وفاة جميع الركاب - 24 قتيلا في سقوط حافلة في واد بوسط المغرب

في حصيلة تعد بين الأعلى التي تسجلها حوادث السير بالمغرب، أودى حادث سير بحياة 24 شخصا اليوم الأحد (6 أغسطس/ آب 2023) في إقليم أزيلال بوسط المغرب.

وأفاد بيان للسلطات المحلية بأن الحافلة انقلبت على أحد المنعطفات قرب مدينة دمنات وسط المغرب على مقربة من ملتقى سلسلة جبال الأطلس المتوسط والكبير. وأضافت السلطات أنها كانت تقل أفرادا متجهين إلى إحدى الأسواق الأسبوعية بالمنطقة.

وبعد سقوطها في واد عميق على طريق جبلي خطير، تحطمت الحافلة، بحسب صور بثتها القناة التلفزيونية العامة الثانية. وقال مدير مستشفى دمنات يوسف مخلوفي في مداخلة هاتفية مع التلفزيون "للأسف... كل من كانوا في الحافلة ماتوا، أحدهم نقل للمستشفى في حال خطرة وللأسف توفي متأثرا بجروحه". ومن بين الضحايا الـ24 امرأتان وطفل، بحسب التلفزيون.

وقالت السلطات المحلية، في بيان أوردته وكالة "المغرب العربي للأنباء" اليوم، إن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، كانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات. وأضافت أنه، وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عمليات التدخل، لافتة إلى أنه تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.

خطة لتخفيض عدد حوادث السير

والحافلات وسيلة يستخدمها المغاربة على نطاق واسع، ولا سيما الذين لا يستطيعون شراء سيارات، للتنقل في المناطق الريفية والنائية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 37 مليون نسمة.

وتشتهر الطرق في المغرب، وفي البلدان المغاربية بشكل أعم، بخطورتها وتشهد حوادث متكررة. ففي آذار/مارس، قضى خمسة أشخاص وأصيب 27 آخرون، 12 منهم في حالة خطرة، في حادث سير قرب العاصمة الرباط.

ومنذ أسوأ حادث حافلة في تاريخ البلاد عام 2012 (42 قتيلا)، تسعى الحكومة المغربية إلى تخفيض عدد حوادث السير في المملكة بحلول 2026، ورغم ذلك سجلت ما يقارب 114 ألف حادثة العام الماضي، مخلفة 3201 قتيل، وهو رقم انخفض بنحو 7% عن العام الذي سبقه، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)