوب عن أدائها لدور جولييت في الفيلم المقتبس عن قصة الحب الكلاسيكية لشكسبير والذي شكّل انطلاقة كبيرة في مسيرتها الفنية.

وفي ذلك الوقت، حقق فيلم "روميو وجولييت" نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، وحصل على أربع ترشيحات لجوائز الأوسكار، فاز بجائزتين منها لأفضل تصوير سينمائي وأفضل تصميم أزياء.

حصلت الممثلة أوليفيا هاسي على جائزة غولدن غلوب عن دور جولييت في فيلم "روميو وجولييت". صورة من: picture-alliance/HIP

دور البطولة في فيلم "روميو وجولييت" ليس الدور المميز الوحيد في مسيرة الممثلة البريطانية، وإنما لعبت دور البطولة في فيلم الرعب "عيد الميلاد الأسود" عام 1974، ودور البطولة في فيلم السيرة الذاتية "الأم تيريزا"، وفيلم الإثارة "إل جريتو" والكوميديا ​​"تورتيلا هيفن" في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى أدوار بطولة سابقة في عدة أفلام رعب في التسعينيات.

وظهرت في فيلم "الموت على النيل" المقتبس عن رواية أجاثا كريستي عام 1978، ولعبت دور ماري في المسلسل التلفزيوني القصير "يسوع الناصري" مع المخرج زيفيريلي مرة أخرى في عام 1977.

في عام 2023 رفعت أوليفيا هاسي والممثل ليونارد وايتنج الذي لعب دور روميو دعوى قضائية ضد استوديوهات "باراماونت بيكتشرز" بسبب ظهورهما في أحد مشاهد العمل عاريَيْن دون موافقتهما، وقد رفض القاضي الدعوى في وقت لاحق من ذلك العام.

نادي جولييت في فيرونا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ولدت أوليفيا هاسي في 17 أبريل/ نيسان عام 1951 في مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين لوالدها مغني الأوبرا ووالدتها السكرتيرة القانونية، وانتقلت مع عائلتها من بوينس آيرس إلى لندن عندما كانت في السابعة من عمرها، ودرست الدراما في مدرسة الدراما "إيطاليا كونتي".

وقد عاشت هاسي وفق عائلتها حياة مليئة بالعاطفة والحب والتفاني في الفنون والروحانيات واللطف تجاه الحيوانات، وبوفاتها تركت وراءها زوجها ديفيد جلين إيسلي وأطفالهما أليكس وماكس وإنديا، وحفيدها جريسون.

م.ج (أ.ف.ب) (سي.إن.إن)