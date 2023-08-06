 وفاة جميع الركاب - 24 قتيلا في سقوط حافلة في واد بوسط المغرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.08.2023

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أخبار

وفاة جميع الركاب - 24 قتيلا في سقوط حافلة في واد بوسط المغرب

فتحت السلطات المغربية تحقيقا لتحديد ملابسات مأساة سقوط حافلة صغيرة قرب مدينة دمنات بوسط المغرب ومقتل جميع من كانوا بداخلها. وتشتهر الطرق في المغرب بخطورتها وتشهد حوادث متكررة.

صورة من الأرشيف لحادث حافلة في بوقنديل في المغرب (16/10/2018)

منذ أسوأ حادث حافلة في تاريخ البلاد عام 2012 (42 قتيلا)، تسعى الحكومة المغربية إلى تخفيض عدد حوادث السير في المملكة بحلول 2026 (أرشيف)

في حصيلة تعد بين الأعلى التي تسجلها حوادث السير بالمغرب، أودى حادث سير بحياة 24 شخصا اليوم الأحد (6 أغسطس/ آب 2023) في إقليم أزيلال بوسط المغرب.

مختارات

وأفاد بيان للسلطات المحلية بأن الحافلة انقلبت على أحد المنعطفات قرب مدينة دمنات وسط المغرب على مقربة من ملتقى سلسلة جبال الأطلس المتوسط والكبير. وأضافت السلطات أنها كانت تقل أفرادا متجهين إلى إحدى الأسواق الأسبوعية بالمنطقة.

وبعد سقوطها في واد عميق على طريق جبلي خطير، تحطمت الحافلة، بحسب صور بثتها القناة التلفزيونية العامة الثانية. وقال مدير مستشفى دمنات يوسف مخلوفي في مداخلة هاتفية مع التلفزيون "للأسف... كل من كانوا في الحافلة ماتوا، أحدهم نقل للمستشفى في حال خطرة وللأسف توفي متأثرا بجروحه". ومن بين الضحايا الـ24 امرأتان وطفل، بحسب التلفزيون.

وقالت السلطات المحلية، في بيان أوردته وكالة "المغرب العربي للأنباء" اليوم، إن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، كانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات. وأضافت أنه، وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عمليات التدخل، لافتة إلى أنه تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.

خطة لتخفيض عدد حوادث السير

والحافلات وسيلة يستخدمها المغاربة على نطاق واسع، ولا سيما الذين لا يستطيعون شراء سيارات، للتنقل في المناطق الريفية والنائية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 37 مليون نسمة.

وتشتهر الطرق في المغرب، وفي البلدان المغاربية بشكل أعم، بخطورتها وتشهد حوادث متكررة. ففي آذار/مارس، قضى خمسة أشخاص وأصيب 27 آخرون، 12 منهم في حالة خطرة، في حادث سير قرب العاصمة الرباط.

ومنذ أسوأ حادث حافلة في تاريخ البلاد عام 2012 (42 قتيلا)، تسعى الحكومة المغربية إلى تخفيض عدد حوادث السير في المملكة بحلول 2026، ورغم ذلك سجلت ما يقارب 114 ألف حادثة العام الماضي، مخلفة 3201 قتيل، وهو رقم انخفض بنحو 7% عن العام الذي سبقه، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Bildergalerie Überflutungen in Marokko

    في صور: المغرب العميق يغرق

    مناطق الجنوب الشرقي في المغرب أو ما تسمى بـ"المغرب العميق" لم تعرف فيضانات بهذا الشكل منذ عقود. والحصيلة ثقيلة: 47 قتيلا وآلاف المشردين.

  • Bildergalerie Überflutungen in Marokko

    في صور: المغرب العميق يغرق

    في الوقت الذي يعزو فيه مواطنون من الجنوب الشرقي خسائر الفيضانات إلى هشاشة البنية التحتية وتقصير السلطات في تقديم المساعدة للمناطق المتضررة، تتهم السلطات بعض السائقين بالتهور والمخاطرة بأرواح الناس.

  • Bildergalerie Überflutungen in Marokko

    في صور: المغرب العميق يغرق

    بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح تحدثت السلطات عن انهيار مئات المنازل وانقطاع الطرق وتضرر شبكة الكهرباء. وباتت 250 قرية على الاقل “معزولة” كما أعلنت مدينة كلميم "منطقة منكوبة".

  • Bildergalerie Überflutungen in Marokko

    في صور: المغرب العميق يغرق

    سكان أحد أحياء مدينة تزنيت جنوب المغرب يحاولون بمجهودهم الخاص التخفيف من الأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء السيول، وأدت الأمطار الطوفانية في هذه المدينة إلى انهيار سور تاريخي قديم.

  • Bildergalerie Überflutungen in Marokko

    في صور: المغرب العميق يغرق

    السيول والامطار أدت أيضا إلى انهيار قناطر من بينها قناطر شيدت حديثا وهو ما أدى إلى عزل مناطق بأكملها وتوقف حركة السير.

  • Bildergalerie Überflutungen in Marokko

    في صور: المغرب العميق يغرق

    سيدة من منطقة أيت ملول (قرب مدينة أغادير) خرجت برفقة سكان المنطقة لتعاين السيول التي اجتاحت المكان وخلفت أضرارا جسيمة.

  • Bildergalerie Überflutungen in Marokko

    في صور: المغرب العميق يغرق

    انهيار الطرق عزل قرى ومدنا بأكملها. السلطات وفرت طائرات مروحية خصيصا لنقل السياح الأجانب من تلك المناطق، لتواجه اتهامات بممارسة التمييز ضد أبناء البلد.

  • Bildergalerie Überflutungen in Marokko

    في صور: المغرب العميق يغرق

    في منطقة الحوز أيضا خلفت الفيضانات قتلى وأدى سوء أحوال الطقس إلى تعليق الدراسة لمدة يومين في عدة مناطق جنوب المغرب.

  • Bildergalerie Überflutungen in Marokko

    في صور: المغرب العميق يغرق

    وبينما يحصي سكان المناطق المتضررة قتلاهم وخسائرهم المادية تساقط "الغيث" في مناطق جنوبية أخرى قاحلة واستقبله السكان بفرح بعد سنوات من الجفاف. الكاتبة: سهام أشطو.


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