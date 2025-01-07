وفاة جان ماري الوجه التاريخي لليمين المتطرف في فرنسا

توفي جان ماري لوبان، السياسي الفرنسي اليميني، عن عمر ناهز الـ 96 عاما. وأسس لوبان حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف.

توفي جان ماري لوبان، السياسي الفرنسي اليميني ومؤسس حزب "الجبهة الوطنية" المنتمي إلى أقصى اليمين في فرنسا، عن عمر ناهز الـ 96 عاما، حسبما نقلت فرانس برس عن عائلته.

وقالت العائلة في بيان إن جان ماري لوبان توفي في منطقة جارشيه بفرنسا، بعد أن تم إيداعه في منشأة رعاية قبل عدة أسابيع.

واهتزت الأوساط السياسية الفرنسية حينما وصل لوبان صاحب الكاريزما والخطاب الشعبوي إلى جولة إعادة الانتخابات الرئاسية أمام جاك شيراك في 2002.

وبحلول الوقت الذي قام فيه بتسليم قيادة الحزب إلى ابنته، مارين لوبان، في عام 2011، كان قد تحول إلى أحد أكبر الحركات السياسية في فرنسا بناء على التصويت الشعبي.

وتغير اسم الحزب إلى التجمع الوطني حيث ترشحت مارين للرئاسة ثلاث مرات منذ ذلك الحين كما حولت الحزب إلى قوة سياسة رئيسية في فرنسا.

م ف (أ ف ب، رويترز، د ب أ)